O FC Bayern parece estar tomando medidas drásticas: o jogador avaliado em 20 milhões de euros aparentemente terá que procurar um novo clube

No entanto, considerando o histórico médico de Ito, parece utópico que um clube esteja disposto a pagar uma quantia tão alta pelo jogador de 27 anos. Isso porque, devido a duas fraturas no metatarso ocorridas em curto espaço de tempo, Ito disputou apenas 31 partidas oficiais pelo Bayern em dois anos.

Especialmente sua temporada de estreia foi um verdadeiro pesadelo para o japonês. Logo na pré-temporada de verão, ele sofreu a primeira fratura fatal no metatarso durante um jogo-amistoso. Em seguida, Ito só voltou aos gramados em meados de fevereiro e, no oitavo jogo oficial após seu retorno, no final de março, sofreu novamente uma fratura no metatarso, que o acompanhou até o final do outono do ano passado.

Embora Ito tenha tido mais tempo de jogo, pelo menos na Bundesliga, devido ao domínio do time de Munique e ao título garantido bem antes do fim da temporada, seu corpo voltou a falhar em fevereiro, quando o japonês sofreu uma lesão muscular. Na zaga, o canhoto, assim como Min-Jae Kim, sempre ficou em segundo plano em relação à dupla titular Jonathan Tah e Dayot Upamecano nos jogos importantes em nível nacional e internacional.

Mesmo em sua posição alternativa, na lateral esquerda, ele era apenas reserva, apesar dos grandes problemas com lesões e da falta de forma do titular Alphonso Davies. A posição era sempre ocupada por Josip Stanisic ou Konrad Laimer nos jogos importantes.