O FC Bayern de Munique já não é mais uma opção? Parece que estão acabando os clubes interessados no astro da Série A, que está sem valor de transferência

Embora a Juve tenha oferecido ao jogador de 26 anos mais um contrato de um ano com um salário de oito milhões de euros, o jogador e seus assessores não teriam respondido à proposta. Diante dessa negociação que já se arrasta há uma eternidade e do término do contrato em quatro dias, isso deve ser entendido como um prazo limite absoluto por parte da “Vecchia Signora” – se ele não aceitar a oferta até 30 de junho, um futuro em Turim estará, portanto, descartado.

Enquanto isso, o pai, Milos, provavelmente gostaria de ver o filho no FC Barcelona ou no FC Bayern de Munique, mas, segundo a Gazzetta, nenhum dos dois clubes mencionados teria feito até o momento tentativas sérias e formais de contato. Enquanto o Barça disputa Julian Alvarez, o Bayern está prestes a contratar Ismael Saibari; portanto, ambos os clubes não têm necessidade de reforços no momento.