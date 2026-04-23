FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP
Christian Guinin

Traduzido por

O FC Barcelona anuncia que a temporada chegou ao fim! Mas Lamine Yamal parece ter escapado do pior cenário possível

Copa do Mundo
L. Yamal
La Liga
Espanha
Barcelona

Lamine Yamal se machucou na partida do FC Barcelona contra o Celta Vigo. No entanto, parece que o pior cenário não se concretizará.

Conforme o Barça anunciou na quinta-feira, Yamal sofreu uma lesão muscular na coxa, mas, segundo o clube, sua participação na Copa do Mundo não está em risco. O jornal espanhol Mundo Deportivo havia noticiado anteriormente uma ruptura na musculatura da coxa e colocado em dúvida a participação do jogador na Copa do Mundo.

  • O tempo de recuperação previsto é de pelo menos cinco a seis semanas, mas pode se estender além disso caso a recuperação seja mais lenta.

    Faltam exatamente sete semanas para o início do torneio nos EUA, Canadá e México. Na noite de 11 de junho, será disputada a partida de abertura entre México e África do Sul; a Espanha entra na Copa do Mundo quatro dias depois, em 15 de junho, com sua partida de estreia contra Cabo Verde.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Yamal se machuca após converter um pênalti

    Yamal se lesionou de forma curiosa contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente, o que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, logo após a cobrança, ele sinalizou para o banco de reservas que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e deitou-se na grama, enquanto seus companheiros, em parte perplexos, ficavam ao seu redor.

    A equipe médica do Barcelona entrou em campo e atendeu rapidamente o craque do ataque. Pouco depois, Yamal saiu de campo mancando levemente e visivelmente decepcionado. Em seguida, ele foi direto para o vestiário. Roony Bardghji entrou em seu lugar.

