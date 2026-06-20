O fenômeno da Copa do Mundo... Como os gols contra passaram de azar a estratégia tática?

Os dados numéricos divulgados pela rede de estatísticas “Opta”, referentes à Premier League inglesa, por exemplo, confirmam que, durante as primeiras 17 temporadas da competição, a média de gols contra era inferior a um gol por rodada, mas a temporada 2009-2010 registrou um recorde de 53 gols contra em 38 rodadas; e, embora essa temporada continue sendo o pico, há outras sete temporadas que registraram 38 gols contra ou mais.

A rede “Opta” indica que seus critérios para definir gols contra permaneceram constantes ao longo de toda a história da Premier League, negando que o avanço da transmissão televisiva e a variedade de ângulos de repetição sejam a razão por trás da contabilização desses gols contra os defensores em vez dos atacantes, O que é curioso é que os defensores não são mais jogadores sem habilidade no controle da bola, mas sim passadores habilidosos e dotados de grande técnica; mesmo assim, colocam a bola cada vez mais no próprio gol.

A principal razão para essa mudança está na transformação da natureza do ataque, mais especificamente no foco nas laterais, pois, enquanto antes era comum lançar cruzamentos da borda da grande área em direção ao poste mais distante, com um arco afastado do gol, ao estilo de David Beckham — cruzamentos que geralmente não resultam no zagueiro mandando a bola para o próprio gol —, o estilo preferido atualmente é totalmente diferente.

A tática preferida atualmente para lançar cruzamentos baseia-se em jogadas rápidas, nas quais os jogadores chegam à linha de fundo do campo e, em seguida, passam a bola com um cruzamento rasteiro dentro da área de seis jardas, Como resultado, os defensores se veem obrigados a correr rapidamente em direção ao seu gol, de modo que a bola acabe batendo neles e indo direto para o fundo da rede.