O fiasco da reunião do Chelsea mostra como o time, com suas atitudes desastradas, já não é mais um clube sério

Numa temporada da Premier League marcada por disparates mais do que qualquer outra, o Chelsea está fazendo o possível para sair na frente nessa competição. Afinal, é muito mais fácil fazer isso do que conquistar o título.

A mais recente ofensa trivial dos Blues diz respeito ao círculo formado pelos jogadores no início de cada tempo, decidindo por conta própria fazê-lo em torno da bola no círculo central antes do pontapé inicial. Antes da derrota por 1 a 0 em casa para o Newcastle no sábado, o árbitro Paul Tierney foi engraçadamente pego no meio desse círculo.

“Há mais foco e ênfase nas coisas que não importam”, lamentou o técnico Liam Rosenior. “Vou deixar bem claro. Quero proteger meus jogadores. Tenho respeito pelo jogo. Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola, para respeitá-la e mostrar união e liderança. Essa não foi minha decisão. Foi uma decisão entre a comissão técnica e a equipe.

"Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola para mostrar união; não foi minha decisão. Não há nada de desrespeitoso nisso. Se Paul tivesse se concentrado mais em seu trabalho, que é fazer a diferença certa, teríamos tido um pênalti hoje. Vamos nos concentrar nas coisas que são importantes.

"Vou ser sincero, não falei com o Paul hoje nem com os seus árbitros, mas vou falar com a PGMOL e com os árbitros para tentar entender por que isso aconteceu hoje. Foi-nos dito, no regulamento, que se trata de uma questão de timing. Só quero encontrar uma solução para isto. Estamos a falar de algo que não é nem de longe tão importante quanto o que aconteceu."