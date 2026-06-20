A Copa do Mundo de 2026 registrou um aumento notável e sem precedentes no número de gols contra marcados, já que a edição atual contou com sete gols contra até o momento, superando em cinco gols o total registrado em toda a edição do Catar 2022, o que destaca uma clara mudança tática na natureza do estilo ofensivo das seleções.
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O fenômeno da Copa do Mundo... Como os gols contra passaram de azar a estratégia tática?
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O fenômeno da Copa do Mundo
O jornal britânico “The Athletic” informou que as vitórias conquistadas pela seleção americana até o momento na Copa do Mundo tiveram um padrão semelhante, caracterizado por um início forte nas partidas e pela forte ênfase no ataque pelas laterais, em vez de pelo centro, e o aproveitamento de gols contra para abrir o placar, como quando o paraguaio Damián Bobadilla desviou a bola para o próprio gol no início da vitória dos Estados Unidos por 4 a 1.
O australiano Cameron Burgess repetiu a mesma jogada na derrota de seu país por 2 a 0 para os anfitriões, tornando a seleção dos Estados Unidos a primeira equipe da história a se beneficiar de gols contra em duas partidas consecutivas na Copa do Mundo masculina.
Os gols contra parecem ser um elemento central neste Mundial e não se limitam apenas ao fator sorte. Embora o número atual seja excepcional, dada a pequena amostra de partidas em comparação com a participação de apenas 32 seleções no Catar, os gols contra têm se tornado um fenômeno cada vez mais comum ao longo dos anos no mundo do futebol em geral.
Acaso ou plano?
Os dados numéricos divulgados pela rede de estatísticas “Opta”, referentes à Premier League inglesa, por exemplo, confirmam que, durante as primeiras 17 temporadas da competição, a média de gols contra era inferior a um gol por rodada, mas a temporada 2009-2010 registrou um recorde de 53 gols contra em 38 rodadas; e, embora essa temporada continue sendo o pico, há outras sete temporadas que registraram 38 gols contra ou mais.
A rede “Opta” indica que seus critérios para definir gols contra permaneceram constantes ao longo de toda a história da Premier League, negando que o avanço da transmissão televisiva e a variedade de ângulos de repetição sejam a razão por trás da contabilização desses gols contra os defensores em vez dos atacantes, O que é curioso é que os defensores não são mais jogadores sem habilidade no controle da bola, mas sim passadores habilidosos e dotados de grande técnica; mesmo assim, colocam a bola cada vez mais no próprio gol.
A principal razão para essa mudança está na transformação da natureza do ataque, mais especificamente no foco nas laterais, pois, enquanto antes era comum lançar cruzamentos da borda da grande área em direção ao poste mais distante, com um arco afastado do gol, ao estilo de David Beckham — cruzamentos que geralmente não resultam no zagueiro mandando a bola para o próprio gol —, o estilo preferido atualmente é totalmente diferente.
A tática preferida atualmente para lançar cruzamentos baseia-se em jogadas rápidas, nas quais os jogadores chegam à linha de fundo do campo e, em seguida, passam a bola com um cruzamento rasteiro dentro da área de seis jardas, Como resultado, os defensores se veem obrigados a correr rapidamente em direção ao seu gol, de modo que a bola acabe batendo neles e indo direto para o fundo da rede.
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O dilema dos defensores
O exemplo mais marcante desse novo estilo de ataque na Copa do Mundo atual ocorreu no gol de empate da Bélgica contra o Egito, que a princípio parecia ter sido marcado com o primeiro toque de Romelu Lukaku logo após sua entrada como reserva, mas o toque final foi, na verdade, de Mohamed Hani, lateral dos Faraós, contra o próprio gol.
Os dois gols contra dos quais a seleção americana se beneficiou resultaram de uma falta de orientação ainda maior: a bola de Bobadilla rolou lentamente pela linha do gol a favor do Paraguai, e Borges deveria ter ajustado a posição dos pés mais rapidamente e antecipado que a bola seria direcionada em sua direção, mas a ideia principal permanece a mesma: os Estados Unidos atacaram por amplas áreas e cruzaram a bola pela grande área nas duas jogadas, bastando apenas um leve toque para balançar a rede.
Esses cruzamentos forçam os zagueiros a tentar afastar a bola enquanto correm a toda velocidade em direção ao próprio gol, sem a intenção de marcá-la, e tais gols contra — incluindo os rebotes dos goleiros — tornaram-se um fenômeno comum e recorrente atualmente.
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Uma nova era para a estatística
O total de sete gols contra marcados na Copa do Mundo inclui outros tipos de gols, como o caso do iraquiano Ayman Hussein, que marcou para sua equipe no gol certo logo no início, antes que uma bola alta acertasse nele e entrasse no gol, marcando o último gol da Noruega na partida que terminou com o placar de 4 a 1.
Por outro lado, o chute aleatório do meio-campista do Catar, Mohammed Manaei, na própria trave contra o Canadá pareceu totalmente desnecessário.
Os gols contra resultantes de bolas rasteiras ou passes para trás lançados com força dentro da área de seis jardas não ocorrem por mero acaso, mas fazem parte, até certo ponto, das estratégias ofensivas. e, na era das estatísticas avançadas e dos gols esperados, talvez o próximo passo seja calcular os gols contra esperados, já que essa estatística mostrará que as jogadas realizadas dessa maneira têm um valor ofensivo extremamente importante.