O FC Bayern de Munique e o Liverpool também estariam interessados! A estrela em ascensão da Bundesliga, alvo de muitas propostas, de repente menciona outros dois grandes clubes

"Imagina que as pessoas digam que você vai para o Chelsea ou para o Real Madrid para assumir essa função. Aí você fica feliz e motivado para dar ainda mais de si", disse o jogador de 19 anos em uma coletiva de imprensa sobre o interesse de grandes clubes europeus nele.

Diomande foi transferido do CD Leganés para o RB Leipzig no verão passado por cerca de 20 milhões de euros e causou grande impacto lá. Em 35 partidas oficiais, o ponta-esquerda marcou 13 gols e deu nove assistências. O interesse da Europa é, portanto, grande. Entre outros, o Paris Saint-Germain, o Manchester City e o Liverpool também estariam interessados nele.

“Jogadores jovens como eu passam por muitas coisas, mas ninguém além do clube sabe disso. Eles fizeram muito por mim, por isso sou grato, e tudo o que posso fazer é ajudá-los em campo. É uma grande motivação retribuir o que investiram em mim – 20 milhões de euros são um grande risco”, enfatizou Diomande, expressando sua gratidão ao RB Leipzig.

O clube da Saxônia, por sua vez, não tem o menor interesse em deixar seu craque sair tão cedo – pelo menos se depender do presidente do conselho de supervisão e chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff: “Se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador. Não importa qual seja o preço oferecido.”



