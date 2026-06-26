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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“O fantasma do escândalo de Gijón volta”... Será que a FIFA está revivendo os piores pesadelos da Copa do Mundo?

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Quando o empate é melhor do que a vitória!

Ao longo de sua história, a Copa do Mundo sempre foi sinônimo de pressão enorme, em que um único deslize pode acabar com um sonho que durou quatro anos, e cada gol era capaz de virar o jogo de um grupo inteiro em poucas minutos. Por isso, a última rodada da fase de grupos sempre foi associada à emoção, ao drama e a cálculos complexos que só se resolvem com o apito final.

Mas a edição atual da Copa do Mundo de 2026, realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, revelou um outro lado que não estava tão presente nas edições anteriores; afinal, nem toda partida representa mais uma batalha de vida ou morte, e o empate não é mais um resultado temido por todos, mas, em alguns casos, tornou-se o resultado ideal para ambas as equipes.

Com o fim da fase de grupos se aproximando, começaram a se repetir cenários que levantam muitos questionamentos sobre o novo sistema, já que algumas seleções passaram a entrar em campo sabendo de antemão que um único ponto é suficiente para ambas as partes, e que o ataque pode ser um risco desnecessário, enquanto a defesa e os passes podem se tornar a opção mais lógica.

Essas cenas trouxeram de volta à tona a questão que acompanhou o anúncio da Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre a ampliação do torneio há alguns anos: o aumento do número de seleções trouxe mais emoção ou criou um sistema que dá às equipes mais espaço para manobrar em detrimento do espírito de competição?

  • FBL-WC-2026-MATCH54-RSA-KORAFP

    O medo da exclusão já não é mais o que era

    Embora algumas seleções tenham sofrido surpresas dolorosas, as chances de elas serem eliminadas do torneio não são mais tão altas quanto eram no sistema antigo, segundo a “BBC”.

    A seleção da Coreia do Sul, por exemplo, perdeu para a África do Sul por 1 a 0, mas essa derrota não a colocou à beira da eliminação, já que ainda tem grandes chances de chegar às oitavas de final entre as melhores terceiras colocadas.

    Se o mesmo cenário tivesse ocorrido na Copa do Mundo de 2022, quando apenas o primeiro e o segundo colocados de cada grupo se classificavam, a seleção sul-coreana provavelmente teria sido eliminada, pois a margem de erro naquela época era extremamente estreita.

    Hoje, porém, ter três pontos com um saldo de gols aceitável costuma ser suficiente para continuar na competição, o que aliviou bastante a pressão que acompanhava as partidas da fase de grupos.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Por que a “FIFA” escolheu esse sistema?

    Quando a FIFA decidiu aumentar o número de seleções participantes de 32 para 48, se deparou com um grande dilema organizacional.

    A versão anterior era ideal do ponto de vista esportivo: oito grupos com quatro seleções cada, dos quais o primeiro e o segundo colocados se classificavam para as oitavas de final, antes de as fases eliminatórias prosseguirem de forma equilibrada.

    No entanto, a adição de 16 novas seleções tornou o acesso à fase de eliminação direta mais complexo. Inicialmente, a FIFA propôs dividir as seleções em 16 grupos, cada um com apenas três seleções, dos quais duas se classificariam por grupo.

    Embora a ideia parecesse prática no papel, ela apresentava um grande risco: a última partida de cada grupo seria disputada entre duas seleções que já saberiam de antemão o resultado necessário para se classificar, o que abriria espaço para partidas sem verdadeira competitividade.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    O fantasma do escândalo de 1982 voltou à tona

    Esse receio não era meramente teórico, mas baseava-se em um dos escândalos mais famosos da história da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1982, a Alemanha Ocidental enfrentou a Áustria na última partida da fase de grupos, depois que o resultado da partida contra a Argélia já havia sido decidido.

    Os alemães sabiam que bastaria uma vitória por apenas um gol para se classificarem junto com a Áustria e eliminarem a Argélia. De fato, a Alemanha marcou um gol logo no início, e o restante da partida se transformou em uma troca de passes sem vontade real de atacar, terminando com o placar de 1 a 0 em meio a uma indignação mundial generalizada, num episódio que ficou conhecido posteriormente como oescândalo de Gijón”.

    Após esse incidente, a “FIFA” decidiu que as partidas da última rodada de todos os grupos seriam disputadas ao mesmo tempo, para impedir que qualquer seleção soubesse o resultado de que precisava antes de entrar em campo.

  • Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No entanto, o novo sistema criou um problema diferente

    Após abandonar a ideia dos grupos de três, a FIFA adotou um sistema de 12 grupos, cada um com quatro seleções. Embora as duas últimas partidas continuem sendo disputadas simultaneamente, a criação de oito vagas reservadas para os melhores terceiros colocados gerou um tipo diferente de crise.

    As seleções não precisavam mais vencer para se classificar. Passou a ser suficiente um empate — e, às vezes, até mesmo uma derrota por uma diferença mínima — para continuar na competição. Assim, o foco passou da busca pela vitória para a busca pelo resultado mais seguro.

    O jogo entre Austrália e Paraguai foi o exemplo mais claro disso. As duas seleções entraram em campo com três pontos cada, ocupando o segundo e o terceiro lugares.

    Todos sabiam que chegar a quatro pontos daria a cada uma delas uma chance quase certa de classificação, seja diretamente, seja entre os melhores terceiros colocados. E, de fato, a partida terminou em empate sem gols.

