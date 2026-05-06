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O filho de Cristiano Ronaldo prefere uma transferência para a Europa a jogar ao lado do capitão do Al-Nassr na próxima temporada, enquanto o Real Madrid se mostra interessado
Grandes clubes europeus acompanham Ronaldo Jr.
O filho mais velho do pentacampeão da Bola de Ouro joga atualmente nas categorias de base do Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde mantém o recorde de gols que o acompanha ao longo de sua jovem carreira. Embora houvesse grande expectativa de que o adolescente fosse promovido ao time principal para jogar ao lado do pai na próxima temporada, o jovem tem planos diferentes para seu futuro imediato.
De acordo com o The Sun, buscando se testar no mais alto nível da competição, Ronaldo Jr. está de olho em uma volta ao continente onde seu pai dominou por duas décadas. Assim como seu lendário pai, o jovem quer jogar no maior palco da Europa, com Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain todos de olho nele. Acredita-se que a atração por essas instituições de elite seja o principal fator em sua decisão de possivelmente deixar Riade.
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Retorno ao Real Madrid está em vista
Um retorno à capital espanhola com o Real Madrid parece ser uma forte possibilidade para o jogador da seleção juvenil de Portugal, o que o levaria a seguir os passos do pai. O adolescente já vem retomando o ritmo do futebol espanhol recentemente. O jovem astro português treinou com os sub-16 do Real Madrid em março, quando Ronaldo Sênior se recuperava de uma lesão com a equipe médica na Espanha. Essa passagem só aumentou as especulações de que uma transferência definitiva para a base do Real Madrid poderia ser concretizada durante a próxima janela de transferências.
Saindo da sombra
Apesar do romantismo de uma dupla pai e filho atuando juntos no Al-Nassr, Ronaldo Jr. está focado na tradição europeia. O jornal The Sun acrescenta que, embora seu coração possa estar decidido a voltar para o Reino Unido ou para Madri, sua família teme os holofotes da mídia, que naturalmente tentarão compará-lo ao pai, considerado uma lenda tanto no Real Madrid quanto no Manchester United. Isso não impediu que outros grandes clubes demonstrassem interesse, com o Borussia Dortmund e o Sporting CP também sendo citados como possíveis destinos.
O pedigree do jovem já está bem estabelecido no cenário internacional. Ronaldo Jr. jogou pelas seleções sub-15 e sub-17 de Portugal, conquistando a Copa do Mundo com a última em novembro. Ao se transferir para uma academia europeia de primeira linha, ele espera aprimorar os aspectos técnicos de seu jogo de forma a corresponder à sua já impressionante produção de gols no nível juvenil.
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Manter um histórico de gols impressionante
Independentemente de onde tenha jogado, o jovem de 15 anos tem demonstrado consistentemente o mesmo faro de gol do pai. Suas estatísticas são simplesmente notáveis para um jogador de sua idade, tendo se destacado em todas as categorias de base em que atuou. Ele marcou 58 gols em 23 partidas pela equipe sub-9 da Juventus e 56 gols em 27 partidas pela equipe sub-15 do Al-Nassr, segundo o jornal The Sun. Enquanto o Ronaldo sênior se prepara para o que provavelmente será seu último grande torneio na Copa do Mundo de 2026, seu filho busca iniciar sua própria jornada com determinação.