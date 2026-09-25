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Republic of Ireland v Qatar - International FriendlyGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O FIFA é a causa da crise: o que dizem os regulamentos sobre a reivindicação do Bahrein pelos pontos da partida contra o Catar?

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Forte crise no torneio do Golfo

As últimas horas foram marcadas por uma polêmica, por conta do pedido inesperado feito pela seleção do Bahrein para receber os pontos da partida contra o Catar, na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

Os canais cataris "Al Kass" haviam confirmado que a seleção do Bahrein protestou contra a participação de Assim Madibo, jogador do Catar, na vitória do Catar por 2 a 0, na última quinta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

  • Motivo do protesto do Bahrein

    A seleção do Bahrein entende que o jogador catariano não tinha o direito de disputar a partida desde o início, devido à sua suspensão de 5 jogos na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    A Federação Internacional de Futebol (Fifa) havia suspendido Madibo por 5 partidas, após a expulsão que sofreu por conta de sua entrada violenta sobre Ismaël Koné, jogador da seleção do Canadá, na segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

    O Catar disputou apenas uma única partida após o confronto com o Canadá, contra a Bósnia e Herzegovina, na terceira rodada da fase de grupos do Mundial, antes de deixar o torneio, sem disputar qualquer outra partida antes da Copa do Golfo.

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  • O que dizem os regulamentos?

    De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Internacional de Futebol, qualquer suspensão que um jogador receba na Copa do Mundo, sem que a cumpra dentro das competições do torneio, seja por eliminação ou pelo encerramento da competição, é transferida para o primeiro torneio internacional oficial seguinte.

    O que consta no primeiro item do artigo 38 significa que as partidas amistosas não são espaço para a aplicação das punições aos jogadores que foram suspensos na Copa do Mundo, sendo necessário que a partida seja internacional oficial.

  • O Fifa é a causa da crise

    O que gera certo tipo de mistério em torno desse caso é que a Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", incluiu as partidas da atual edição do torneio do Golfo na agenda internacional pela primeira vez em sua história.

    A inclusão veio porque o torneio é realizado de fato dentro do período da data Fifa, entre 23 de setembro e 6 de outubro, aproveitando a extensão desse período de paralisação, após a união de duas datas Fifa.

    A seleção do Bahrein entende que a inclusão das partidas desse torneio por parte da "Fifa" a torna um torneio oficial, ao qual se aplica o primeiro item do artigo 38 do regulamento disciplinar.

    Por outro lado, a seleção do Catar entende que a inclusão das partidas na agenda internacional da Fifa se deve ao fato de ocorrerem durante a data Fifa, ao contrário das edições anteriores, e isso não significa que sejam consideradas um torneio oficial no qual se aplicam as punições da Copa do Mundo.

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