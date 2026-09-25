A seleção do Bahrein entende que o jogador catariano não tinha o direito de disputar a partida desde o início, devido à sua suspensão de 5 jogos na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) havia suspendido Madibo por 5 partidas, após a expulsão que sofreu por conta de sua entrada violenta sobre Ismaël Koné, jogador da seleção do Canadá, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

O Catar disputou apenas uma única partida após o confronto com o Canadá, contra a Bósnia e Herzegovina, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial, antes de deixar o torneio, sem disputar qualquer outra partida antes da Copa do Golfo.