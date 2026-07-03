O FC Bayern de Munique fecha a próxima grande contratação do verão

As negociações em torno de Brown acabaram se prolongando, já que, segundo a Sky, o Bayern hesitou e não conseguiu fechar o acordo que, na verdade, já havia sido totalmente negociado com os dirigentes do Frankfurt.

Entre o time de Munique e o jogador, tudo já estava acertado há algum tempo — supostamente, o jogador de 23 anos chegou a recusar uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao Bayern. Lá, o campeão inglês Arsenal e o campeão mundial de clubes Chelsea também haviam demonstrado interesse, mas ambos receberam uma resposta negativa imediata.

Com Brown, o técnico do FCB, Vincent Kompany, consegue o reforço versátil que desejava para a posição de lateral. Brown, que na verdade foi formado como lateral-esquerdo, também pode atuar como lateral-direito em uma zaga de quatro; em Frankfurt, ele chegou a jogar, em algumas ocasiões, até mesmo como ponta na última temporada.