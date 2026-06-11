O FC Barcelona foi superado no último segundo? O Real Madrid parece ter tirado uma estrela mundial do Barça

Enquanto isso, o site Fussballtransfers vai um passo além do que Romano e informa que já existe um acordo entre o Real e Silva. O jogador da seleção portuguesa, que atualmente se prepara com a sua seleção para a estreia na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira, já teria aceitado a oferta de Madri.

Também no Fussballtransfers, Mourinho é apontado como a força motriz por trás dessa transferência espetacular. Como tanto Silva quanto Mourinho são representados pelo renomado agente Jorge Mendes, os caminhos são, portanto, curtos.

Com seu clube de formação, o Benfica de Lisboa, e o Barcelona, inicialmente haviam surgido dois outros favoritos para a contratação de Silva, depois que ficou confirmada sua saída sem custo do City, após nove anos em Manchester. O Barça era considerado o clube dos sonhos do jogador de grande técnica, que agora poderia se juntar justamente ao arquirrival dos catalães. Ainda há poucos dias, a emissora de rádio catalã RAC1 havia noticiado negociações avançadas entre o Barcelona e Silva.

O próprio jogador canhoto comentou após o amistoso de Portugal contra o Chile (2 a 1), no início de junho, quando questionado sobre uma possível transferência para o Barcelona: “Não vou responder a isso, porque não sei onde vou parar. É uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”