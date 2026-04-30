O FC Bayern também está de olho nele: o Arsenal estaria observando o craque do ataque em campo

Osimhen só havia sido contratado definitivamente pelo SSC Nápoles no verão passado, após um enorme esforço financeiro do Galatasaray, por uma quantia recorde de 75 milhões de euros. Com 27 pontos marcados em 31 partidas, o atacante volta a impressionar também na temporada atual.

Antes do início da temporada atual, o Arsenal contratou Viktor Gyökeres, do Sporting, por 67 milhões de euros. Até o momento, o sueco não tem correspondido totalmente às expectativas, especialmente em termos de desempenho, com 21 pontos em 49 partidas oficiais pelos Gunners, de modo que, segundo a reportagem, o clube estaria considerando uma nova contratação de alto nível para o centro do ataque. O Galatasaray gostaria de recuperar, no mínimo, o valor investido em Osimhen caso ele fosse vendido.