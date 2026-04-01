O FC Bayern ganhou uma fortuna graças a Kompany: uma das maiores jogadas de transferência de Hasan Salihamidzic está se tornando cada vez mais um fracasso

Não há maneira melhor de começar uma carreira profissional: Quando Joshua Zirkzee estreou pela equipe principal do FC Bayern em 19 de dezembro de 2019, com apenas 18 anos, ele precisou de pouco tempo para se destacar: 104 segundos após entrar no lugar de Philippe Coutinho, ele marcou o importante gol da virada para 2 a 1 contra o SC Freiburg logo na sua primeira jogada. No final, o time de Munique venceu por 3 a 1 e o jovem holandês foi eleito o melhor jogador da partida.
Apenas três dias depois, contra o VfL Wolfsburg, a história se repete: mais uma vez o Bayern precisa de um gol, mais uma vez o técnico Hansi Flick coloca o jovem em campo no final da partida no lugar de Coutinho – e mais uma vez Zirkzee marca, com seu primeiro toque na bola, o gol da virada para o FCB, que desta vez vence por 2 a 0. “É simplesmente incrível ver isso”, elogia o companheiro de equipe David Alaba. Zirkzee está de repente na boca de todos e muitos acreditam que o FC Bayern já tenha o sucessor de Robert Lewandowski em suas fileiras.