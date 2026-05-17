O FC Bayern de Munique divulga o diagnóstico: será que Manuel Neuer está mesmo em condições de disputar a Copa do Mundo?

De acordo com o comunicado, o goleiro "terá de reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Essa foi a conclusão de um exame realizado pela equipe médica do FC Bayern", informou um comunicado oficial do clube.

“Simplesmente senti uma dor no lado esquerdo. Tive alguns problemas na panturrilha e não quis correr riscos”, disse Neuer no domingo à BR.

O clube alemão, recordista em títulos, não forneceu detalhes sobre o tempo exato de afastamento nem se Neuer estará disponível para a final da Copa da Alemanha no próximo sábado contra o VfB Stuttgart.