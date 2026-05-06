O filho de Cristiano Ronaldo prefere uma transferência para a Europa a jogar ao lado do capitão do Al-Nassr na próxima temporada, enquanto o Real Madrid se mostra interessado

O filho mais velho do pentacampeão da Bola de Ouro joga atualmente nas categorias de base do Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde mantém o recorde de gols que o acompanha ao longo de sua jovem carreira. Embora houvesse grande expectativa de que o adolescente fosse promovido ao time principal para jogar ao lado do pai na próxima temporada, o jovem tem planos diferentes para seu futuro imediato.

De acordo com o The Sun, buscando se testar no mais alto nível da competição, Ronaldo Jr. está de olho em uma volta ao continente onde seu pai dominou por duas décadas. Assim como seu lendário pai, o jovem quer jogar no maior palco da Europa, com Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain todos de olho nele. Acredita-se que a atração por essas instituições de elite seja o principal fator em sua decisão de possivelmente deixar Riade.