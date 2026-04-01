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Hasan SalihamidzicGetty Images

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O FC Bayern ganhou uma fortuna graças a Kompany: uma das maiores jogadas de transferência de Hasan Salihamidzic está se tornando cada vez mais um fracasso

Premier League
Especiais e Opinião
J. Zirkzee
Manchester United
Bayern de Munique
Juventus
V. Kompany
Mercado da bola

No FC Bayern, ele teve um início de carreira de sonho. Desde então, porém, a carreira de Joshua Zirkzee tem sido bastante instável. Atualmente, ele está cada vez mais se tornando um fracasso, enquanto sua venda foi provavelmente uma das maiores jogadas da era Salihamidzic no clube campeão.

Não há maneira melhor de começar uma carreira profissional: Quando Joshua Zirkzee estreou pela equipe principal do FC Bayern em 19 de dezembro de 2019, com apenas 18 anos, ele precisou de pouco tempo para se destacar: 104 segundos após entrar no lugar de Philippe Coutinho, ele marcou o importante gol da virada para 2 a 1 contra o SC Freiburg logo na sua primeira jogada. No final, o time de Munique venceu por 3 a 1 e o jovem holandês foi eleito o melhor jogador da partida.

Apenas três dias depois, contra o VfL Wolfsburg, a história se repete: mais uma vez o Bayern precisa de um gol, mais uma vez o técnico Hansi Flick coloca o jovem em campo no final da partida no lugar de Coutinho – e mais uma vez Zirkzee marca, com seu primeiro toque na bola, o gol da virada para o FCB, que desta vez vence por 2 a 0. “É simplesmente incrível ver isso”, elogia o companheiro de equipe David Alaba. Zirkzee está de repente na boca de todos e muitos acreditam que o FC Bayern já tenha o sucessor de Robert Lewandowski em suas fileiras.

  • Quase seis anos e meio depois, Zirkzee não cumpriu essa promessa — e também ainda não encontrou a sua sorte no futebol em outro lugar. O holandês, que agora tem quase 25 anos, deu um suposto grande salto na carreira ao se transferir para o Manchester United em 2024, mas oscila entre o time titular e o banco de reservas. E, nesta temporada, a balança está se inclinando cada vez mais para o banco de reservas.

    Desde a demissão de Ruben Amorim e a posse do técnico Michael Carrick em janeiro, a situação já difícil para o jogador, que disputou seis partidas pela seleção nacional, piorou ainda mais. Desde então, ele somou apenas 28 minutos de jogo em dez partidas da Premier League, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.

    E, atualmente, pouco indica que isso possa mudar até o final da temporada. Afinal, nessas dez partidas, o ManUnited conquistou 23 pontos, e, como terceiro colocado na tabela, está novamente no caminho certo para a classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2023. Carrick encontrou seu time titular, e os concorrentes Benjamin Sesko (cinco gols), Bryan Mbeumo (três gols, duas assistências) e Matheus Cunha (três gols, três assistências) têm apresentado um desempenho consistente sob o comando do novo técnico.



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    "O Joshua é, às vezes, um cara que só salta a altura que precisa"

    O maior problema de Zirkzee: falta-lhe a eficácia exigida de um atacante de alto nível. Embora seu início de sonho no clube campeão alemão indicasse o contrário, um olhar mais atento já poderia ter levantado suspeitas naquela época. Pois na equipe da Terceira Divisão, pela qual Zirkzee ainda atuava principalmente naquele momento, ele não havia marcado nenhum gol em 13 partidas da liga até sua estreia profissional, tendo dado apenas duas assistências.

    Mesmo logo após sua estreia de conto de fadas, as coisas não continuaram como ele esperava. Na temporada do triplo, interrompida entretanto devido à pandemia de Covid-19, ele marcou mais duas vezes pelos profissionais, mas não desempenhou mais um papel de grande destaque. Na fase final da Liga dos Campeões em Portugal, ele não foi escalado.

    Já na primavera de 2020, Jochen Sauer, na época diretor da base do FC Bayern e, em 2017, a força motriz por trás da contratação do jovem talento da base do Feyenoord de Roterdã, havia alertado a revista kicker: “Joshua é, às vezes, um jogador que só salta tão alto quanto precisa.” Ele ainda precisa desenvolver melhor a “ganância e a vontade de se envolver e forçar o gol”; além disso, é preciso “tirar o jogador da zona de conforto de vez em quando”.

  • Hansi Flick criticou publicamente a atitude de Zirkzee

    Quando, na temporada seguinte, ele continuou a ser escalado apenas esporadicamente sob o comando de Flick, o então técnico do Bayern também o criticou publicamente. “Talento por si só nem sempre é suficiente”, disse Flick, que preferiu contar com o experiente Eric Maxim Choupo-Moting como substituto de Lewandowski, soando quase tão severo quanto Hermann Gerland. Ele acrescentou: “Ele tem qualidade para jogar na Bundesliga, disso todos nós estamos convencidos. Mas também tem a ver um pouco com a mentalidade, a atitude, a vontade incondicional de mostrar o que se é capaz.”

