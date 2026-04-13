O FC Bayern estaria acompanhando de perto: a situação de Nick Woltemade no Newcastle United está se agravando?

"Não escalo a equipe com base nos valores das transferências, mas sim no que vejo", disse Howe ao Chronicle Live, referindo-se ao pouco tempo de jogo que Woltemade teve contra o Eagles. Somente nos minutos finais, logo após o empate dos donos da casa com Jean-Philippe Mateta, o jogador de 24 anos entrou no lugar do artilheiro do Newcastle, William Osula, e ainda teve que assistir ao gol da vitória do Crystal nos acréscimos.

Woltemade marcou seu último gol na Premier League pouco antes do Natal, quando conseguiu dois gols contra o Chelsea. Desde então, somou apenas duas assistências no campeonato. No entanto, Woltemade não quis admitir que estivesse passando por uma crise de forma.

Ele joga nos Magpies “em uma posição totalmente diferente daquela do início da temporada”, disse Woltemade recentemente em entrevista ao Süddeutsche Zeitung: “Sei que as pessoas me associam a gols, mas não dá para comparar a média de gols de um atacante com a de um meio-campista que joga a 50, 60, 70 metros do gol adversário.”

“No momento, sou um Nick Woltemade completamente diferente do que era no início da temporada”, acrescentou Woltemade, referindo-se à posição significativamente mais recuada que Howe lhe impôs ao longo da temporada: “No momento, eu deveria ser avaliado mais pela forma como conduzo meus duelos ou garanto os espaços.” E isso, aparentemente, já não agradava a Howe. Já nos dois jogos eliminatórios das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona (1 a 1, 2 a 7), Woltemade ficou no banco durante os 90 minutos em ambos os jogos.