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O fantasma de Renard: a história triste que assombra a Arábia Saudita na final da Copa do Golfo 27

Especiais e Opinião
H. Renard
G. Donis
Arábia Saudita x Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Gulf Cup
França
Grécia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Qual é a história?

Após anos de ausência da fase decisiva, a seleção da Arábia Saudita volta à final da Copa do Golfo Árabe mais uma vez, mas desta vez em meio a uma velha história cujas páginas não foram totalmente encerradas, e com lembranças que permanecem presentes sempre que a Arábia Saudita se aproxima de uma partida decisiva. A Copa do Golfo 27 dá à Arábia Saudita uma nova oportunidade de escrever um final diferente, depois de a equipe ter ficado fora da final desde a edição de 2019.

A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos, na noite de amanhã, terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, sob o comando do técnico grego Georgios Donis, em uma partida na qual a Arábia Saudita busca reconquistar o título do Golfo e encerrar os anos de espera vividos pela torcida saudita desde a última conquista da seleção na competição.

  • 2019: o começo que terminou em lamento

    Quando a seleção da Arábia Saudita chegou à final da Copa do Golfo 24 no Catar, em 2019, era comandada pelo francês Hervé Renard, em meio a grandes esperanças de levar o troféu de volta ao Reino, especialmente porque a Arábia Saudita vivia uma nova fase com o treinador francês, que reconstruiu a seleção e lhe deu uma personalidade diferente.

    Mas a final não teve o desfecho que os sauditas esperavam, após a Arábia Saudita perder para o Bahrein por um a zero, transformando o cenário do sonho do título em uma nova decepção, com a seleção deixando o torneio sem o troféu, apesar de ter alcançado o jogo final.

    E, desde aquele momento, a seleção da Arábia Saudita não conseguiu chegar à final da Copa do Golfo, tornando a edição de 2019 a última participação da equipe em uma partida decisiva, antes de retornar agora novamente ao mesmo cenário, mas em circunstâncias diferentes, com um treinador diferente e um adversário diferente.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Renard: um fantasma do passado

    Não se trata de Renard estar na competição ou de a seleção saudita voltar a enfrentá-lo, mas sim das lembranças que aquela fase deixou, ligadas a partidas decisivas. O técnico francês tornou-se parte de uma época importante na história da Arábia Saudita, e seu nome esteve associado a grandes conquistas, mas ele também esteve presente em um dos últimos momentos de amargura saudita na Copa do Golfo.

    E com o retorno da seleção à final após quase sete anos, voltam automaticamente as lembranças daquela partida, especialmente porque a torcida saudita busca desta vez um final completamente diferente, após a longa espera por um novo título na competição.

    Livrar-se desse legado pode ser um dos motivadores psicológicos da Arábia Saudita antes do confronto com os Emirados Árabes Unidos, pois a equipe não joga apenas por uma nova taça, mas para escrever uma página diferente daquela que terminou no Catar anos atrás.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis diante de uma missão diferente

    Georgios Donis entra na final diante de uma oportunidade importante para recolocar a seleção da Arábia Saudita no pódio de campeões, depois de ter conseguido liderar a Arábia Saudita até a partida decisiva. Mas ele sabe, ao mesmo tempo, que chegar à final não será suficiente para a torcida, que aguarda o título.

    A importância da partida aumenta porque a seleção da Arábia Saudita a disputa em casa e diante de sua torcida, o que eleva o teto das expectativas e torna qualquer resultado diferente do título ainda mais doloroso.

    Em contrapartida, Donis terá de lidar com a pressão física e técnica que cerca a partida, especialmente depois de a Arábia Saudita ter disputado o confronto contra o Catar, que se estendeu por 120 minutos e terminou nos pênaltis.

    Tudo o que aconteceu em 2019 já se tornou parte do passado, mas o futebol concede agora à seleção da Arábia Saudita uma nova oportunidade de apagar aquela lembrança por meio do título diante dos Emirados Árabes Unidos, em uma partida que será diferente em seus detalhes, em sua atmosfera e em seus cálculos.

    A Arábia Saudita chegou à final pela primeira vez desde a edição de 2019, e os Emirados Árabes Unidos estão em seu caminho rumo ao título, enquanto a torcida espera que o estádio Al-Inmaa seja testemunha de um desfecho diferente para a história que começou anos atrás e terminou em amargura no Catar.

    E entre o fantasma de Renard e as lembranças da final de 2019, a Arábia Saudita entra na partida de amanhã sabendo que a história não se apaga com palavras, mas sim com uma nova vitória que acrescenta uma taça aos cofres da seleção e dá à torcida saudita um momento há muito esperado.

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