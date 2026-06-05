É o que relata o jornal inglês The Telegraph. Embora o presidente do clube, Pérez, tenha descartado publicamente a contratação do craque do ataque do Bayern, o Real Madrid parece estar preparando, nos bastidores, uma oferta no valor de 175 milhões de euros.
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O FC Bayern de Munique precisa se preocupar agora? Anúncio sobre transferências feito pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, parece afetar a estrela do FCB
É questionável se esse plano tem a menor chance de se concretizar na próxima janela de transferências de verão. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, fechou as portas para possíveis compradores ainda em abril e deixou claro: “Não, é relativamente simples: não. Temos um projeto de longo prazo, e o Michael se sente muito bem aqui.”
Também Olise, cujo contrato está firmemente garantido na Säbener Straße, não deve, neste momento, perder um único pensamento com uma mudança de ares ou, muito menos, com a capital espanhola.
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Eberl confirma: não há cláusula de rescisão no contrato de Olise
Em outubro passado, Eberl negou a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Olise. Em entrevista à 11Freunde, ele respondeu à pergunta sobre se o campeão alemão estaria ficando para trás em relação à concorrência internacional no que diz respeito a transferências: “Acho que não se dá a devida importância ao fato de termos contratado Michael Olise, um jogador profissional do Crystal Palace, que tem contrato conosco até 2029 — sem cláusula de rescisão — e está prestes a se tornar um dos melhores jogadores do mundo.”
Antes disso, havia especulações crescentes de que o francês de 24 anos poderia ser resgatado antecipadamente de seu contrato, válido até 2029, na Säbener Straße. A uma pergunta sobre o assunto, o diretor esportivo Christopher Freund respondeu de forma enigmática no final de agosto: “Em princípio, nunca falamos sobre o conteúdo dos contratos.”
Perez anuncia uma grande contratação para o Real Madrid
Perez, por sua vez, anunciou concretamente que o Real apresentará uma oferta de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”. Ele não deixou dúvidas de que o negócio tem prioridade máxima e deve ser concretizado em breve.
Perez declarou: “Na terça-feira, apresentarei a um grande clube da Liga dos Campeões uma oferta significativa por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”
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Olise no Bayern: 53 participações em gols em 52 partidas
Perez rebateu assim diretamente as afirmações polêmicas de seu adversário nas eleições, Enrique Riquelme, que havia alegado anteriormente ter já chegado a um acordo com o craque. Além da contratação de Erling Haaland, Perez descartou expressamente Olise, Jeremy Doku e Harry Kane. Um jogador do arquirrival FC Barcelona também está categoricamente fora de questão.
Olise foi transferido do Crystal Palace para a Säbener Straße no verão por 53 milhões de euros e foi o único novo contratado a causar impacto imediato. Em 52 partidas, o ponta marcou 22 gols e deu 31 assistências em todas as competições.
As transferências recordes do Real Madrid
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Jude Bellingham Meio-campista Borussia Dortmund 2023 127 milhões de euros Eden Hazard Meio-campo FC Chelsea 2019 120,8 milhões de euros Gareth Bale Ataque Tottenham Hotspur 2013 101 milhões de euros Cristiano Ronaldo Ataque Manchester United 2009 94 milhões de euros Aurelien Tchouameni Meio-campo AS Monaco 2022 80 milhões de euros Zinedine Zidane Meio-campo Juventus 2001 77,5 milhões de euros James Rodríguez Meio-campo AS Mônaco 2014 75 milhões de euros Kaká Meio-campo AC Milan 2009 67 milhões de euros Luka Jovic Ataque Eintracht Frankfurt 2019 63 milhões de euros Dean Huijsen Defesa AFC Bournemouth 2024 62,5 milhões de euros