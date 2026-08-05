O fantasma do "FIFA Gate" retorna: guerra dos rastros digitais prepara terreno para a queda de Infantino

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, encontra-se em uma posição nada invejável, após as recentes movimentações da Uefa e de um número de federações locais contra ele, para barrar seu projeto específico de vender uma parte da Copa do Mundo.

O site "Foot Mercato" publicou hoje uma reportagem extensa, na qual abordou a situação de Infantino e a possibilidade de sua saída do cargo nos próximos meses, por causa do escândalo do "projeto Fifa Forward".

Depois que a Uefa obrigou Gianni Infantino a abandonar seu plano de criar uma estrutura comercial para atrair investidores do setor privado às competições futuras da Fifa, a Uefa abriu uma nova frente ao exigir a preservação imediata de todos os documentos relacionados ao caso.

Essa ameaça é considerada grave, pois a Uefa já não fala mais em divergências estratégicas ou diferenças de governança, mas agora insinua a possibilidade de recorrer à Justiça, à arbitragem e a reclamações regulatórias.

Em sua notificação oficial à Fifa, a Uefa solicita a preservação de e-mails, documentos eletrônicos, comunicações internas, ofertas financeiras e documentos relacionados aos investidores, além de todas as informações armazenadas digitalmente que possam lançar luz sobre a origem do projeto "Fifa Forward" e sua preparação.