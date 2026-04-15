Giulia Gwinn sofreu uma lesão no ombro durante a vitória por 5 a 1 sobre a Áustria e ficará afastada da seleção feminina alemã e do FC Bayern por tempo indeterminado. O atualizado sobre a lesão da capitã da seleção alemã foi divulgado pelo campeão alemão de Munique após novos exames realizados na quarta-feira.
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O FC Bayern anuncia um diagnóstico desanimador: Giulia Gwinn ficará afastada por tempo indeterminado
Esses exames revelaram "que Gwinn sofreu um deslocamento no ombro, mas que, inicialmente, pode ser tratada com terapia conservadora", conforme informou o FC Bayern em um comunicado: "Nos próximos dias, serão realizados exames para avaliar o sucesso do tratamento." A participação de Gwinn nas semanas decisivas do time de Munique está "em aberto neste momento".
Gwinn ficará, portanto, fora da seleção alemã na partida de volta contra a Áustria, no sábado, mas sua ausência terá um impacto ainda maior para o FC Bayern, entre outras coisas, na gigantesca tarefa da semifinal da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona (25 de abril/3 de maio).
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Gwinn continua a ser perseguido por lesões
Gwinn sofreu a lesão no ombro esquerdo na noite anterior, durante a vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo em Nuremberg. Após as graves lesões no joelho sofridas nos últimos anos, também enquanto defendia a seleção nacional, este é mais um revés para a jogadora de 26 anos, que havia deixado o centro de treinamento da DFB em Herzogenaurach naquela manhã.
O técnico da seleção alemã, Christian Wück, já havia reagido à ausência de Gwinn e convocou a jogadora da seleção sub-23 Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten).