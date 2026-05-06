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Simeone-CalafioriGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

O filho furioso de Diego Simeone publica foto de Riccardo Calafiori após a vitória do Arsenal sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

G. Simeone
Arsenal
R. Calafiori
D. Simeone
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Arsenal x Atlético de Madrid

Giuliano Simeone recorreu às redes sociais para expressar sua indignação após a dolorosa eliminação do Atlético de Madrid da Liga dos Campeões pelas mãos do Arsenal. O atacante, filho do técnico do Atlético, Diego Simeone, destacou um incidente polêmico envolvendo o zagueiro do Arsenal, Riccardo Calafiori, que, em sua opinião, custou à sua equipe uma chance crucial de se manter na competição.

  • Giuliano critica o confronto com Calafiori

    A tensão da semifinal da Liga dos Campeões se espalhou pelas redes sociais quando Giuliano Simeone publicou uma crítica contundente à arbitragem no Emirates Stadium. No Instagram, o atacante argentino compartilhou duas capturas de tela da partida, destacando especificamente um momento em que foi derrubado dentro da área pelo lateral-esquerdo do Arsenal, Calafiori. O ponta parecia estar em excelente posição para disputar a bola antes de ser derrubado pelo jogador da seleção italiana.

    A frustração decorreu do fato de que o árbitro assistente havia sinalizado impedimento, o que significa que a possível falta nunca foi analisada como pênalti. No entanto, as imagens apresentadas por Simeone sugeriram que ele poderia estar dentro do seu próprio campo quando Jan Oblak lançou a bola longa inicial, o que teria tornado a marcação de impedimento incorreta. O incidente ocorreu momentos antes de Bukayo Saka marcar o gol decisivo, dobrando a sensação de injustiça no time espanhol.


    Giuliano Simeone and Riccardo Calafiori Arsenal vs Atletico Madrid Champions LeagueGetty Images


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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Mais sofrimento para o Atlético

    Não foi o único momento que deixou os visitantes indignados, já que a partida foi marcada por vários momentos tensos na área do Arsenal. Antoine Griezmann também reclamou de um pênalti depois de aparentemente ter sido pisoteado por Calafiori durante um segundo tempo frenético. No entanto, uma análise do VAR determinou que Marc Pubill, do Atlético, havia cometido uma falta anteriormente na jogada, o que significava que o árbitro Daniel Siebert não precisava consultar o monitor do VAR.

    A tensão só aumentou quando Giuliano perdeu uma chance clara de empatar, driblando David Raya, mas vendo seu chute sair pela linha de fundo sob pressão de Gabriel. O atacante argentino também implorou ao árbitro por um pênalti naquele momento, alegando que havia sido derrubado, mas seus gritos desesperados foram ignorados enquanto o Arsenal se mantinha firme para proteger sua vantagem mínima.


  • Diego Simeone se recusa a dar desculpas

    Enquanto seu filho se manifestava abertamente nas redes sociais, Diego Simeone optou por uma abordagem mais diplomática diante das câmeras. “Não vou me concentrar em algo tão simples como o incidente com Griezmann. É óbvio que foi uma falta. O árbitro marcou uma falta de Marc [Pubill] em um dos jogadores deles”, admitiu o técnico durante a coletiva pós-jogo. “Não vou me concentrar nisso. Seria uma desculpa, e não quero dar desculpas. Se fomos eliminados, é porque nosso adversário mereceu avançar. Eles foram precisos no primeiro tempo e conquistaram sua vaga. Mas o que sinto é tranquilidade, paz; a equipe deu tudo de si.”

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    O projeto do Arsenal recebe o aval de Simeone

    Apesar da frustração sentida por sua família e pela equipe, Simeone demonstrou respeito pelo projeto que Mikel Arteta construiu no norte de Londres. Ele reconheceu que os Gunners estão atualmente atuando em um nível de elite, apoiados por um significativo respaldo financeiro e consistência tática. “Eles têm um time e um técnico de que gosto. Seguem uma abordagem consistente, com recursos financeiros significativos que lhes permitem competir assim. Parabéns. Vamos continuar com nosso trabalho, sem nos prendermos a detalhes de algo que é tão óbvio”, disse Simeone.

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