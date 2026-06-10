Segundo a revista Sport Bild, o clube teria deixado bem claro ao jogador japonês que ele aparentemente não terá mais um papel de destaque nos planos do time de Munique. Assim, os dirigentes do clube teriam recomendado aos assessores de Ito que procurassem ativamente um novo clube para seu cliente.
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O FC Bayern parece estar tomando medidas drásticas: o jogador avaliado em 20 milhões de euros aparentemente terá que procurar um novo clube
Segundo o jornal, a LaLiga espanhola seria uma opção particularmente atraente para o próprio Ito. No entanto, não foram citados possíveis destinos na liga. Um clube interessado teria, provavelmente, que desembolsar aproximadamente o mesmo valor que o Bayern pagou ao VfB Stuttgart há dois anos, por meio da cláusula de rescisão: 20 milhões de euros. No verão de 2024, o clube recordista pagou cerca de 24 milhões de euros por Ito.
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Hiroki Ito está vivendo uma temporada de estreia no FC Bayern que parece saída de um filme de terror
No entanto, considerando o histórico médico de Ito, parece utópico que um clube esteja disposto a pagar uma quantia tão alta pelo jogador de 27 anos. Isso porque, devido a duas fraturas no metatarso ocorridas em curto espaço de tempo, Ito disputou apenas 31 partidas oficiais pelo Bayern em dois anos.
Especialmente sua temporada de estreia foi um verdadeiro pesadelo para o japonês. Logo na pré-temporada de verão, ele sofreu a primeira fratura fatal no metatarso durante um jogo-amistoso. Em seguida, Ito só voltou aos gramados em meados de fevereiro e, no oitavo jogo oficial após seu retorno, no final de março, sofreu novamente uma fratura no metatarso, que o acompanhou até o final do outono do ano passado.
Embora Ito tenha tido mais tempo de jogo, pelo menos na Bundesliga, devido ao domínio do time de Munique e ao título garantido bem antes do fim da temporada, seu corpo voltou a falhar em fevereiro, quando o japonês sofreu uma lesão muscular. Na zaga, o canhoto, assim como Min-Jae Kim, sempre ficou em segundo plano em relação à dupla titular Jonathan Tah e Dayot Upamecano nos jogos importantes em nível nacional e internacional.
Mesmo em sua posição alternativa, na lateral esquerda, ele era apenas reserva, apesar dos grandes problemas com lesões e da falta de forma do titular Alphonso Davies. A posição era sempre ocupada por Josip Stanisic ou Konrad Laimer nos jogos importantes.
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O FC Bayern provavelmente terá que desembolsar 100 milhões de euros para contratar uma nova dupla defensiva
Agora, ao que parece, após apenas duas temporadas um tanto decepcionantes, Ito deve abrir espaço para novos jogadores, pelos quais o Bayern de Munique está disputando ativamente nesta janela de transferências. Para a lateral esquerda, Nathaniel Brown, do Eintracht de Frankfurt, deve chegar. Para a zaga, o Bayern teria Yann Bisseck, do Inter de Milão, na mira. O jogador da seleção alemã, que surpreendentemente não conseguiu uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, estaria bastante “interessado” na ideia de uma transferência para Munique.
Para os dois jogadores que ocupariam as posições de Ito, o clube de Munique teria que desembolsar, segundo informações, um total de cerca de 100 milhões de euros. De acordo com relatos coincidentes, o Eintracht estaria pedindo entre 60 e 65 milhões por Brown, enquanto a Inter estaria disposta a negociar Bisseck a partir de uma oferta de 40 milhões, segundo as informações.
Além de Ito, Kim também deve deixar o clube no verão. Recentemente, a Gazzetta dello Sport informou que o sul-coreano já teria dado sinal verde para uma transferência para a Juventus de Turim. No entanto, a “Vecchia Signora” ainda hesita em desembolsar os 40 milhões de euros exigidos pelo time de Munique por Kim.