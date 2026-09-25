O que gera certo tipo de mistério em torno desse caso é que a Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", incluiu as partidas da atual edição do torneio do Golfo na agenda internacional pela primeira vez em sua história.
A inclusão veio porque o torneio é realizado de fato dentro do período da data Fifa, entre 23 de setembro e 6 de outubro, aproveitando a extensão desse período de paralisação, após a união de duas datas Fifa.
A seleção do Bahrein entende que a inclusão das partidas desse torneio por parte da "Fifa" a torna um torneio oficial, ao qual se aplica o primeiro item do artigo 38 do regulamento disciplinar.
Por outro lado, a seleção do Catar entende que a inclusão das partidas na agenda internacional da Fifa se deve ao fato de ocorrerem durante a data Fifa, ao contrário das edições anteriores, e isso não significa que sejam consideradas um torneio oficial no qual se aplicam as punições da Copa do Mundo.