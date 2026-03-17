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Chelsea huddle GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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O fiasco da reunião do Chelsea mostra como o time, com suas atitudes desastradas, já não é mais um clube sério

A história do Chelsea Football Club pode ser dividida em três épocas distintas. Temos tudo o que aconteceu antes da aquisição do clube por Roman Abramovich em 2003, tudo o que aconteceu sob o controle do oligarca russo e tudo o que aconteceu depois que ele foi forçado a passar as rédeas do clube para o consórcio BlueCo-Clearlake em 2022.

Trata-se de três períodos claramente distintos. O Chelsea original foi fundado para ocupar Stamford Bridge quando o local foi reformado, passando de um campo de atletismo para um estádio de futebol em 1905; a partir daí, os Blues se tornaram um dos clubes mais novos de Londres. Eles conquistaram um título do campeonato no século XX, mas, pelo menos, possuíam uma identidade própria, formando a velha guarda de torcedores que ainda hoje amam o clube e o acompanham. Ao longo dos 19 anos do reinado de Abramovich, o Chelsea conquistou todas as honras do futebol de clubes. Vencer era o único objetivo.

E agora? O Chelsea é o equivalente futebolístico de um fundo de hedge, aparentemente com o objetivo de ser uma versão supercara do Brighton ou do Brentford. Isso está em total desacordo com as épocas anteriores. Talvez o pior de tudo seja que o clube está perdendo seu status de instituição esportiva séria com uma série de gafes de relações públicas e em campo.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Respeite a bola"

    Numa temporada da Premier League marcada por disparates mais do que qualquer outra, o Chelsea está fazendo o possível para sair na frente nessa competição. Afinal, é muito mais fácil fazer isso do que conquistar o título.

    A mais recente ofensa trivial dos Blues diz respeito ao círculo formado pelos jogadores no início de cada tempo, decidindo por conta própria fazê-lo em torno da bola no círculo central antes do pontapé inicial. Antes da derrota por 1 a 0 em casa para o Newcastle no sábado, o árbitro Paul Tierney foi engraçadamente pego no meio desse círculo.

    “Há mais foco e ênfase nas coisas que não importam”, lamentou o técnico Liam Rosenior. “Vou deixar bem claro. Quero proteger meus jogadores. Tenho respeito pelo jogo. Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola, para respeitá-la e mostrar união e liderança. Essa não foi minha decisão. Foi uma decisão entre a comissão técnica e a equipe.

    "Meus jogadores decidiram que queriam se reunir em torno da bola para mostrar união; não foi minha decisão. Não há nada de desrespeitoso nisso. Se Paul tivesse se concentrado mais em seu trabalho, que é fazer a diferença certa, teríamos tido um pênalti hoje. Vamos nos concentrar nas coisas que são importantes.

    "Vou ser sincero, não falei com o Paul hoje nem com os seus árbitros, mas vou falar com a PGMOL e com os árbitros para tentar entender por que isso aconteceu hoje. Foi-nos dito, no regulamento, que se trata de uma questão de timing. Só quero encontrar uma solução para isto. Estamos a falar de algo que não é nem de longe tão importante quanto o que aconteceu."

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  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Bobagem sectária"

    Obviamente, é ridículo o Rosenior sair com esse tipo de bobagem. Na melhor das hipóteses, é uma tática de desvio para proteger seus jogadores do escrutínio e assumir toda a culpa ele mesmo. Mas quando se está em sexto lugar na Premier League, em vez de disputar o título, fica mais difícil ignorar esse disparate.

    Em seu podcast na Sky Sports, Gary Neville comentou sobre a reunião “quase sectária” do Chelsea: “Achei extremamente estranho. Muito esquisito. Nunca fui fã dessas reuniões.

