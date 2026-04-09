O FC Cincinnati teria iniciado conversas preliminares sobre o astro brasileiro Neymar

Recentemente, o Cincinnati tem explorado possíveis contratações de estrelas europeias. Denkey era o artilheiro da Liga Belga quando o clube o contratou por US$ 16 milhões antes da temporada de 2025. Segundo relatos, o clube esteve perto de fechar um acordo com Weston McKennie e também manteve negociações com Josh Sargent.

Neymar, por sua vez, espera fazer parte da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Ele não foi convocado para os amistosos da Seleção em março deste ano.