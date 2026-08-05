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O fantasma do "FIFA Gate" retorna: guerra dos rastros digitais prepara terreno para a queda de Infantino

Especiais e Opinião
Copa do Mundo

A UEFA declarou guerra ao presidente da FIFA

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, encontra-se em uma posição nada invejável, após as recentes movimentações da Uefa e de um número de federações locais contra ele, para barrar seu projeto específico de vender uma parte da Copa do Mundo.

O site "Foot Mercato" publicou hoje uma reportagem extensa, na qual abordou a situação de Infantino e a possibilidade de sua saída do cargo nos próximos meses, por causa do escândalo do "projeto Fifa Forward".

Depois que a Uefa obrigou Gianni Infantino a abandonar seu plano de criar uma estrutura comercial para atrair investidores do setor privado às competições futuras da Fifa, a Uefa abriu uma nova frente ao exigir a preservação imediata de todos os documentos relacionados ao caso.

Essa ameaça é considerada grave, pois a Uefa já não fala mais em divergências estratégicas ou diferenças de governança, mas agora insinua a possibilidade de recorrer à Justiça, à arbitragem e a reclamações regulatórias.

 Em sua notificação oficial à Fifa, a Uefa solicita a preservação de e-mails, documentos eletrônicos, comunicações internas, ofertas financeiras e documentos relacionados aos investidores, além de todas as informações armazenadas digitalmente que possam lançar luz sobre a origem do projeto "Fifa Forward" e sua preparação.

  • A semelhança com o escândalo "Fifa Gate"


    Por trás desse pedido esconde-se uma pergunta central que pode levar ao fim do mandato de Infantino: quem realmente sabia o quê, quando e com que nível de envolvimento? A verdadeira questão já não está apenas em entender por que a Fifa deseja abrir parte de seus ativos comerciais ao capital privado, mas em determinar como essa ideia foi desenvolvida, verificada e apresentada às 211 federações-membros.

    A questão assume, assim, uma dimensão semelhante a uma investigação institucional, na qual cada arquivo digital pode se tornar uma prova em potencial. E é inevitável a semelhança com o escândalo do "Fifa Gate" em 2015, ainda que as duas crises não sigam os mesmos mecanismos. Naquela época, foram as investigações norte-americanas sobre redes de corrupção e pagamentos ocultos que levaram à queda de Sepp Blatter e causaram grave dano à imagem da Fifa.

     Desta vez, porém, o risco reside na governança, na concentração de poder e na maneira pela qual se alega que foram preparadas reformas de bilhões de dólares. E a pergunta que os opositores de Infantino levantam é simples: os órgãos administrativos da Fifa participaram plenamente do processo, ou algumas discussões ocorreram a portas fechadas?

     A possibilidade de chegada de investidores do setor privado, as discussões com entidades financeiras, além das expectativas econômicas em torno da Federação Internacional de Futebol, podem se tornar fatores decisivos caso os procedimentos legais tenham início.

     Nesse tipo de conflito, a batalha não é travada apenas nos tribunais ou nos conselhos administrativos. As disputas ocorrem nos servidores, nos registros de e-mail, nos metadados e nos documentos internos que permitem reconstruir uma linha do tempo precisa das decisões.

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  • Os ataques cibernéticos: o pesadelo da Fifa


    Essa obsessão pelas provas digitais surge em um momento em que o mundo do esporte se tornou um alvo prioritário para ataques cibernéticos e operações de influência. O futebol moderno atual concentra-se em dados comerciais, financeiros, pessoais e políticos, o que atrai criminosos cibernéticos e agentes que buscam desestabilizar as instituições.

    As grandes competições internacionais são as mais vulneráveis, dado o dinheiro que arrecadam, sua fama mundial e sua importância diplomática. Antes do início da Copa do Mundo de 2026, diversas autoridades de segurança cibernética alertaram para os riscos de sites falsos da Fifa, campanhas de phishing, roubo de dados e operações de manipulação relacionadas ao evento.

     E o futebol não está imune a essa realidade. Em 2025, a Federação Francesa de Futebol sofreu um ataque cibernético que expôs os dados de seus membros, enquanto estudos recentes indicam que a maioria das organizações esportivas foi alvo de ataques cibernéticos.

     No caso Infantino, não há, nesta fase, nenhuma prova de invasão ou vazamento em grande escala, mas a mera possibilidade de que documentos internos venham à tona pode alterar completamente a correlação de forças. O vazamento de correspondências privadas, de previsões financeiras ou de comunicações com os parceiros poderia transformar a crise política em uma grande crise institucional.

    O cenário que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) mais teme é o "escândalo de dados", uma crise que não é alimentada por um escândalo jurídico tradicional, mas pelo surgimento gradual de documentos internos que podem revelar os bastidores de seu projeto controverso.

    Nos grandes casos contemporâneos, as informações mais sensíveis costumam vir de vestígios deixados nos sistemas digitais. Os contratos preliminares, as correspondências com os bancos, os memorandos estratégicos, as simulações de receitas, as apresentações a investidores ou as discussões internas — tudo isso é capaz de responder aos questionamentos da União das Federações Europeias de Futebol.

    A notificação oficial enviada a Infantino ganha aqui uma dimensão simbólica especial, pois a Uefa adverte explicitamente que qualquer destruição, exclusão, alteração ou desaparecimento de documentos relevantes poderá ser considerado roubo de provas.

  • E o que dizer da lei em tudo isso?


    Em uma organização de tamanha influência como a Fifa, os dados internos representam por vezes o último controle sobre as decisões tomadas nos mais altos escalões. Por isso, este embate por provas vai além da questão do programa "Fifa Forward Enterprise", pois toca o cerne do modelo de gestão do futebol mundial e da maneira de responsabilizar uma organização privada que goza de influência econômica global.

    E, caso a União das Federações Europeias de Futebol ou outras entidades decidam seguir adiante, será possível recorrer a diversos marcos jurídicos europeus.

     Os artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia constituem, em especial, duas armas potenciais nesse sentido.

     O primeiro proíbe acordos e práticas que possam distorcer a concorrência, enquanto o segundo pune o abuso de posição dominante. E a Fifa ocupa uma posição singular, pois reúne os papéis de organizadora das competições internacionais, entidade reguladora do futebol mundial e gestora de ativos comerciais que representam bilhões de euros.

    Essa concentração de poder pode ser analisada à luz do direito europeu, desde a decisão histórica do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso da Superliga, em dezembro de 2023.

    O Tribunal de Justiça Europeu já havia enfatizado anteriormente a necessidade de as entidades esportivas envolvidas na atividade econômica cumprirem regras de transparência, critérios objetivos e mecanismos de controle ao tomarem decisões que afetam o mercado.

     E o artigo 165 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia pode tornar-se um argumento central para os opositores do projeto da Federação Internacional de Futebol, uma vez que esse artigo consolida a posição especial do esporte dentro da União Europeia e defende um modelo baseado em suas funções sociais, educativas e culturais.

     Assim, por trás desse embate está um choque entre duas visões do futebol. E os críticos da Fifa podem recorrer aos princípios da boa governança estabelecidos pelo Conselho da Europa por meio da Convenção de Macolin, de 2014, sobre a integridade no esporte, que reforça a necessidade de mecanismos transparentes para proteger as competições.

     Por fim, o regime europeu sobre subsídios estrangeiros, adotado em 2023, pode tornar-se alvo de escrutínio caso investidores beneficiados por apoio governamental adquiram participações em estruturas comerciais ligadas ao futebol mundial. Em 2015, os investigadores buscavam o dinheiro; já em 2026, os opositores buscam rastros digitais.

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