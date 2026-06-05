É questionável se esse plano tem a menor chance de se concretizar na próxima janela de transferências de verão. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, fechou as portas para possíveis compradores ainda em abril e deixou claro: “Não, é relativamente simples: não. Temos um projeto de longo prazo, e o Michael se sente muito bem aqui.”

Também Olise, cujo contrato está firmemente garantido na Säbener Straße, não deve, neste momento, perder um único pensamento com uma mudança de ares ou, muito menos, com a capital espanhola.