Conforme o Barça anunciou na quinta-feira, Yamal sofreu uma lesão muscular na coxa, mas, segundo o clube, sua participação na Copa do Mundo não está em risco. O jornal espanhol Mundo Deportivo havia noticiado anteriormente uma ruptura na musculatura da coxa e colocado em dúvida a participação do jogador na Copa do Mundo.
O FC Barcelona anuncia que a temporada chegou ao fim! Mas Lamine Yamal parece ter escapado do pior cenário possível
O tempo de recuperação previsto é de pelo menos cinco a seis semanas, mas pode se estender além disso caso a recuperação seja mais lenta.
Faltam exatamente sete semanas para o início do torneio nos EUA, Canadá e México. Na noite de 11 de junho, será disputada a partida de abertura entre México e África do Sul; a Espanha entra na Copa do Mundo quatro dias depois, em 15 de junho, com sua partida de estreia contra Cabo Verde.
- AFP
Yamal se machuca após converter um pênalti
Yamal se lesionou de forma curiosa contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente, o que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, logo após a cobrança, ele sinalizou para o banco de reservas que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e deitou-se na grama, enquanto seus companheiros, em parte perplexos, ficavam ao seu redor.
A equipe médica do Barcelona entrou em campo e atendeu rapidamente o craque do ataque. Pouco depois, Yamal saiu de campo mancando levemente e visivelmente decepcionado. Em seguida, ele foi direto para o vestiário. Roony Bardghji entrou em seu lugar.