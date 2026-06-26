“O fantasma do escândalo de Gijón volta”... Será que a FIFA está revivendo os piores pesadelos da Copa do Mundo?

Ao longo de sua história, a Copa do Mundo sempre foi sinônimo de pressão enorme, em que um único deslize pode acabar com um sonho que durou quatro anos, e cada gol era capaz de virar o jogo de um grupo inteiro em poucas minutos. Por isso, a última rodada da fase de grupos sempre foi associada à emoção, ao drama e a cálculos complexos que só se resolvem com o apito final.

Mas a edição atual da Copa do Mundo de 2026, realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, revelou um outro lado que não estava tão presente nas edições anteriores; afinal, nem toda partida representa mais uma batalha de vida ou morte, e o empate não é mais um resultado temido por todos, mas, em alguns casos, tornou-se o resultado ideal para ambas as equipes.

Com o fim da fase de grupos se aproximando, começaram a se repetir cenários que levantam muitos questionamentos sobre o novo sistema, já que algumas seleções passaram a entrar em campo sabendo de antemão que um único ponto é suficiente para ambas as partes, e que o ataque pode ser um risco desnecessário, enquanto a defesa e os passes podem se tornar a opção mais lógica.

Essas cenas trouxeram de volta à tona a questão que acompanhou o anúncio da Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre a ampliação do torneio há alguns anos: o aumento do número de seleções trouxe mais emoção ou criou um sistema que dá às equipes mais espaço para manobrar em detrimento do espírito de competição?