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O Fenerbahçe chega a um acordo com o Marselha para a transferência de Mason Greenwood por 42 milhões de euros, enquanto o ex-atacante do Manchester United recusa uma proposta da Arábia Saudita
Gigantes turcos contratam ponta
De acordo com o Foot Mercato, o Fenerbahçe venceu a disputa pela contratação de Greenwood após chegar a um acordo com o Marselha sobre um pacote total de transferência no valor de €42 milhões (£35,6 milhões). O valor da transferência é composto por um pagamento fixo de €40 milhões, além de €2 milhões adicionais em bônus vinculados ao desempenho. Embora o Marselha tenha aceitado propostas financeiras mais altas tanto do Atlético de Madrid quanto do Al-Ahli, da Liga Profissional da Arábia Saudita, o ex-ponta do United preferiu pessoalmente se transferir para a primeira divisão turca.
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A saída de Greenwood bate recorde
A saída de Greenwood representará uma importante transação para o Marselha, clube com o qual o atacante mantinha um contrato de longo prazo válido até junho de 2029. Uma rigorosa estratégia de corte de custos implementada pela diretoria do OM forçou efetivamente o clube a lucrar com a venda de seu valioso ativo para equilibrar as contas. A transferência vai quebrar oficialmente o recorde histórico de valor de venda do Marselha, superando o marco anterior estabelecido quando Michy Batshuayi se transferiu para o Chelsea por 39 milhões de euros, em 2016.
Greenwood fecha contrato lucrativo
Greenwood deixará a França após registrar um desempenho estatístico espetacular ao longo de dois anos na Ligue 1, marcando 48 gols e dando 17 assistências em 81 partidas oficiais. Essa eficiência convenceu o Fenerbahçe a investir recursos financeiros significativos para garantir a contratação do atacante por um contrato de quatro anos. Greenwood deve receber uma generosa remuneração em Istambul, com o gigante turco supostamente disposto a lhe oferecer um salário de cerca de € 10 milhões (£ 8,5 milhões) por temporada.
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O Fenerbahçe planeja a corrida pelo título
A contratação de Greenwood complementa uma grande reformulação do elenco conduzida pelo técnico do Fenerbahçe, Ismail Kartal, antes de uma exigente temporada nacional e europeia. Espera-se que ele se integre rapidamente ao lado de outros reforços de destaque, como Nathan Ake e Vedat Muriqi, para proporcionar ao clube uma profundidade de elenco essencial. O desafio imediato de Greenwood será manter sua excelente forma sob intensa pressão, já que o Fenerbahçe busca interromper o domínio nacional do Galatasaray, seu acirrado rival da mesma cidade, que conquistou o título da Super Lig nas últimas quatro temporadas consecutivas.
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