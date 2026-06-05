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Jochen Tittmar

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O FC Bayern de Munique precisa se preocupar agora? Anúncio sobre transferências feito pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, parece afetar a estrela do FCB

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Bayern de Munique
M. Olise

Florentino Pérez anunciou uma contratação de 150 milhões de euros pelo Real Madrid. Aparentemente, apesar do desmentido do presidente do clube, trata-se de Michael Olise, do Bayern de Munique.

É o que relata o jornal inglês The Telegraph. Embora o presidente do clube, Pérez, tenha descartado publicamente a contratação do craque do ataque do Bayern, o Real Madrid parece estar preparando, nos bastidores, uma oferta no valor de 175 milhões de euros.

  • É questionável se esse plano tem a menor chance de se concretizar na próxima janela de transferências de verão. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, fechou as portas para possíveis compradores ainda em abril e deixou claro: “Não, é relativamente simples: não. Temos um projeto de longo prazo, e o Michael se sente muito bem aqui.”

    Também Olise, cujo contrato está firmemente garantido na Säbener Straße, não deve, neste momento, perder um único pensamento com uma mudança de ares ou, muito menos, com a capital espanhola.

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    Eberl confirma: não há cláusula de rescisão no contrato de Olise

    Em outubro passado, Eberl negou a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Olise. Em entrevista à 11Freunde, ele respondeu à pergunta sobre se o campeão alemão estaria ficando para trás em relação à concorrência internacional no que diz respeito a transferências: “Acho que não se dá a devida importância ao fato de termos contratado Michael Olise, um jogador profissional do Crystal Palace, que tem contrato conosco até 2029 — sem cláusula de rescisão — e está prestes a se tornar um dos melhores jogadores do mundo.”

    Antes disso, havia especulações crescentes de que o francês de 24 anos poderia ser resgatado antecipadamente de seu contrato, válido até 2029, na Säbener Straße. A uma pergunta sobre o assunto, o diretor esportivo Christopher Freund respondeu de forma enigmática no final de agosto: “Em princípio, nunca falamos sobre o conteúdo dos contratos.”

  • Perez anuncia uma grande contratação para o Real Madrid

    Perez, por sua vez, anunciou concretamente que o Real apresentará uma oferta de 150 milhões de euros por uma “superestrela do nível de Cristiano Ronaldo”. Ele não deixou dúvidas de que o negócio tem prioridade máxima e deve ser concretizado em breve. 

    Perez declarou: “Na terça-feira, apresentarei a um grande clube da Liga dos Campeões uma oferta significativa por um jogador que representaria a maior transferência da história de Madrid. Pelo menos 150 milhões de euros.”


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    Olise no Bayern: 53 participações em gols em 52 partidas

    Perez rebateu assim diretamente as afirmações polêmicas de seu adversário nas eleições, Enrique Riquelme, que havia alegado anteriormente ter já chegado a um acordo com o craque. Além da contratação de Erling Haaland, Perez descartou expressamente Olise, Jeremy Doku e Harry Kane. Um jogador do arquirrival FC Barcelona também está categoricamente fora de questão.

    Olise foi transferido do Crystal Palace para a Säbener Straße no verão por 53 milhões de euros e foi o único novo contratado a causar impacto imediato. Em 52 partidas, o ponta marcou 22 gols e deu 31 assistências em todas as competições.

  • As transferências recordes do Real Madrid

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Jude BellinghamMeio-campistaBorussia Dortmund2023127 milhões de euros
    Eden HazardMeio-campoFC Chelsea2019120,8 milhões de euros
    Gareth BaleAtaqueTottenham Hotspur2013101 milhões de euros
    Cristiano RonaldoAtaqueManchester United200994 milhões de euros
    Aurelien TchouameniMeio-campoAS Monaco202280 milhões de euros
    Zinedine ZidaneMeio-campoJuventus200177,5 milhões de euros
    James RodríguezMeio-campoAS Mônaco201475 milhões de euros
    KakáMeio-campoAC Milan200967 milhões de euros
    Luka JovicAtaqueEintracht Frankfurt201963 milhões de euros
    Dean HuijsenDefesaAFC Bournemouth202462,5 milhões de euros