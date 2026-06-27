Segundo a Gazzetta dello Sport, caso ele deixe a Juventus, atualmente apenas o Besiktas, clube de ponta da Turquia com sede em Istambul, poderia ser considerado um possível destino para o jogador da seleção sérvia, que pode ter se envolvido em apostas de forma imprudente.
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O FC Bayern de Munique já não é mais uma opção? Parece que estão acabando os clubes interessados no astro da Série A, que está sem valor de transferência
Embora a Juve tenha oferecido ao jogador de 26 anos mais um contrato de um ano com um salário de oito milhões de euros, o jogador e seus assessores não teriam respondido à proposta. Diante dessa negociação que já se arrasta há uma eternidade e do término do contrato em quatro dias, isso deve ser entendido como um prazo limite absoluto por parte da “Vecchia Signora” – se ele não aceitar a oferta até 30 de junho, um futuro em Turim estará, portanto, descartado.
Enquanto isso, o pai, Milos, provavelmente gostaria de ver o filho no FC Barcelona ou no FC Bayern de Munique, mas, segundo a Gazzetta, nenhum dos dois clubes mencionados teria feito até o momento tentativas sérias e formais de contato. Enquanto o Barça disputa Julian Alvarez, o Bayern está prestes a contratar Ismael Saibari; portanto, ambos os clubes não têm necessidade de reforços no momento.
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O Beşiktaş pagará 30 milhões de euros por Dusan Vlahovic?
A situação é diferente no caso do Beşiktaş, que parece ser atualmente o único clube interessado. O Kara Kartal estaria disposto a oferecer um pacote total de 30 milhões de euros por Vlahovic, sendo que o atacante poderia ganhar cerca de dez milhões de euros por temporada e receber um bônus de assinatura de cinco milhões de euros.
Vlahovic foi transferido da Fiorentina para Turim no inverno de 2022 por cerca de 85 milhões de euros e soma 68 gols em 168 partidas pelos Bianconeri. Devido a lesões, ele perdeu a maior parte da última temporada, mas, no final, voltou à sua antiga forma com quatro gols em quatro jogos da Série A.