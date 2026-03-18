O FC Bayern corre o risco de enfrentar dificuldades? Medidas de austeridade para Max Eberl e segunda conta de depósito a prazo reveladas

Depois que, no verão passado, jogadores com altos salários como Leroy Sané, Kingsley Coman e Thomas Müller deixaram o clube, a hierarquia salarial poderá sofrer novas mudanças nos próximos meses.

Por um lado, Dayot Upamecano passou para a “Categoria 2” dos jogadores mais bem pagos com a renovação de seu contrato, na qual os jogadores ganham até 20 milhões de euros. Nessa categoria também estão Joshua Kimmich, Alphonso Davies e Manuel Neuer, incluindo bônus. Caso este último não encerre sua carreira e assine mais um contrato de um ano, o goleiro titular de longa data teria que abrir mão de parte de seu salário, segundo a reportagem.

Eberl já havia conseguido isso na renovação do contrato de Serge Gnabry (até 2028), enquanto Upamecano, Davies e Musiala ficaram mais caros. Michael Olise e Luis Diaz também devem estar mais ou menos no mesmo nível salarial do jogador da seleção nacional. O salário anual da dupla de alas é estimado em 34 milhões de euros no total – cerca de seis milhões de euros a menos do que Coman e Sane.