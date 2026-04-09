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O FC Cincinnati teria iniciado conversas preliminares sobre o astro brasileiro Neymar
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Mais uma tentativa de contratação da MLS?
Neymar esteve perto de se transferir para a MLS em 2025, quando mantinha negociações sérias com o Chicago Fire após deixar o Al Hilal. No entanto, ele optou por assinar contrato com o Santos, o clube da sua infância, que ajudou a salvar do rebaixamento. Ele assinou um contrato de um ano com o clube brasileiro, o que esfriou bastante os rumores de uma transferência para a MLS antes da Copa do Mundo.
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As negociações foram retomadas?
No entanto, parece que pode haver novidades novamente. Embora as negociações relatadas sejam preliminares, o Cincinnati estaria avaliando como seria uma possível contratação do jogador de futebol brasileiro mais famoso do mundo. O clube se recusou a comentar quando procurado pelo GOAL.
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As questões logísticas do FC Cincinnati
Há um possível obstáculo para o Cincinnati no que diz respeito à formação do elenco. A equipe de Pat Noonan já preencheu três vagas designadas, e todos os jogadores — Evander, Kevin Denkey e Miles Robinson — estão vinculados a contratos de longo prazo. A menos que haja alguma mudança, Neymar teria que aceitar um acordo dentro dos limites salariais da MLS. O site The Athletic informou que clubes europeus demonstraram interesse em contratar Denkey, que o Cincinnati contratou no inverno de 2025, na última janela de transferências.
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Colocando o clube no mapa
Recentemente, o Cincinnati tem explorado possíveis contratações de estrelas europeias. Denkey era o artilheiro da Liga Belga quando o clube o contratou por US$ 16 milhões antes da temporada de 2025. Segundo relatos, o clube esteve perto de fechar um acordo com Weston McKennie e também manteve negociações com Josh Sargent.
Neymar, por sua vez, espera fazer parte da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Ele não foi convocado para os amistosos da Seleção em março deste ano.