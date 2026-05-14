Há já algum tempo que circulam rumores sobre o interesse de vários grandes clubes europeus em Yan Diomande, do RB Leipzig. Agora, o jogador da Costa do Marfim se pronuncia pela primeira vez sobre o assunto, mas não menciona o Bayern de Munique, e sim dois outros clubes.
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O FC Bayern de Munique e o Liverpool também estariam interessados! A estrela em ascensão da Bundesliga, alvo de muitas propostas, de repente menciona outros dois grandes clubes
"Imagina que as pessoas digam que você vai para o Chelsea ou para o Real Madrid para assumir essa função. Aí você fica feliz e motivado para dar ainda mais de si", disse o jogador de 19 anos em uma coletiva de imprensa sobre o interesse de grandes clubes europeus nele.
Diomande foi transferido do CD Leganés para o RB Leipzig no verão passado por cerca de 20 milhões de euros e causou grande impacto lá. Em 35 partidas oficiais, o ponta-esquerda marcou 13 gols e deu nove assistências. O interesse da Europa é, portanto, grande. Entre outros, o Paris Saint-Germain, o Manchester City e o Liverpool também estariam interessados nele.
“Jogadores jovens como eu passam por muitas coisas, mas ninguém além do clube sabe disso. Eles fizeram muito por mim, por isso sou grato, e tudo o que posso fazer é ajudá-los em campo. É uma grande motivação retribuir o que investiram em mim – 20 milhões de euros são um grande risco”, enfatizou Diomande, expressando sua gratidão ao RB Leipzig.
O clube da Saxônia, por sua vez, não tem o menor interesse em deixar seu craque sair tão cedo – pelo menos se depender do presidente do conselho de supervisão e chefe da Red Bull, Oliver Mintzlaff: “Se eu fosse diretor esportivo, não venderia esse jovem jogador. Não importa qual seja o preço oferecido.”
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Gordon no lugar de Diomande: parece ter sido alcançado um acordo com o FC Bayern
O FC Bayern também foi associado ao atacante. Segundo o The Athletic, Diomande chegou a ser considerado, por um tempo, a opção preferida do clube campeão. No entanto, uma possível transferência provavelmente teria ultrapassado a marca de 100 milhões de euros — um valor que, ao que tudo indica, era alto demais para o time de Munique. Por isso, o FC Bayern teria optado pela alternativa mais econômica, Anthony Gordon. Segundo informações do especialista em transferências Ben Jacobs, já teria havido um acordo de princípio com a estrela do Newcastle United.
Tanto Gordon quanto Diomande estarão em campo após o fim da temporada, em junho, na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México: Gordon pela Inglaterra, Diomande pela Costa do Marfim, que enfrentará a Alemanha na fase de grupos.
Yan Diomande: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos 35 Gols 13 Assistências 9