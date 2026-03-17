O fiasco da reunião do Chelsea mostra como o time, com suas atitudes desastradas, já não é mais um clube sério

Depois que Reece James assinou um novo contrato de longo prazo na semana passada, o Chelsea fez um grande alarde sobre o fato de um jogador formado na academia de Cobham ter decidido comprometer seu futuro com o clube. Só agora a diretoria decidiu que a formação da academia é um fator positivo em campo, e não apenas no balanço financeiro.
Desde a chegada da BlueCo e a nomeação de Laurence Stewart e Paul Winstanley como codiretores esportivos, o Chelsea vendeu muitos jogadores de destaque do time principal que estavam no clube desde crianças. A maioria deles saiu em nome das necessidades do PSR, com as vendas da academia sendo contabilizadas como “lucro puro”.
Basta olhar para alguns nomes para perceber o erro da conduta do Chelsea. Os laterais-esquerdos Lewis Hall e Ian Maatsen são provavelmente os destaques que ainda jogam na Premier League, mas há dois casos que incomodam mais do que outros.
A saída amarga de Mason Mount em 2023 foi complexa e, para ser justo, não pode ser totalmente atribuída ao BlueCo. O ponto principal é que Mount era Chelsea de corpo e alma, uma das principais razões pelas quais o clube conquistou sua segunda Liga dos Campeões e parecia destinado a jogar pelo time até o dia de sua aposentadoria. É mais uma pena do que um escândalo que ele seja jogador do Manchester United.
Mas depois há Conor Gallagher. O rival Tottenham o quis pela primeira vez em 2023, embora ele não quisesse sair e o novo técnico Mauricio Pochettino não quisesse vendê-lo, apesar da abertura do Chelsea para um acordo por motivos de PSR. Gallagher ficou por mais um ano, foi nomeado vice-capitão por Pochettino e, em seguida, foi colocado à venda.
Gallagher havia concordado em se juntar ao Atlético de Madrid, mas eles queriam vender um jogador de volta ao Chelsea como parte do acordo. O atacante Samu Aghehowa era o candidato inicial, mas o negócio não foi adiante. Em vez disso, os Blues trouxeram de volta João Félix após uma passagem decepcionante por empréstimo em 2023. Para anunciar a contratação de Félix, o Chelsea postou nas redes sociais um vídeo dele em Cobham com a legenda: “De volta ao lar”. O golpe extra é que o jogador da seleção de Portugal foi expulso do elenco cinco meses depois.