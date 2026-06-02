De acordo com uma reportagem do Foot Mercato, o cobiçado atacante do RB Leipzig estaria atualmente pressionando por uma transferência para o Paris Saint-Germain.
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O FC Liverpool e o Bayern de Munique vão ficar de fora? Yan Diomande, avaliado em 100 milhões, parece ter dado luz verde a outro clube de renome para uma mega transferência
Diomande teria até mesmo dado luz verde ao PSG para se juntar ao campeão da Liga dos Campeões no meio do ano. Um sinal importante para os franceses intensificarem ainda mais os esforços para contratar a revelação da última temporada da Bundesliga. Segundo o Foot Mercato, já teriam ocorrido várias reuniões entre os dirigentes do clube parisiense e os dirigentes do RB Leipzig para discutir uma transferência.
No entanto, pode haver um obstáculo no caminho. De acordo com a reportagem, o PSG não pretende, de forma alguma, gastar somas astronômicas em novos jogadores, mas o RB encontra-se em uma posição de força nas negociações devido à longa duração do contrato de Diomande (até 2030). Segundo informações, o Leipzig só começaria a pensar em vender o jogador da seleção da Costa do Marfim após apenas um ano no clube se as ofertas chegassem a cerca de 100 milhões de euros.
“Temos que olhar para o verão. É claro que não podemos vendê-lo depois de um ano”, enfatizou o diretor-geral do RB, Oliver Mintzlaff, já em janeiro, à Sky. “Como presidente do conselho fiscal, eu diria: ele certamente estará conosco na próxima temporada, mesmo que haja ofertas acima de 80 ou 90 milhões de euros”, acrescentou ele.
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Yan Diomande: vai ficar em Leipzig ou já dar o próximo passo na carreira?
Além disso, o próprio Diomande, em entrevista à revista "kicker" em meados de maio, respondeu com um claro "sim" quando questionado se continuaria jogando pelo Leipzig na próxima temporada. Ele afirmou não estar preocupado com o interesse de outros clubes no momento: "Estou em Leipzig e gosto de jogar aqui."
A qualificação bem-sucedida para a Liga dos Campeões como terceiro colocado na tabela da última temporada da Bundesliga é um ponto positivo para o RB. Se os saxões tivessem ficado de fora da competição, uma transferência para Diomande teria se tornado mais atraente, mesmo do ponto de vista puramente esportivo. Além disso, sem a receita da Liga dos Campeões, o Leipzig teria dependido mais das receitas com a venda de jogadores no verão.
Se o PSG ainda vê uma necessidade maior de contratar Diomande para seu elenco depende também da situação de Bradley Barcola. O ponta, cuja vaga não é garantida devido à forte concorrência, é constantemente associado a uma saída de Paris. O Bayern de Munique também estaria de olho em Barcola.
Diomande seria um substituto adequado para o PSG no caso de uma venda de Barcola. No entanto, o jogador de 19 anos provavelmente teria que esperar sua chance atrás do trio ofensivo atualmente escalado para os jogos mais importantes, formado por Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue e Ousmane Dembélé.
PSG? Na verdade, Yan Diomande sonha com o Liverpool
Há meses que se especula sobre um suposto interesse do Bayern em Diomande. No entanto, o marfinense não se encaixa muito bem no perfil de jogador ofensivo que o FCB procura com prioridade, já que o campeão alemão parece estar mais interessado em um jogador que possa atuar tanto pelas pontas quanto servir de reserva para Harry Kane no centro do ataque. Anthony Gordon, que acabou optando por uma transferência do Newcastle United para o FC Barcelona, teria se encaixado nesse perfil. Diomande, por outro lado, é um clássico jogador de ponta e ainda não provou que poderia agregar valor também na posição de centroavante no mais alto nível.
Nos últimos meses, o Liverpool FC foi associado a Diomande de forma mais concreta do que o Bayern. O próprio jovem alimentou os rumores quando disse em janeiro, em um vídeo no TikTok: “Quero jogar no Liverpool. Sou um grande fã do Liverpool. Meu pai sonha em me ver jogando em Anfield um dia. Esse também é o meu sonho — e quero realizá-lo.”
Nos Reds, Diomande é aparentemente o jogador preferido para suceder Mohamed Salah, que, como se sabe, deixou Anfield Road no final da temporada. Em abril, a Sky Sport noticiou conversas concretas entre o Liverpool e a agência de Diomande. Recentemente, também se falou de interesse do Real Madrid pelo craque do Leipzig, e o Chelsea também estaria de olho nele.
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Será que Yan Diomande vai causar sensação na Copa do Mundo?
Diomande havia sido transferido no início de 2025 de uma academia nos EUA para o CD Leganés e, após apenas dez partidas pelo então clube da primeira divisão espanhola — que foi rebaixado da LaLiga no final da temporada —, o Leipzig pagou 20 milhões de euros por Diomande no verão do ano passado.
O investimento valeu totalmente a pena. Após apenas algumas semanas, Diomande conquistou uma vaga de titular na equipe do técnico Ole Werner e tornou-se indispensável, sendo um dos melhores jogadores ofensivos da última temporada da Bundesliga. Com doze gols e nove assistências em 33 partidas da liga, ele teve grande participação para que o Leipzig se classificasse novamente para a Liga dos Campeões após um ano sem disputar competições internacionais.
Atualmente, Diomande se prepara com a Costa do Marfim para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, sendo uma das grandes esperanças da seleção africana. Na segunda partida da fase de grupos, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha em 20 de junho; uma semana antes, a Copa do Mundo começa para Diomande e companhia com a importantíssima partida de estreia contra o Equador. O terceiro adversário da fase de grupos é Curaçao.
Yan Diomande: Seus números pelo RB Leipzig
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