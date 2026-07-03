Conforme anunciado oficialmente na sexta-feira pelo clube mais titulado da Alemanha, o jogador da seleção alemã, de 23 anos, chegará à Säbener Straße para a nova temporada. Segundo informações, o valor da transferência será de 55 milhões de euros, a serem pagos ao SGE.
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O FC Bayern de Munique fecha a próxima grande contratação do verão
As negociações em torno de Brown acabaram se prolongando, já que, segundo a Sky, o Bayern hesitou e não conseguiu fechar o acordo que, na verdade, já havia sido totalmente negociado com os dirigentes do Frankfurt.
Entre o time de Munique e o jogador, tudo já estava acertado há algum tempo — supostamente, o jogador de 23 anos chegou a recusar uma transferência para a Premier League para poder se juntar ao Bayern. Lá, o campeão inglês Arsenal e o campeão mundial de clubes Chelsea também haviam demonstrado interesse, mas ambos receberam uma resposta negativa imediata.
Com Brown, o técnico do FCB, Vincent Kompany, consegue o reforço versátil que desejava para a posição de lateral. Brown, que na verdade foi formado como lateral-esquerdo, também pode atuar como lateral-direito em uma zaga de quatro; em Frankfurt, ele chegou a jogar, em algumas ocasiões, até mesmo como ponta na última temporada.
- Getty Images Sport
O que vai acontecer com Alphonso Davies no Bayern de Munique?
A contratação do jogador que já disputou oito partidas pela seleção nacional traz, ao mesmo tempo, a questão sobre como está o futuro de Alphonso Davies no clube. Os frequentes problemas com lesões do canadense nos últimos um ano e meio teriam, supostamente, causado preocupações entre os dirigentes do FCB. No final de maio, a revista “kicker” havia noticiado que a saída de Davies no verão seria um cenário possível.
Brown, que se transferiu do 1. FC Nürnberg para o Eintracht de Frankfurt em 2024 por 5,5 milhões de euros, vem de uma temporada forte no Eintracht, que passa por dificuldades, e de uma ascensão meteórica. Em todas as competições, ele entrou em campo 42 vezes pela SGE na temporada 2025/26, marcando quatro gols e dando seis assistências.
Seu bom desempenho fez com que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, o convocasse também para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Lá, de forma um tanto surpreendente, ele foi preferido a David Raum, do RB Leipzig, e foi titular em três das quatro partidas até a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai. Na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao, ele contribuiu com um gol e uma assistência.
As vendas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogadores
Posição
Vendido para
Ano
Valor da transferência
Randal Kolo Muani
Ataque
PSG
2023
95 milhões de euros
Hugo Ekitike
Ataque
FC Liverpool
2025
95 milhões de euros
Omar Marmoush
Ataque
Manchester City
2025
75 milhões de euros
Luka Jović
Ataque
Real Madrid
2019
63 milhões de euros
Sebastien Haller
Ataque
West Ham United
2019
50 milhões de euros
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