O Real Madrid aposta em um bônus especial na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.
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O FC Bayern de Munique teria tentado impedir isso! O Real Madrid aposta em um bônus especial no jogo em casa contra o FCB
O Real Madrid obteve autorização da UEFA para fechar o teto do Estádio Santiago Bernabéu durante a partida desta terça-feira à noite (21h, com cobertura ao vivo). O clube espera que isso contribua para criar uma atmosfera ainda mais animada, já que os gritos da torcida local, com o teto fechado, serão ainda mais altos do que já são normalmente. O ambiente criado pelos 84 mil espectadores no lendário estádio deve se tornar ainda mais intimidador para os visitantes de Munique.
Segundo relatos da mídia espanhola, o Bayern teria até mesmo solicitado à UEFA que impedisse o fechamento do teto e que a partida fosse disputada com o teto aberto. No entanto, o FCB negou ao Sport1 qualquer solicitação nesse sentido. De qualquer forma, tal pedido teria poucas chances de sucesso, já que a UEFA costuma deixar a decisão de jogar com o teto aberto ou fechado a cargo dos clubes da casa.
Além disso, chovia torrencialmente em Madri pouco antes do início da partida, o que torna o fechamento do teto sensato mesmo de uma perspectiva neutra.
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O Real Madrid levou o Bayern de Munique ao fundo do poço em 2024, com o teto fechado
Aliás, também na última visita do Bayern de Munique à capital espanhola, no início de maio de 2024, o Real decidiu fechar o teto do estádio. Os Blancos publicaram uma foto desse jogo na noite de segunda-feira no X.
Naquela ocasião, o telhado fechado trouxe sorte ao Real. Na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões da temporada 2023/24, os madrilenos comemoraram de forma dramática a classificação para a final da competição. Após um empate em 2 a 2 na partida de ida, parecia inicialmente que o time da Baviera avançaria, quando Alphonso Davies colocou o FCB na frente aos 68 minutos. A vantagem se manteve até pouco antes do fim, quando Joselu conseguiu o empate aos 88 minutos.
Em vez da prorrogação, o sonho do Bayern de chegar à final acabou antes mesmo do fim do tempo regulamentar, pois, no primeiro minuto da prorrogação, Joselu voltou a marcar. O atacante, que no verão seguinte se transferiu para o Al-Gharafa, no Catar, marcou o gol da vitória por 2 a 1 para os anfitriões, levando o Real à final. Lá, como se sabe, os espanhóis levaram a melhor por 2 a 0 contra o Borussia Dortmund e conquistaram a Taça de Henkel pela 15ª vez.
O FC Bayern é ligeiramente favorito contra o Real Madrid
Este ano, a equipe do técnico Álvaro Arbeloa está determinada a conquistar o 16º título da Liga dos Campeões. Isso seria ainda mais significativo, já que a competição poderia ser a última chance de conquistar um título para o Real nesta temporada.
Na Copa del Rey, o time sofreu uma eliminação sensacional nas oitavas de final, em meados de janeiro, para o Albacete, da segunda divisão; na LaLiga, após a surpreendente derrota por 1 a 2 para o RCD Mallorca, candidato ao rebaixamento, no último sábado, o Real já está sete pontos atrás do líder Barcelona, faltando oito rodadas para o fim do campeonato.
Embora o Real tenha boas chances neste confronto de quartas de final, principalmente devido à sua história de sucesso na principal competição europeia de clubes, o Bayern é ligeiramente favorito devido à sua excelente forma. “Para mim, o mais importante é que estejamos totalmente focados no jogo mais difícil que se pode ter na Europa. Na minha cabeça, eu só quero que a gente vença, que a equipe não tenha medo e mostre do que somos capazes”, disse o técnico do FCB, Vincent Kompany, na coletiva de imprensa na segunda-feira.
Em Madri, o Bayern quer garantir uma boa vantagem para a partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira, em Munique. Na semifinal, o vencedor do confronto enfrentará o atual campeão Paris Saint-Germain ou o Liverpool FC, ou seja, em qualquer caso, mais um gigante do futebol europeu.
As escalações do Bayern de Munique e do Real Madrid
Escalação do Real Madrid:
GOLEIRO
Andriy Lunin
DEFESA
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
MEIO-CAMPO
Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
ATAQUE
Kylian Mbappé, Vinícius Júnior
Escalação do FC Bayern:
GOLEIRO
Manuel Neuer
DEFESA
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MEIO-CAMPO
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
ATAQUE
Harry Kane
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FC Bayern de Munique x Real Madrid: os últimos 5 confrontos
Data
Competição
Jogo
18 de abril de 2017
Liga dos Campeões, quartas de final (jogo de volta)
Real Madrid x Bayern de Munique 4 a 2 na prorrogação
25 de abril de 2018
Liga dos Campeões, semifinal (ida)
FC Bayern x Real Madrid 1 x 2
1º de maio de 2018
Liga dos Campeões, semifinal (jogo de volta)
Real Madrid x FC Bayern 2 x 2
30 de abril de 2024
Liga dos Campeões, semifinal (jogo de ida)
FC Bayern x Real Madrid 2 x 2
8 de maio de 2024
Liga dos Campeões, semifinal (jogo de volta)
Real Madrid x FC Bayern 2 x 1