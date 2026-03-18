Segundo a revista Sport Bild, o clube alemão com mais títulos corre o risco de registrar prejuízo pela primeira vez neste exercício financeiro.
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O FC Bayern corre o risco de enfrentar dificuldades? Medidas de austeridade para Max Eberl e segunda conta de depósito a prazo reveladas
Por isso, os dirigentes teriam definido internamente a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões como meta mínima, a fim de evitar possíveis prejuízos. A iminente classificação para as quartas de final renderá ao Bayern 12,5 milhões de euros, valor que já pode ser contabilizado após a vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final contra a Atalanta Bergamo, antes do jogo de volta na quarta-feira. Uma nova classificação contra o Real Madrid, que se impôs contra o Manchester City, significaria uma receita adicional de 15 milhões de euros.
Além disso, o diretor esportivo Max Eberl recebeu novamente, na reunião do conselho fiscal em fevereiro, a missão de reduzir os custos salariais. Uma tarefa que, assim como no ano passado, porém, vem acompanhada de alguns problemas.
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Salários do Bayern: Olise e Diaz ganham menos do que Sane e Coman
Depois que, no verão passado, jogadores com altos salários como Leroy Sané, Kingsley Coman e Thomas Müller deixaram o clube, a hierarquia salarial poderá sofrer novas mudanças nos próximos meses.
Por um lado, Dayot Upamecano passou para a “Categoria 2” dos jogadores mais bem pagos com a renovação de seu contrato, na qual os jogadores ganham até 20 milhões de euros. Nessa categoria também estão Joshua Kimmich, Alphonso Davies e Manuel Neuer, incluindo bônus. Caso este último não encerre sua carreira e assine mais um contrato de um ano, o goleiro titular de longa data teria que abrir mão de parte de seu salário, segundo a reportagem.
Eberl já havia conseguido isso na renovação do contrato de Serge Gnabry (até 2028), enquanto Upamecano, Davies e Musiala ficaram mais caros. Michael Olise e Luis Diaz também devem estar mais ou menos no mesmo nível salarial do jogador da seleção nacional. O salário anual da dupla de alas é estimado em 34 milhões de euros no total – cerca de seis milhões de euros a menos do que Coman e Sane.
A hierarquia salarial gera problemas: as negociações com Laimer são um exemplo clássico
Entretanto, Konrad Laimer poderia ascender como mais um jogador de destaque na hierarquia salarial. O salário do austríaco, incluindo bônus, chega a uma quantia na casa dos dezenas de milhões, o que o coloca na categoria dos “jogadores com salários normais”. Segundo informações, estão em andamento, nos bastidores, negociações intensas sobre a prorrogação de seu contrato, que ainda tem validade até 2027. Segundo a Sky, o especialista defensivo exige 15 milhões de euros por ano para permanecer no clube a longo prazo, razão pela qual as negociações estariam atualmente suspensas.
Outras economias estão previstas com a saída iminente de Leon Goretzka, que ganhava aproximadamente o mesmo que Olise e Diaz. Além disso, tudo indica que Raphael Guerreiro (contrato até 2026) deixará o clube, com um salário na faixa de Laimer. Alexander Nübel, atualmente emprestado ao VfB Stuttgart, deve ser vendido. No caso de Sacha Boey (Galatasaray Istambul) e João Palhinha (Tottenham Hotspur), os dirigentes do Bayern esperam que as respectivas opções de compra sejam exercidas. Nicolas Jackson, contratado por empréstimo pouco antes do fechamento da janela de transferências, também sairá da folha de pagamento, já que o FCB não exercerá a opção de compra do atacante emprestado pelo Chelsea.
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O FC Bayern tem uma segunda conta poupança?
Já não é segredo para ninguém que o Bayern precisa se esforçar mais financeiramente do que no passado. O presidente honorário Uli Hoeneß havia mencionado várias vezes nos últimos meses que não restava mais muito da lendária conta de poupança do clube de Munique. No entanto, a revista Sport Bild revelou agora que as rugas de preocupação na diretoria não são tão profundas quanto se poderia supor, dada a situação financeira.
De acordo com a reportagem, haveria uma segunda conta de poupança à qual o Bayern poderia recorrer em caso de emergência. Na Stadion GmbH, haveria uma quantia de três dígitos na casa dos milhões em recursos líquidos.
No entanto, é fundamental evitar que o clube entre no vermelho. Graças também às receitas adicionais da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern conseguiu, no ano passado, registrar lucro novamente. Foi alcançado um superávit anual de 27,1 milhões de euros.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Quarta-feira, 18 de março 21h FC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões) Sábado, 21 de março 15h30 FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)