    A Austrália comemorou a garantia do segundo lugar, enquanto o Paraguai saiu do campo praticamente tranquilo, sabendo que a vaga para a fase seguinte estava ao seu alcance, a menos que ocorresse uma sequência inesperada de resultados nos demais grupos.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Áustria e Argélia... Será que o cenário se repetirá?

    Os olhares também se voltam para o confronto entre Áustria e Argélia no Grupo 10. Ambas as seleções têm três pontos cada, e o empate parece ser o resultado ideal para ambas as partes. Já uma derrota pode significar a eliminação do torneio.

    Por isso, surge a pergunta que se impõe antes do início da partida: veremos um jogo em que as duas seleções busquem realmente a vitória, ou a cautela prevalecerá sobre tudo?

    A ironia é que a Argélia, que foi vítima do mais famoso escândalo relacionado a manipulação de resultados na Copa do Mundo de 1982, pode se tornar, desta vez, uma das maiores beneficiadas de um sistema que permite a classificação pelo terceiro lugar.

    E a Austrália e o Paraguai não foram os únicos casos. No Grupo 6, o Japão entrou em sua última partida contra a Suécia com quatro pontos, contra três pontos de seu adversário. O jogo terminou empatado em 1 a 1, resultado que garantiu a classificação de ambas as seleções na prática.

    No Grupo 12, as circunstâncias também parecem semelhantes, já que Gana tem quatro pontos, enquanto a Croácia tem três. Cenários como esses fazem com que os últimos minutos de algumas partidas se transformem em uma exibição de passes, com total ausência de vontade de arriscar no ataque.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A história mostra que o empate nem sempre é o fim

    No entanto, o fato de as circunstâncias serem semelhantes não significa que todas as partidas terminarão empatadas. No Campeonato Europeu de 2020, a Áustria e a Ucrânia chegaram à última rodada com três pontos cada, e um empate seria praticamente suficiente para garantir a classificação de ambas as seleções.

    Mas a Áustria optou por jogar para vencer e venceu por 1 a 0, enquanto a Ucrânia se classificou posteriormente entre as melhores terceiras colocadas. Isso confirma que os cálculos nem sempre anulam o espírito de competição, mas oferecem às seleções uma opção adicional que antes não estava disponível.

    Agora, a questão não se limita apenas às chances de classificação. No novo sistema, os confrontos entre as equipes que terminaram em terceiro lugar são definidos de acordo com os grupos de onde vieram. Isso significa que algumas seleções podem saber de antemão que terminar em terceiro lugar no grupo lhes proporcionará um adversário mais fácil do que se terminassem em segundo.

    Assim, elas podem se deparar com uma equação curiosa: uma vitória pode levá-las a enfrentar um gigante logo no início, enquanto uma derrota pode proporcionar um caminho menos difícil. No Grupo 10, por exemplo, o segundo colocado pode enfrentar o líder do Grupo 8, enquanto o terceiro colocado pode se deparar com o líder de outro grupo que pareça menos forte.

    E é aí que a classificação do grupo passa a fazer parte das estratégias táticas, e não é mais apenas um reflexo dos resultados em campo.

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    Até mesmo o tempo pode mudar os planos

    Há outro cenário não menos estranho. Se uma das partidas da última rodada for interrompida devido a uma tempestade com trovoadas ou condições climáticas adversas, enquanto a outra partida do mesmo grupo prosseguir, as duas equipes que retornarem para retomar a partida já saberão o resultado da outra.

    Isso lhes dá uma vantagem informativa que pode influenciar diretamente o estilo de jogo e o resultado final. Embora a FIFA tenha afirmado que as outras partidas não serão interrompidas nessas situações, isso pode criar cenários que deem a algumas seleções a oportunidade de reavaliar sua estratégia durante a partida.

    A questão mais importante que se coloca após o término da maioria das partidas da fase de grupos é se o novo sistema enfraqueceu o valor da competição. Quanto maiores as chances de classificação, menor o medo da eliminação. E quanto maior a margem de segurança, menor a necessidade de arriscar.

    Por esse motivo, algumas partidas da edição atual perderam aquele suspense que marcou a Copa do Mundo do Catar de 2022, quando as seleções chegavam à última rodada cientes de que qualquer gol poderia mudar completamente seu destino.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que a solução está em aumentar o número para 64 seleções?

    A ironia é que a solução talvez não esteja em voltar ao sistema de 32 seleções. Essa opção parece improvável, já que a ampliação do torneio se tornou um dos principais projetos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, desde sua eleição em 2016.

    Por isso, alguns analistas consideram que chegar a 64 seleções pode fazer mais sentido do ponto de vista organizacional, pois permite redistribuir as seleções em 16 grupos de quatro equipes, com apenas duas equipes se classificando por grupo, recuperando assim a simplicidade e o entusiasmo do sistema antigo.

    E a pergunta permanece: será que as experiências vividas na Copa do Mundo de 2026 levarão a FIFA a repensar o formato do torneio no futuro?

    A resposta não será determinada apenas pelo que acontecer nas fases eliminatórias, mas também pelo fato de partidas como Austrália x Paraguai ou Áustria x Argélia se tornarem uma exceção passageira ou o início de uma nova realidade, na qual os cálculos têm mais peso do que o próprio futebol.