O filho furioso de Diego Simeone publica foto de Riccardo Calafiori após a vitória do Arsenal sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

A tensão da semifinal da Liga dos Campeões se espalhou pelas redes sociais quando Giuliano Simeone publicou uma crítica contundente à arbitragem no Emirates Stadium. No Instagram, o atacante argentino compartilhou duas capturas de tela da partida, destacando especificamente um momento em que foi derrubado dentro da área pelo lateral-esquerdo do Arsenal, Calafiori. O ponta parecia estar em excelente posição para disputar a bola antes de ser derrubado pelo jogador da seleção italiana.

A frustração decorreu do fato de que o árbitro assistente havia sinalizado impedimento, o que significa que a possível falta nunca foi analisada como pênalti. No entanto, as imagens apresentadas por Simeone sugeriram que ele poderia estar dentro do seu próprio campo quando Jan Oblak lançou a bola longa inicial, o que teria tornado a marcação de impedimento incorreta. O incidente ocorreu momentos antes de Bukayo Saka marcar o gol decisivo, dobrando a sensação de injustiça no time espanhol.





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