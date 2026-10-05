Após anos de ausência da fase decisiva, a seleção da Arábia Saudita volta à final da Copa do Golfo Árabe mais uma vez, mas desta vez em meio a uma velha história cujas páginas não foram totalmente encerradas, e com lembranças que permanecem presentes sempre que a Arábia Saudita se aproxima de uma partida decisiva. A Copa do Golfo 27 dá à Arábia Saudita uma nova oportunidade de escrever um final diferente, depois de a equipe ter ficado fora da final desde a edição de 2019.
A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos, na noite de amanhã, terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, sob o comando do técnico grego Georgios Donis, em uma partida na qual a Arábia Saudita busca reconquistar o título do Golfo e encerrar os anos de espera vividos pela torcida saudita desde a última conquista da seleção na competição.