    “Se você se preparou durante sete meses de uma temporada, quatro dias antes do jogo, e então precisa de uma reunião 10 segundos antes do pontapé inicial para conversar e motivar uns aos outros, você fez algo errado na sua preparação. Nenhuma palavra pode ajudar, na minha opinião. Nenhuma palavra deveria ser capaz de ajudar a poucos segundos de uma partida de futebol. Você já fez toda a sua preparação. Você analisou o jogador contra quem vai jogar. Você sabe como criar oportunidades se for um jogador de ataque.

    "Você está no vestiário 10 minutos antes de entrar em campo. Você já disse tudo. O que mais pode ser dito em uma reunião no meio do campo? É só para se exibir. Os torcedores não vão se deixar enganar por isso. Eles vão julgar você pelo seu desempenho.

    "Isso não intimida uma boa equipe. Não intimidou o Newcastle. É estranho fazer isso no meio do campo. É como se fosse: 'qual é a coisa mais espalhafatosa que podemos fazer para que as pessoas acreditem que temos espírito de equipe?' Acho que é um absurdo. A coisa toda é um absurdo. Parem com isso."

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Caos na baliza

    A discussão durante o tempo técnico está longe de ser a única decisão questionável que o Chelsea e Rosenior tomaram recentemente. Trata-se, antes, do ápice de todos os incidentes estranhos que ocorreram anteriormente.

    Robert Sanchez não é um goleiro de nível mundial. Isso não é exatamente um segredo, mas ele conseguiu dar grandes passos nesta temporada. Daria até para dizer que ele tem sido um dos jogadores de melhor desempenho do Chelsea ao longo do ano. No entanto, após falhar em algumas jogadas de cruzamento na derrota do mês passado para o Arsenal, Rosenior decidiu dar algumas oportunidades de titularidade a Filip Jorgensen.

    E eis que isso acabou se voltando contra os Blues. Jorgensen foi contratado, em parte, para oferecer uma alternativa a Sanchez com a bola, mas o dinamarquês não é, de forma alguma, uma melhoria definitiva. Foram seus passes e chutes imprecisos que levaram principalmente à derrota para o Paris Saint-Germain na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, com os atuais campeões da Europa vencendo por 5 a 2, quando parecia que o Chelsea poderia ter levado um empate de volta para Stamford Bridge.

    “A maneira como trabalho com goleiros — não tenho um titular absoluto”, declarou Rosenior após tirar Sanchez do time titular. Infelizmente, a história do futebol nos mostra que não se pode tratar goleiros da mesma forma que jogadores de linha neste aspecto. É preciso ter um titular e um reserva. Você não é um gênio tático por ser a enésima pessoa a tentar e falhar em provar o contrário. Tem que haver uma hierarquia, especialmente em um time que carece de liderança na defesa.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Uma reflexão tardia sobre Cobham

    Depois que Reece James assinou um novo contrato de longo prazo na semana passada, o Chelsea fez um grande alarde sobre o fato de um jogador formado na academia de Cobham ter decidido comprometer seu futuro com o clube. Só agora a diretoria decidiu que a formação da academia é um fator positivo em campo, e não apenas no balanço financeiro.

    Desde a chegada da BlueCo e a nomeação de Laurence Stewart e Paul Winstanley como codiretores esportivos, o Chelsea vendeu muitos jogadores de destaque do time principal que estavam no clube desde crianças. A maioria deles saiu em nome das necessidades do PSR, com as vendas da academia sendo contabilizadas como “lucro puro”.

    Basta olhar para alguns nomes para perceber o erro da conduta do Chelsea. Os laterais-esquerdos Lewis Hall e Ian Maatsen são provavelmente os destaques que ainda jogam na Premier League, mas há dois casos que incomodam mais do que outros.

    A saída amarga de Mason Mount em 2023 foi complexa e, para ser justo, não pode ser totalmente atribuída ao BlueCo. O ponto principal é que Mount era Chelsea de corpo e alma, uma das principais razões pelas quais o clube conquistou sua segunda Liga dos Campeões e parecia destinado a jogar pelo time até o dia de sua aposentadoria. É mais uma pena do que um escândalo que ele seja jogador do Manchester United.

