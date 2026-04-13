Eddie Howe respondeu às perguntas sobre a nova exclusão de Nick Woltemade no último fim de semana, na derrota por 1 a 2 dos Magpies para o Crystal Palace, com um tom claramente crítico em relação ao jogador da seleção alemã.
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O FC Bayern estaria acompanhando de perto: a situação de Nick Woltemade no Newcastle United está se agravando?
"Não escalo a equipe com base nos valores das transferências, mas sim no que vejo", disse Howe ao Chronicle Live, referindo-se ao pouco tempo de jogo que Woltemade teve contra o Eagles. Somente nos minutos finais, logo após o empate dos donos da casa com Jean-Philippe Mateta, o jogador de 24 anos entrou no lugar do artilheiro do Newcastle, William Osula, e ainda teve que assistir ao gol da vitória do Crystal nos acréscimos.
Woltemade marcou seu último gol na Premier League pouco antes do Natal, quando conseguiu dois gols contra o Chelsea. Desde então, somou apenas duas assistências no campeonato. No entanto, Woltemade não quis admitir que estivesse passando por uma crise de forma.
Ele joga nos Magpies “em uma posição totalmente diferente daquela do início da temporada”, disse Woltemade recentemente em entrevista ao Süddeutsche Zeitung: “Sei que as pessoas me associam a gols, mas não dá para comparar a média de gols de um atacante com a de um meio-campista que joga a 50, 60, 70 metros do gol adversário.”
“No momento, sou um Nick Woltemade completamente diferente do que era no início da temporada”, acrescentou Woltemade, referindo-se à posição significativamente mais recuada que Howe lhe impôs ao longo da temporada: “No momento, eu deveria ser avaliado mais pela forma como conduzo meus duelos ou garanto os espaços.” E isso, aparentemente, já não agradava a Howe. Já nos dois jogos eliminatórios das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona (1 a 1, 2 a 7), Woltemade ficou no banco durante os 90 minutos em ambos os jogos.
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Woltemade fica cada vez mais tempo no banco do Newcastle: será que o BVB e o FC Bayern estão fazendo planos?
Também devido à situação cada vez mais difícil do atacante da seleção alemã, surgiram recentemente rumores de transferência cada vez mais frequentes — e, em alguns casos, espetaculares — em torno de Woltemade. Assim, ele continuaria a ter um papel em certas especulações e planos, tanto no BVB, caso Serhou Guirassy saia, quanto no FC Bayern.
O clube alemão, detentor do recorde de títulos, já havia cortejado Woltemade intensamente no verão passado, mas acabou ficando de fora diante da oferta exorbitante do Newcastle. Conforme relata o portal ChaughtOffside, na Säbener Straße continua-se acompanhando atentamente a situação de Woltemade na Inglaterra, sobretudo porque a saída do jogador emprestado Nicolas Jackson cria uma certa lacuna na posição de atacante atrás do indiscutível Harry Kane. No entanto, parece questionável se Woltemade deseja assumir um papel de desafiante no centro ofensivo ao lado de Kane, Jamal Musiala ou Serge Gnabry. Especialmente porque sua situação poderia mudar repentinamente após uma possível e bastante discutida demissão de Howe.
As prioridades de transferência do FCB, de qualquer forma, estão em outro lugar. O objetivo é reforçar a posição de lateral-direito e, além disso, buscar um substituto para Luis Diaz na ala esquerda. De qualquer modo, apesar da situação insatisfatória de Woltemade, parece muito improvável que ele queira encerrar sua passagem pela Inglaterra após apenas um ano, e que os Magpies concordem com uma venda antecipada, considerando o valor de transferência imensamente alto pago no verão. Para isso, o campeão recordista teria que abrir os bolsos em caso de uma nova tentativa de contratação e, diante da nova estratégia de transferências, que deve se basear mais na sensatez econômica do que em megatransferências caras, isso parece ainda mais improvável.
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Nagelsmann critica Eddie Howe por causa da posição de Woltemade
Após sua transferência de 75 milhões de euros no verão, do VfB Stuttgart para o Newcastle, Woltemade teve um início brilhante na Premier League e causou sensação com quatro gols nos primeiros cinco jogos. Desde então, marcaram apenas mais seis gols em todas as competições pelos Magpies, que, por sua vez, estão tendo uma temporada fraca.
Após a classificação para a Liga dos Campeões na temporada anterior, o Newcastle encontra-se agora na 14ª posição da tabela, no meio-termo, com 14 derrotas em 32 jogos. Com um forte sprint final na temporada e um pouco de sorte nas eliminatórias da Copa da Europa, a classificação para as competições internacionais ainda é possível.
Também para Woltemade, de olho na próxima Copa do Mundo, um bom final de temporada com muito tempo de jogo e gols seria um bálsamo para a alma frustrada. Ele recebeu elogios verbais no final de março do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que declarou como prioridade colocar Woltemade de volta nos trilhos.
Ao mesmo tempo, ele não resistiu a dar uma alfinetada no colega técnico Howe e enfatizou que, na seleção alemã, Woltemade certamente não precisaria atuar da mesma forma que no clube. “Ele costuma jogar muito recuado e, quando defende como volante, fica muito longe do gol. Posso prometer que, conosco, ele não ficará a 80 metros de distância do gol”, disse Nagelsmann antes dos amistosos contra a Suíça e Gana.
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Nagelsmann dá apoio a Woltemade e põe fim à polêmica em torno de Undav
E o técnico da seleção alemã cumpriu o que prometeu. Woltemade teve tempo de jogo considerável nas duas partidas amistosas. Na vitória por 4 a 3 sobre a Suíça, ele entrou em campo aos 62 minutos como primeiro substituto de Kai Havertz, enquanto Deniz Undav, em grande forma, ficou no banco durante os 90 minutos; na vitória por 2 a 1 sobre Gana, Woltemade atuou como centroavante por 78 minutos e foi novamente preferido a Undav, que acabou marcando o gol da vitória.
Isso gerou um grande debate no mundo do futebol alemão, no qual Nagelsmann apoiou Woltemade com palavras claras, especialmente após a partida contra a Suíça.
“O Nick tem um ótimo aproveitamento conosco e não está passando por um momento fácil no Newcastle. Agora tenho uma escolha: continuar dando confiança a um atacante de ponta que está em ótima fase para deixar de lado outro atacante de ponta que não está tão bem no momento? Podemos perguntar a alguns psicólogos o que eles acham disso”, defendeu Nagelsmann sua decisão e, em seguida, criticou esses mesmos psicólogos. Eles “provavelmente diriam o contrário do que eu penso”: “É o hobby dos psicólogos que não estão no cargo afirmar sempre o contrário do que dizem todos os treinadores.”
De olho na Copa do Mundo no verão, Nagelsmann também deixou claro a importância que o jogador de 1,98 metro, alto e habilidoso, ainda pode ter. “Eu digo que é aconselhável que Nick Woltemade volte a entrar nos eixos conosco. No Newcastle as coisas não estão indo bem e o Deniz está em boa fase. Se ele teria jogado hoje ou não, isso não vai mudar nada em sua autoconfiança para esta semana.”
Deniz Undav e Nick Woltemade: Dados de desempenho e estatísticas
Jogadores Jogos Gols Assistências Nick Woltemade 49 11 5 Deniz Undav 40 23 13