Para esclarecer a todos aqueles que não torcem pelo FCB ou cuja memória simplesmente não funciona mais tão bem devido à sobrecarga sensorial causada pela IA (estamos com vocês!): Durante as comemorações oficiais do título da última temporada, em 10 de maio de 2025, o técnico Vincent Kompany colocou de repente um cacatua de porcelana branca no pódio para divertir seus jogadores.

Mais tarde, descobriu-se que o Bayern havia levado o pássaro do restaurante chique Käfer na semana anterior. Lá, os muniquenses praticamente se tornaram campeões no balcão, graças ao empate de 2 a 2 do Bayer Leverkusen, seu perseguidor, contra o SC Freiburg, e comemoraram esse marco juntos no restaurante. Alguém levou a coisa, e o pássaro sequestrado virou o talismã do Bayern. O chefe do Käfer, Michael Käfer, presenteou a equipe com o item, que custa cerca de 1.000 euros; ele esteve presente até mesmo na Copa do Mundo de Clubes.

Lá, ele teve que ficar na mala, mas agora o cacatua voltou a ter uma grande aparição. Se depender do Bayern, certamente não será a última vez nesta temporada.