    Mas depois há Conor Gallagher. O rival Tottenham o quis pela primeira vez em 2023, embora ele não quisesse sair e o novo técnico Mauricio Pochettino não quisesse vendê-lo, apesar da abertura do Chelsea para um acordo por motivos de PSR. Gallagher ficou por mais um ano, foi nomeado vice-capitão por Pochettino e, em seguida, foi colocado à venda.

    Gallagher havia concordado em se juntar ao Atlético de Madrid, mas eles queriam vender um jogador de volta ao Chelsea como parte do acordo. O atacante Samu Aghehowa era o candidato inicial, mas o negócio não foi adiante. Em vez disso, os Blues trouxeram de volta João Félix após uma passagem decepcionante por empréstimo em 2023. Para anunciar a contratação de Félix, o Chelsea postou nas redes sociais um vídeo dele em Cobham com a legenda: “De volta ao lar”. O golpe extra é que o jogador da seleção de Portugal foi expulso do elenco cinco meses depois.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Já está sob pressão?

    A decisão do Chelsea de demitir Enzo Maresca do cargo — logo na manhã do dia de Ano Novo, nada menos — foi considerada surpreendente e controversa na época. Ele levou o time de volta à Liga dos Campeões em sua primeira temporada como técnico principal na Premier League, além de ter conduzido os Blues à conquista da Liga Conferência e do Mundial de Clubes. A equipe não estava exatamente em grande forma no momento de sua saída, mas ainda assim havia apresentado algumas atuações impressionantes, notadamente contra o Barcelona e o Arsenal, durante as últimas semanas de seu comando.

    Rosenior foi contratado do clube irmão, o Strasbourg, como parte da suposta estratégia de longo prazo da BlueCo. E, para ser justo, ele teve um início decente, vencendo sete de seus primeiros nove jogos. Até o fim de semana que passou, suas únicas derrotas tinham sido para o Arsenal (três vezes) e o PSG, embora agora haja uma mancha na forma do nome do Newcastle nessa lista.

    A Sky Sports na Suíça informa agora que o futuro de Rosenior já é incerto após o primeiro tropeço de seu mandato, e os próximos jogos serão “decisivos” para determinar se ele continuará por muito mais tempo em um contrato de seis anos e meio.

    A grande ironia aqui é que demitir e contratar treinadores em busca do sucesso era uma constante na era Abramovich, mas esse grupo de proprietários não pode pregar segurança a longo prazo se estiver fazendo a mesma coisa sem nem de longe atingir o mesmo nível de sucesso. Se Rosenior sair antes do fim deste ano civil, o mesmo deve acontecer com os diretores esportivos adjuntos Stewart e Winstanley.

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    Enfrentando adultos

    Então, eis o Chelsea. Enfrentando a eliminação da Liga dos Campeões em uma disputa na qual, na pior das hipóteses, se mostrou competitivo e, na melhor, esteve em vantagem durante 70 minutos no Parc des Princes. O panorama da segunda partida é bem diferente agora, depois que a exuberância juvenil acabou levando a melhor sobre a equipe.

    Ainda falta um elemento no projeto do Chelsea, que é a falta de experiência na equipe para realmente liderar o caminho. O clube tem esperança de que seus jovens jogadores amadureçam para assumir esses papéis, mas quando tudo o que eles conhecem é indisciplina e vivem em uma cultura sem responsabilidade, eles continuarão jovens de espírito.

    O PSG poderá jogar com a liberdade de uma partida da Ligue 1 na terça-feira. Eles nem precisam vencer o jogo, basta não perder por três gols. O único consolo para o Chelsea, caso esse clube, entre todos os clubes, ainda não saiba disso, é que, se você jogar dinheiro suficiente na parede, o suficiente vai grudar para formar um time de futebol competente. Eles só precisam começar a priorizar onde estão jogando essas notas de libra.

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