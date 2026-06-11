De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o meio-campista Bernardo Silva deve se juntar ao Real Madrid. O português chegaria sem custo de transferência, já que seu contrato com o Manchester City expirou no final da última temporada.
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O FC Barcelona foi superado no último segundo? O Real Madrid parece ter tirado uma estrela mundial do Barça
O jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano afirma que o Real Madrid está em negociações avançadas com Silva. Uma oferta oficial já teria sido apresentada ao jogador, e José Mourinho, em particular, estaria pressionando para que a transferência se concretize. Embora a volta de Mourinho ao clube madrilenho ainda não seja oficial, tudo aponta para isso, pelo menos desde que o Benfica contratou Marco Silva como sucessor de “The Special One”.
Segundo o grande clube português, com o qual Mourinho ainda tem contrato até 2027, o Real traria o técnico de volta ao Bernabéu por 15 milhões de euros. Mourinho já havia treinado o clube espanhol de ponta entre 2010 e 2013.
Silva deve ser, aparentemente, um dos pilares da reconstrução do Real sob o comando de Mourinho. Os merengues estão confiantes de que conseguirão superar o Barça e o Atlético de Madrid, que também estão interessados, na disputa pelo jogador de 31 anos, escreve Romano.
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Bernardo Silva: Real Madrid em vez do FC Barcelona?
Enquanto isso, o site Fussballtransfers vai um passo além do que Romano e informa que já existe um acordo entre o Real e Silva. O jogador da seleção portuguesa, que atualmente se prepara com a sua seleção para a estreia na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira, já teria aceitado a oferta de Madri.
Também no Fussballtransfers, Mourinho é apontado como a força motriz por trás dessa transferência espetacular. Como tanto Silva quanto Mourinho são representados pelo renomado agente Jorge Mendes, os caminhos são, portanto, curtos.
Com seu clube de formação, o Benfica de Lisboa, e o Barcelona, inicialmente haviam surgido dois outros favoritos para a contratação de Silva, depois que ficou confirmada sua saída sem custo do City, após nove anos em Manchester. O Barça era considerado o clube dos sonhos do jogador de grande técnica, que agora poderia se juntar justamente ao arquirrival dos catalães. Ainda há poucos dias, a emissora de rádio catalã RAC1 havia noticiado negociações avançadas entre o Barcelona e Silva.
O próprio jogador canhoto comentou após o amistoso de Portugal contra o Chile (2 a 1), no início de junho, quando questionado sobre uma possível transferência para o Barcelona: “Não vou responder a isso, porque não sei onde vou parar. É uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”
O Real Madrid voltará ao sucesso com José Mourinho?
Após duas temporadas consecutivas sem títulos, o Real Madrid quer agora, com Mourinho, recuperar o antigo esplendor. No verão passado, o bem-sucedido técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, assumiu o cargo com grandes expectativas, mas teve que se despedir após pouco mais de seis meses devido a desentendimentos com as superestrelas, entre elas Vinicius Júnior.
O sucessor de Alonso, Álvaro Arbeloa, também não durou muito no cargo de técnico do Real; com o fim da temporada, sua passagem pelo clube também chegou ao fim.
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Bernardo Silva: seus números na temporada 2025/26
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