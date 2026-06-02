O FC Liverpool e o Bayern de Munique vão ficar de fora? Yan Diomande, avaliado em 100 milhões, parece ter dado luz verde a outro clube de renome para uma mega transferência

Diomande teria até mesmo dado luz verde ao PSG para se juntar ao campeão da Liga dos Campeões no meio do ano. Um sinal importante para os franceses intensificarem ainda mais os esforços para contratar a revelação da última temporada da Bundesliga. Segundo o Foot Mercato, já teriam ocorrido várias reuniões entre os dirigentes do clube parisiense e os dirigentes do RB Leipzig para discutir uma transferência.

No entanto, pode haver um obstáculo no caminho. De acordo com a reportagem, o PSG não pretende, de forma alguma, gastar somas astronômicas em novos jogadores, mas o RB encontra-se em uma posição de força nas negociações devido à longa duração do contrato de Diomande (até 2030). Segundo informações, o Leipzig só começaria a pensar em vender o jogador da seleção da Costa do Marfim após apenas um ano no clube se as ofertas chegassem a cerca de 100 milhões de euros.

“Temos que olhar para o verão. É claro que não podemos vendê-lo depois de um ano”, enfatizou o diretor-geral do RB, Oliver Mintzlaff, já em janeiro, à Sky. “Como presidente do conselho fiscal, eu diria: ele certamente estará conosco na próxima temporada, mesmo que haja ofertas acima de 80 ou 90 milhões de euros”, acrescentou ele.