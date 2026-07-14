O Fenerbahçe chega a um acordo com o Marselha para a transferência de Mason Greenwood por 42 milhões de euros, enquanto o ex-atacante do Manchester United recusa uma proposta da Arábia Saudita

De acordo com o Foot Mercato, o Fenerbahçe venceu a disputa pela contratação de Greenwood após chegar a um acordo com o Marselha sobre um pacote total de transferência no valor de €42 milhões (£35,6 milhões). O valor da transferência é composto por um pagamento fixo de €40 milhões, além de €2 milhões adicionais em bônus vinculados ao desempenho. Embora o Marselha tenha aceitado propostas financeiras mais altas tanto do Atlético de Madrid quanto do Al-Ahli, da Liga Profissional da Arábia Saudita, o ex-ponta do United preferiu pessoalmente se transferir para a primeira divisão turca.