    A passagem de Zirkzee por Munique não se tornou uma história de sucesso. No meio do ano, ele foi inicialmente emprestado ao Parma Calcio, da primeira divisão italiana. Lá, ele não conseguiu garantir uma vaga no time titular, depois se lesionou, disputou apenas quatro partidas no total e seu time foi rebaixado da Série A no final da temporada, terminando em último lugar na tabela.

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    Sob o comando de Vincent Kompany, Zirkzee consegue se destacar

    No entanto, o atacante de 1,93 m de altura conseguiu provar que possui qualidades especiais em seu próximo clube por empréstimo. No RSC Anderlecht, ele encontrou, na temporada 2021/22, um técnico que apostou totalmente nele. Seu nome: Vincent Kompany. No Anderlecht, Zirkzee foi titular no centro do ataque desde o início e teve sua melhor temporada em termos de números até então: ele disputou 47 das 48 partidas possíveis e registrou 31 pontos (18 gols, 13 assistências).

    Após a contratação de Kompany como técnico do Bayern, Zirkzee elogiou seu mentor em entrevista ao jornal inglês Mirror: “Kompany foi o técnico que me explicou tanto sobre o jogo e os pequenos detalhes. O ano sob o comando dele foi muito importante para o meu desenvolvimento — e ele também garantiu que eu jogasse o tempo todo.”

    No entanto, o belga nem sempre ficou satisfeito com a atitude e a linguagem corporal do jovem atacante, como pode ser visto em um vídeo de raiva que viralizou quando Kompany assumiu o cargo.

  • Cláusula de revenda rende muito dinheiro ao FC Bayern

    Apesar da boa temporada na Bélgica, o novo técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, também não apostou em Zirkzee. O clube de Munique o vendeu em 2022 por 8,5 milhões de euros ao FC Bologna; segundo informações da Sky, mais um milhão seria adicionado a cada 25 partidas disputadas. Além disso, o clube de Munique garantiu uma opção de recompra, bem como uma lucrativa cláusula de revenda.

    Com isso, eles fizeram um bom negócio do ponto de vista econômico. Após algumas dificuldades iniciais, Zirkzee conseguiu convencer em Bolonha, deixando a imprensa italiana em parte entusiasmada e, em 2024, chegou até a se classificar de forma sensacional para a Liga dos Campeões com sua equipe.

    O ManUnited, que não é exatamente conhecido por caçar pechinchas, acabou gastando a quantia nada desprezível de 42,5 milhões de euros na contratação — metade dos quais foi para Munique. Assim, o holandês, que havia sido contratado por uma indenização de formação de 100 mil euros, rendeu ao FC Bayern um total de mais de 30 milhões em valor de transferência. Como o então diretor esportivo Hasan Salihamidzic insistiu na grande participação na revenda de Zirkzee, essa transferência é considerada até hoje um de seus maiores golpes.

    “Brazzo” mantém “sempre os olhos nas condições econômicas”, elogiou o presidente Herbert Hainer. “Hasan recebe nota máxima pelas transferências – e um asterisco pelas vendas”, disse também o jogador recordista da seleção nacional, Lothar Matthäus, na época.

  • Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

    Zirkzee deveria deixar o Manchester para dar um novo impulso à sua carreira

    Financeiramente, a transferência deve ter valido a pena para o próprio Zirkzee, mas do ponto de vista esportivo, não. Sob o comando de três treinadores diferentes (Erik ten Hag, Amorim, Carrick), ele não conseguiu se firmar, apesar de alguns momentos de destaque. A falta de eficácia continua a acompanhá-lo. Pelo United, ele marcou sete gols em todas as competições na temporada de estreia; na atual, somou apenas mais dois. Em toda a sua carreira profissional, ele já chega a 45 gols.

    Os críticos de sua transferência para a Premier League, para a qual ele parece não ter o dinamismo necessário, podem se sentir confirmados. Uma mudança no verão é provável, apesar de um contrato válido até 2029.

    Um retorno a Munique, onde provavelmente ficará vaga no verão a vaga de reserva atrás de Harry Kane, teria um certo charme devido ao reencontro com seu antigo mentor, Kompany. Muito mais provável é uma transferência para a Itália, onde Zirkzee goza de uma reputação muito boa desde sua passagem pelo Bologna e teria melhores perspectivas de conquistar uma vaga no time titular.

    Já no inverno, surgiram rumores sobre uma transferência para os clubes AS Roma e Juventus, que atualmente disputam a classificação para a Liga dos Campeões. O AC Milan e o rival da cidade, o Inter, também já foram cogitados.

    Na Série A, o holandês poderia dar um novo impulso à sua carreira, que tem estado estagnada ultimamente, e voltar a se destacar para a seleção nacional. O jogador, que participou do Euro 2024, não é convocado para a seleção há quase um ano e meio.

  • Joshua Zirkzee: As etapas de sua carreira


    Clube

    Período

    Jogos

    Gols

    Assistências

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bologna

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024-atual

    69

    9

    4