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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

"O fato de eu ver isso de outra forma agora...": O árbitro Christian Dingert admite ter cometido um erro após decisões polêmicas contra o FC Bayern

O empate em 1 a 1 do FC Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen, na 26ª rodada da Bundesliga, foi marcado por algumas decisões polêmicas do árbitro Christian Dingert, que anulou dois gols do time de Munique e expulsou Luis Diaz por uma suposta simulação. Ele disse que não tomaria essa decisão da mesma forma hoje.

“Se eu visse as imagens, não tomaria essa decisão”, disse Dingert à Sky sobre a expulsão de Luis Diaz, do Bayern, aos 84 minutos. Diaz havia entrado na área com a bola nos pés após um excelente passe por cima de Harry Kane e, em seguida, saltou diante do goleiro do Leverkusen, Jonas Blaswich, que saía do gol.

 Blaswich acabou acertando Diaz no pé. Dingert considerou simulação e mostrou o cartão amarelo-vermelho a Diaz — que já havia recebido um cartão amarelo após uma colisão com Aleix Garcia —, para grande descontentamento dos jogadores do Bayern.

  • Dingert explicou: “Durante a partida, percebi que o jogador Diaz deu um salto. Não percebi o contato subsequente no pé. É claro que, ao rever a jogada, minha percepção também seja diferente”.

    Dingert deu, assim, razão ao Bayern, que ficou bastante irritado com a expulsão de Diaz. “Não quero defender um pênalti, mas isso não é, de jeito nenhum, simulação”, disse o capitão Joshua Kimmich à DAZN. “Quando vejo as imagens, vejo que houve contato. Não dá para negar isso.” 

    O técnico do Bayern, Vincent Kompany, ficou – algo muito atípico para ele – completamente irritado. Ele disse: “Ninguém no estádio sabe por que ele recebeu o cartão vermelho. É uma loucura. Alguém precisa me explicar por que foi cartão amarelo.” Jonathan Tah também destacou à Sky que Diaz se levantou imediatamente. “Ele não está fazendo teatro, não está encenando.”

    Sobre o motivo pelo qual o VAR não interveio nessa situação para dar a Dingert a chance de rever sua avaliação errada ainda em campo, Dingert explicou: “No caso de cartão amarelo-vermelho, atualmente não é possível para o VAR intervir.” No entanto, essa regra mudaria no verão. 

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    Mão de Harry Kane? Christian Dingert mantém a decisão

    No entanto, em mais uma decisão controversa, o árbitro de 45 anos manteve a sua decisão. 

    Harry Kane havia marcado o suposto gol de empate em 1 a 1 aos 61 minutos, logo após entrar em campo. Dingert inicialmente havia validado o gol, mas voltou atrás após analisar as imagens de vídeo.

    Na jogada do gol, a bola havia batido no cotovelo de Kane após um passe do goleiro do Leverkusen, Jonas Blaswich. No entanto, Kane havia se virado, e Blaswich chutou a bola a curta distância. “As decisões do árbitro de vídeo às vezes são questionáveis”, disse o goleiro do Bayern, Sven Ulreich, em seguida. “Em decisões muito claras, pode-se intervir. Mas não no caso de um bloqueio, se houve um pouco de mão ou não. Ele chuta a um metro de distância.” 

    Dingert, porém, comentou: “Da minha posição, inicialmente não percebi isso. O VAR me recomendou que revisasse a perspectiva atrás do gol. E foi aí que percebi: o braço entra levemente na trajetória do chute. Isso deu início à fase de ataque e permitiu que o Bayern controlasse a jogada.” Por isso, a mão teria sido passível de penalidade. 

    Dingert descreveu a troca de palavras com os dirigentes do Bayern após a partida como “totalmente normal”. Houve “muitas jogadas delicadas em desvantagem do Bayern”, “isso precisa ser dito claramente. Mas as emoções ficaram todas dentro dos limites.” Tanto durante a partida quanto na conversa posterior com o técnico Kompany e o diretor esportivo Max Eberl: “Foi muito objetivo, correu tudo bem”, disse Dingert.

  • FC Bayern: Os próximos jogos

    DataHoraPartida
    Quarta-feira, 18 de março21hFC Bayern x Atalanta (Liga dos Campeões)
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
    Sábado, 11 de abril18h30FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Liga dos Campeões
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