Recentemente, houve muitas especulações sobre um possível retorno de Manuel Neuer à seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026 — agora, o FC Bayern de Munique divulgou o diagnóstico após a substituição do goleiro na última partida da Bundesliga contra o 1. FC Köln.
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O FC Bayern de Munique divulga o diagnóstico: será que Manuel Neuer está mesmo em condições de disputar a Copa do Mundo?
De acordo com o comunicado, o goleiro "terá de reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Essa foi a conclusão de um exame realizado pela equipe médica do FC Bayern", informou um comunicado oficial do clube.
“Simplesmente senti uma dor no lado esquerdo. Tive alguns problemas na panturrilha e não quis correr riscos”, disse Neuer no domingo à BR.
O clube alemão, recordista em títulos, não forneceu detalhes sobre o tempo exato de afastamento nem se Neuer estará disponível para a final da Copa da Alemanha no próximo sábado contra o VfB Stuttgart.
Neuer já sofreu várias lesões na panturrilha
O fato é que, nos últimos tempos, Neuer tem enfrentado cada vez mais problemas na panturrilha. O campeão mundial de 2014 já ficou de fora três vezes na última temporada da Bundesliga devido a uma lesão muscular na panturrilha.
Não está claro até que ponto a lesão poderá afetar uma possível convocação para a Copa do Mundo. Segundo a Sky, o retorno de Neuer, de 40 anos, já está decidido; Nagelsmann, porém, não respondeu à pergunta no programa ZDF-Sportstudio na noite de sábado.