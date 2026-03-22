No programa da ZDF “Aktuelles Sportstudio”, Krösche comentou o conselho dado pelo presidente do FC Bayern de Munique sobre transferências, segundo o qual o clube de Hesse não deveria vender sempre seus melhores jogadores.
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"O FC Bayern também vai perder jogadores": Markus Krösche rebate as críticas de Uli Hoeneß
"Acredito que o FC Bayern também perderá jogadores no futuro", disse Krösche, referindo-se a rumores vagos na imprensa internacional: "Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso."
Nas últimas semanas e meses, surgiram repetidamente relatos de que o Real ou os principais clubes da Premier League estariam de olho no jogador de talento excepcional. “O mercado mudou. Outros países e clubes têm outras possibilidades. Manter a competitividade da Bundesliga no contexto internacional – esse é o nosso tema central”, explicou Krösche.
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O Eintracht Frankfurt pode ficar de fora das competições europeias — Uli Hoeneß faz críticas
Nos últimos anos, o Eintracht tornou-se o clube mais lucrativo da Bundesliga no que diz respeito à venda de jogadores. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros; e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros. No entanto, o Frankfurt está aquém das suas próprias expectativas na temporada atual.
Atualmente, ocupa apenas a sétima posição na Bundesliga, o que significaria ficar de fora das competições internacionais — a menos que o oitavo colocado, o SC Freiburg, consiga se impor na Copa da Alemanha, primeiro nas semifinais contra o VfB Stuttgart e, na final, contra o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen.
Hoeneß declarou a esse respeito em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai entender que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”
Sob a gestão de Hoeneß, o Bayern nunca recebeu mais de 45 milhões de euros por um jogador
Sob a liderança de Hoeneß, o Bayern nunca mais arrecadou mais de 45 milhões de euros por um jogador. Por essa quantia, o clube contratou três jogadores: Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022), Lucas Hernandez (PSG, 2023) e Matthijs de Ligt (Manchester United, 2024). A contratação mais cara foi a de Harry Kane, pelo qual foram pagos cerca de 100 milhões de euros ao Tottenham Hotspur. “Hoje eu o compraria por 150 milhões”, disse o técnico de 74 anos. “Porque ele é um sonho para o Bayern de Munique. Um ícone mundial. Um bom caráter, um exemplo para nossos jovens, nossos jogadores de 18 anos. Ele os abraça. Ele lhes diz como devem chutar a bola.”
Um potencial comprador provavelmente teria que desembolsar uma quantia semelhante por Olise. Após sua transferência de 53 milhões de euros do Crystal Palace para Munique, o francês ainda tem contrato até 2029. Não há cláusula de rescisão.
As saídas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogador Valor da transferência Ano Novo clube Randal Kolo Muani 95 milhões de euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 milhões de euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 milhões de euros 2025 Manchester City Luka Jovic 63 milhões de euros 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 milhões de euros 2019 West Ham United