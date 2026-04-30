É o que relata o jornal esportivo espanhol AS. Segundo a publicação, o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, assistiu ao jogo no local durante o clássico de Istambul entre Galatasaray e Fenerbahçe (3 a 0) no fim de semana. Além disso, o italiano teria se informado junto aos dirigentes do Galatasaray sobre Osimhen e uma possível transferência.
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O FC Bayern também está de olho nele: o Arsenal estaria observando o craque do ataque em campo
Osimhen só havia sido contratado definitivamente pelo SSC Nápoles no verão passado, após um enorme esforço financeiro do Galatasaray, por uma quantia recorde de 75 milhões de euros. Com 27 pontos marcados em 31 partidas, o atacante volta a impressionar também na temporada atual.
Antes do início da temporada atual, o Arsenal contratou Viktor Gyökeres, do Sporting, por 67 milhões de euros. Até o momento, o sueco não tem correspondido totalmente às expectativas, especialmente em termos de desempenho, com 21 pontos em 49 partidas oficiais pelos Gunners, de modo que, segundo a reportagem, o clube estaria considerando uma nova contratação de alto nível para o centro do ataque. O Galatasaray gostaria de recuperar, no mínimo, o valor investido em Osimhen caso ele fosse vendido.
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O Arsenal está observando mais dois jogadores do Galatasaray
De acordo com o AS, o diretor esportivo Berta não estava de olho apenas em Osimhen no clássico: o goleiro do Galatasaray, Ugurcan Cakir, e o atacante Baris Alper Yilmaz também já teriam despertado seu interesse anteriormente.
O FC Bayern de Munique também estaria de olho em Osimhen há algum tempo. O clube alemão, recordista de títulos, estaria supostamente em busca de um substituto a longo prazo para Harry Kane, que completará 33 anos no verão. O nome do nigeriano surge repetidamente, mas Dusan Vlahovic, da Juventus de Turim, também é associado ao time de Munique.
A temporada 2025/26 de Victor Osimhen no Galatasaray:
Jogos: 31 Minutos em campo: 2386 Gols: 20 Assistências: 7