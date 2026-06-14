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Ismael SaibariGetty Images
Oliver Maywurm

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O FC Bayern precisa se apressar com Ismael Saibari - senão, ele acaba indo para um rival como o Barça ou o Real Madrid

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos

Marrocos quase levou vantagem sobre o Brasil no primeiro tempo, mas, graças à habilidade individual de Vinicius, a Seleção conseguiu se manter na partida. Após o intervalo, o cenário mudou.

O Brasil, recordista de títulos mundiais, não jogou de forma alguma como tal na primeira etapa de sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. A atuação dos norte-africanos foi, por isso, ainda mais impressionante: eles abriram o placar de forma merecida graças a um gol impecável de Ismael Saibari, candidato a jogar no Bayern.

Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi forçado a fazer um show de um homem só no primeiro tempo, e só um gol dele poderia trazer os brasileiros de volta ao jogo. Após o intervalo, a Seleção jogou como transformada, assumiu o controle e controlou muito melhor o jogo criativo do Marrocos.

No final, os claros favoritos às duas primeiras posições do Grupo C empataram em 1 a 1 no jogo de maior qualidade da Copa do Mundo de 2026 até o momento. Três coisas que chamaram a atenção.

Clique aqui para ver a crônica do jogo.

  • Especialmente para o Vinicius: o Neymar também é importante no banco

    Neymar, que conseguiu entrar na última hora na seleção brasileira para a Copa do Mundo, não jogou contra o Marrocos. Ele não pôde jogar porque ainda sente dores na panturrilha. No entanto, na comissão técnica da Seleção, há otimismo de que o jogador de 34 anos do FC Santos já esteja apto a jogar na segunda partida da fase de grupos, contra o Haiti.

    Carlo Ancelotti não levou Neymar como titular. Do ponto de vista esportivo, portanto, o astro não estará necessariamente sob os holofotes. Mas – e isso já ficou claro na estreia contra o Marrocos – para os brasileiros, Neymar desempenha um papel importante mesmo quando fica no banco. Entre outros, para Vinicius Júnior, seu legítimo sucessor como jogador decisivo da Seleção.

    Pois Vinicius não precisa enfrentar sozinho a imensa pressão de carregar o país do futebol, o Brasil, sobre os próprios ombros. Essa pressão, naturalmente, vai além do que acontece em campo – e é exatamente aí que Neymar automaticamente tira um grande peso das costas de Vinicius.

    Sentado no banco, lesionado contra o Marrocos, Neymar aparecia repetidamente nas telas. Ele está no centro das atenções, mesmo sem estar em campo. Vinicius sabe disso muito bem, é claro. E, por isso, pode se concentrar de forma mais eficaz no que está acontecendo na partida em si. No que diz respeito ao que rola fora do campo, Neymar é, na verdade, a exceção.

    Assim, no primeiro tempo, quando os brasileiros enfrentavam enormes dificuldades contra os marroquinos, que pressionavam agressivamente e se destacavam no jogo, Vinícius pôde ser o show de um homem só que precisava ser. Foram quase exclusivamente as jogadas individuais do atacante do Real Madrid que criaram perigo para o gol brasileiro. E, aos 32 minutos, foi Vinicius quem, com uma de suas jogadas individuais, marcou o belo gol do empate em 1 a 1.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brasil x Marrocos: o jogador que Kompany quer contratar se torna ainda mais atraente

    Ismael Saibari escolheu exatamente a trajetória certa, Brahim Diaz deu o passe no momento exato. Em seguida, Saibari, ao avançar em direção ao goleiro brasileiro Alisson, que saía do gol, optou pela finalização perfeita e ainda a executou de forma impecável. O gol que colocou o Marrocos na frente no primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo contra o país mais campeão do mundo foi um gol perfeito e uma aula magistral em sua forma mais pura.

    Com Saibari, assumiu o papel principal um jogador que, como se sabe, estaria prestes a se transferir para o FC Bayern de Munique. O próprio técnico Vincent Kompany estaria se empenhando para que os dirigentes do FCB consigam tirar o jogador da seleção marroquina do PSV Eindhoven. Na estreia na Copa do Mundo, Saibari deu muitos indícios do porquê de Kompany estar tão convencido dele.

    Não foi apenas seu gol excepcional. Saibari, escalado como centroavante, foi um fator importante no jogo de combinações, por vezes tão forte, do favorito secreto que já não é mais tão secreto. Repetidamente, ele se mostrou inteligente, fez passes precisos, conduziu a bola com inteligência e precisão. Ele foi o “nove” participativo, papel que Harry Kane provavelmente encarna melhor no mundo atualmente. E atuar como reserva do inglês deve ser, provavelmente, uma das funções que Saibari assumiria no Bayern.

    Mas o jogador de 25 anos também demonstrou outras qualidades: seu dinamismo, sua velocidade, sua inteligência de jogo e sua boa técnica. Ele se movimentou com flexibilidade no ataque, e deverá ocupar tanto sua posição principal no meio-campo quanto atuar nas laterais em seu possível futuro clube de Munique. Com seu desempenho contra o Brasil, Saibari se tornou ainda mais interessante. O FCB faria bem, portanto, em concluir rapidamente as negociações de transferência que já vêm ocorrendo há dias — antes que outros grandes clubes, como Real ou Barça, entrem na disputa pelo atacante.

  • É preciso se preocupar com o desempenho do Brasil no primeiro tempo — houve uma clara melhora após o intervalo

    Durante grande parte dos primeiros 45 minutos, era realmente motivo de preocupação ver esse Brasil em campo. A pentacampeã mundial parecia, por vezes, pesada, sem criatividade e, às vezes, até mesmo sobrecarregada. Isso se deveu, por um lado, à forte atuação dos marroquinos, mas, por outro, também ao desempenho assustadoramente fraco da equipe de Ancelotti durante grande parte do primeiro tempo.

    Assim, o Brasil teve sorte de o Marrocos não ter marcado mais um ou outro gol até o intervalo. A Seleção tentou com demasiada frequência jogadas de bola longa, e praticamente não houve criatividade vinda do meio-campo. E, acima de tudo: diante da agilidade dos marroquinos, os jogadores com a tradição de inspiradores artistas da bola muitas vezes pareciam bastante desajeitados.

    Após o intervalo, os brasileiros pareciam transformados. Ancelotti, entre outras coisas, tirou de campo seu aluno exemplar Casemiro, que parecia deslocado aqui e ali, libertando-o do tormento do espírito marroquino. O lateral-direito Roger Ibanez, que também não estava à altura, teve que sair. Os substitutos Fabinho e Danilo se saíram bem melhor, mas a intensidade da Seleção, no geral, estava agora muito superior.

    O posicionamento do Brasil agora era tal que dificultava a vida dos marroquinos. As distâncias estavam bem mais harmoniosas, a equipe ganhou domínio e assumiu o controle do jogo. Em resumo: o Brasil criou uma base muito melhor para que os craques do ataque pudessem se destacar. Vinicius, portanto, não era mais um show de um homem só; em vez disso, Raphinha também entrou melhor no jogo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil x Marrocos 1 x 1 (1 x 1) – os dados da partida

    Jogo

    Brasil x Marrocos

    Competição

    Copa do Mundo de 2026, fase de grupos, 1ª rodada

    Resultado

    1 a 1 (1 a 1)

    Gols

    0:1 Saibari (21'), 1:1 Vinicius (32')

    Local

    Nova York/Nova Jersey (EUA)

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