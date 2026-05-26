O FC Bayern tem um novo motivo de preocupação - e em breve um Joshua Kimmich 2.0? As notas da temporada das estrelas do FCB

Após a dobradinha de 2019 e o histórico heptacampeonato de 2020, o FC Bayern passou por uma espécie de período de estagnação, se comparado às suas próprias expectativas e à identidade do clube. Com exceção do ano de 2024, em que não conquistou nenhum título, o líder do futebol alemão sempre venceu o campeonato, mas nada além disso.

Agora, após uma temporada absolutamente dominante na Bundesliga, o campeão recordista voltou à capital alemã e conquistou em Berlim, além do título do campeonato, também a Copa da Alemanha. Apenas a dramática eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões e a única derrota na Bundesliga contra o FC Augsburg no final de janeiro lançam uma sombra sobre uma temporada, na verdade, extremamente forte do FCB, que foi marcada especialmente por dois protagonistas. Um jogador com alto salário, por outro lado, foi a decepção da temporada.

Observação: jogadores com menos de 600 minutos em campo não recebem nota.