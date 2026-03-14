"O fato de eu ver isso de outra forma agora...": O árbitro Christian Dingert admite ter cometido um erro após decisões polêmicas contra o FC Bayern

No entanto, em mais uma decisão controversa, o árbitro de 45 anos manteve a sua decisão.

Harry Kane havia marcado o suposto gol de empate em 1 a 1 aos 61 minutos, logo após entrar em campo. Dingert inicialmente havia validado o gol, mas voltou atrás após analisar as imagens de vídeo.

Na jogada do gol, a bola havia batido no cotovelo de Kane após um passe do goleiro do Leverkusen, Jonas Blaswich. No entanto, Kane havia se virado, e Blaswich chutou a bola a curta distância. “As decisões do árbitro de vídeo às vezes são questionáveis”, disse o goleiro do Bayern, Sven Ulreich, em seguida. “Em decisões muito claras, pode-se intervir. Mas não no caso de um bloqueio, se houve um pouco de mão ou não. Ele chuta a um metro de distância.”

Dingert, porém, comentou: “Da minha posição, inicialmente não percebi isso. O VAR me recomendou que revisasse a perspectiva atrás do gol. E foi aí que percebi: o braço entra levemente na trajetória do chute. Isso deu início à fase de ataque e permitiu que o Bayern controlasse a jogada.” Por isso, a mão teria sido passível de penalidade.

Dingert descreveu a troca de palavras com os dirigentes do Bayern após a partida como “totalmente normal”. Houve “muitas jogadas delicadas em desvantagem do Bayern”, “isso precisa ser dito claramente. Mas as emoções ficaram todas dentro dos limites.” Tanto durante a partida quanto na conversa posterior com o técnico Kompany e o diretor esportivo Max Eberl: “Foi muito objetivo, correu tudo bem”, disse Dingert.