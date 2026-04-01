O FC Bayern ganhou uma fortuna graças a Kompany: uma das maiores jogadas de transferência de Hasan Salihamidzic está se tornando cada vez mais um fracasso

Quase seis anos e meio depois, Zirkzee não cumpriu essa promessa — e também ainda não encontrou a sua sorte no futebol em outro lugar. O holandês, que agora tem quase 25 anos, deu um suposto grande salto na carreira ao se transferir para o Manchester United em 2024, mas oscila entre o time titular e o banco de reservas. E, nesta temporada, a balança está se inclinando cada vez mais para o banco de reservas.

Desde a demissão de Ruben Amorim e a posse do técnico Michael Carrick em janeiro, a situação já difícil para o jogador, que disputou seis partidas pela seleção nacional, piorou ainda mais. Desde então, ele somou apenas 28 minutos de jogo em dez partidas da Premier League, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.

E, atualmente, pouco indica que isso possa mudar até o final da temporada. Afinal, nessas dez partidas, o ManUnited conquistou 23 pontos, e, como terceiro colocado na tabela, está novamente no caminho certo para a classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2023. Carrick encontrou seu time titular, e os concorrentes Benjamin Sesko (cinco gols), Bryan Mbeumo (três gols, duas assistências) e Matheus Cunha (três gols, três assistências) têm apresentado um desempenho consistente sob o comando do novo técnico.







