O irmão de Kaishu Sano, jogador do Mainz que também foi muito cobiçado no verão, disputou sua terceira e melhor temporada no Nijmegen e já teria despertado o interesse do Ajax de Amsterdã e do Nottingham Forest ainda no inverno.

No entanto, o japonês não recebeu liberação e continuou sendo um dos pilares do time que, no final, ficou em um sensacional terceiro lugar na Eredivisie. O Nijmegen pode até mesmo se classificar pela primeira vez para a Liga dos Campeões. Sano encerrou a temporada com três gols e sete assistências na Eredivisie.

Sua produtividade ofensiva se deve também à sua versatilidade: Sano pode atuar tanto na parte defensiva quanto na ofensiva no meio-campo central, além de ter ocupado a posição de ponta esquerda. Um perfil que o PSV Eindhoven, em particular, poderia estar buscando no verão, já que o PSV corre o risco de perder um jogador-chave devido ao interesse do Bayern de Munique.