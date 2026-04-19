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FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

O FCB comemora o 35º título da Bundesliga sem a taça do campeonato: o Bayern está de novo em alta

Bundesliga
Bayern de Munique x Stuttgart
Bayern de Munique
Stuttgart
V. Kompany

Os jogadores e a comissão técnica do FC Bayern de Munique ainda não receberam a taça do campeonato após a vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart, que garantiu o 35º título da Bundesliga no domingo, na 30ª rodada do campeonato. Em vez disso, havia outro troféu especial à espera deles.

Os jogadores do Bayern comemoraram de forma bastante contida após o apito final; quase parecia que a conquista do 35º título da Bundesliga não era tão importante para eles, afinal ainda há algumas disputas por títulos a serem decididas nesta temporada. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    Mas então as camisetas de campeão foram entregues à equipe e à equipe por trás da equipe — e aí alguns não conseguiram conter um sorriso. Na camiseta branca estava um cacatua com a clássica camisa do Bayern — para os fãs da camisa vermelha e branca: a peça era realmente vermelha com listras brancas nas mangas. Apenas o cacatua com a camisa e a taça do campeonato, nada mais. Sem o 35, sem o título de campeão alemão, sem o “Forever Number 1”, sem explicação. 

    Por que também? A piada interna provavelmente foi entendida por todos os jogadores do Bayern e seus torcedores com memória que vai de hoje até maio passado. Em algum momento, o próprio cacatua também estava de volta; Leon Goretzka apresentou o animal de porcelana, que faz parte do inventário do campeão recordista alemão desde a primeira comemoração do título com Vincent Kompany.

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    FCB: Campeonato sem título, mas com um troféu especial

    Para esclarecer a todos aqueles que não torcem pelo FCB ou cuja memória simplesmente não funciona mais tão bem devido à sobrecarga sensorial causada pela IA (estamos com vocês!): Durante as comemorações oficiais do título da última temporada, em 10 de maio de 2025, o técnico Vincent Kompany colocou de repente um cacatua de porcelana branca no pódio para divertir seus jogadores.

    Mais tarde, descobriu-se que o Bayern havia levado o pássaro do restaurante chique Käfer na semana anterior. Lá, os muniquenses praticamente se tornaram campeões no balcão, graças ao empate de 2 a 2 do Bayer Leverkusen, seu perseguidor, contra o SC Freiburg, e comemoraram esse marco juntos no restaurante. Alguém levou a coisa, e o pássaro sequestrado virou o talismã do Bayern. O chefe do Käfer, Michael Käfer, presenteou a equipe com o item, que custa cerca de 1.000 euros; ele esteve presente até mesmo na Copa do Mundo de Clubes. 

    Lá, ele teve que ficar na mala, mas agora o cacatua voltou a ter uma grande aparição. Se depender do Bayern, certamente não será a última vez nesta temporada.   

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