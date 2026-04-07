O FC Bayern de Munique teria tentado impedir isso! O Real Madrid aposta em um bônus especial no jogo em casa contra o FCB

O Real Madrid obteve autorização da UEFA para fechar o teto do Estádio Santiago Bernabéu durante a partida desta terça-feira à noite (21h, com cobertura ao vivo). O clube espera que isso contribua para criar uma atmosfera ainda mais animada, já que os gritos da torcida local, com o teto fechado, serão ainda mais altos do que já são normalmente. O ambiente criado pelos 84 mil espectadores no lendário estádio deve se tornar ainda mais intimidador para os visitantes de Munique.

Segundo relatos da mídia espanhola, o Bayern teria até mesmo solicitado à UEFA que impedisse o fechamento do teto e que a partida fosse disputada com o teto aberto. No entanto, o FCB negou ao Sport1 qualquer solicitação nesse sentido. De qualquer forma, tal pedido teria poucas chances de sucesso, já que a UEFA costuma deixar a decisão de jogar com o teto aberto ou fechado a cargo dos clubes da casa.

Além disso, chovia torrencialmente em Madri pouco antes do início da partida, o que torna o fechamento do teto sensato mesmo de uma perspectiva neutra.