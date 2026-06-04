Segundo a Omroep Gelderland, o VfB teria escolhido Kodei Sano, de 22 anos, do NEC Nijmegen, como seu principal alvo para a janela de transferências de verão.
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O FC Bayern será um obstáculo? O VfB Stuttgart parece estar trabalhando em uma grande contratação - e pode acabar enfrentando problemas
O irmão de Kaishu Sano, jogador do Mainz que também foi muito cobiçado no verão, disputou sua terceira e melhor temporada no Nijmegen e já teria despertado o interesse do Ajax de Amsterdã e do Nottingham Forest ainda no inverno.
No entanto, o japonês não recebeu liberação e continuou sendo um dos pilares do time que, no final, ficou em um sensacional terceiro lugar na Eredivisie. O Nijmegen pode até mesmo se classificar pela primeira vez para a Liga dos Campeões. Sano encerrou a temporada com três gols e sete assistências na Eredivisie.
Sua produtividade ofensiva se deve também à sua versatilidade: Sano pode atuar tanto na parte defensiva quanto na ofensiva no meio-campo central, além de ter ocupado a posição de ponta esquerda. Um perfil que o PSV Eindhoven, em particular, poderia estar buscando no verão, já que o PSV corre o risco de perder um jogador-chave devido ao interesse do Bayern de Munique.
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O FC Bayern pode estar de olho em Sano, caso o PSV Eindhoven precise de reforços
Afinal, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, já teria chegado a um acordo com Ismael Saibari sobre a transferência, e agora estão em andamento as negociações com o PSV para uma transferência no verão. Conforme relata o jornal holandês Eindhovens Dagblad, as exigências financeiras do PSV ainda representam um problema. A reportagem em questão mencionava uma “taxa de transferência gigantesca” em relação às exigências. Ela estaria acima de 60 milhões de euros, o que significaria um valor recorde interno para o clube de ponta da Eredivisie.
No entanto, Eindhoven já se prepara para a saída de Saibari; o interesse em Sano é considerado certo e o VfB aparentemente ganha mais um concorrente na disputa pelo meio-campista versátil.
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O VfB Stuttgart e o interesse em Sano: um substituto para Stiller ou Chema Andrés?
Enquanto isso, em Stuttgart, Sano também poderia compensar possíveis saídas dolorosas. O jogador da seleção nacional Angelo Stiller é constantemente associado a uma transferência para um grande clube internacional. Quanto a Chema Andrés, que o Stuttgart havia contratado do Real Madrid no verão passado por apenas três milhões de euros, o clube madrilenho detém uma opção de recompra.
Como o novo técnico designado do Real, José Mourinho, esteve na arquibancada durante a final da Copa da Alemanha contra o FC Bayern a convite do diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, surgiram rapidamente especulações de que o Real poderia realmente exercer a cláusula de rescisão de Andrés. De acordo com a Sky, porém, o VfB ainda não está muito preocupado com isso.