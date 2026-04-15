O FC Bayern anuncia um diagnóstico desanimador: Giulia Gwinn ficará afastada por tempo indeterminado

Esses exames revelaram "que Gwinn sofreu um deslocamento no ombro, mas que, inicialmente, pode ser tratada com terapia conservadora", conforme informou o FC Bayern em um comunicado: "Nos próximos dias, serão realizados exames para avaliar o sucesso do tratamento." A participação de Gwinn nas semanas decisivas do time de Munique está "em aberto neste momento".

Gwinn ficará, portanto, fora da seleção alemã na partida de volta contra a Áustria, no sábado, mas sua ausência terá um impacto ainda maior para o FC Bayern, entre outras coisas, na gigantesca tarefa da semifinal da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona (25 de abril/3 de maio).