Georgios Donis entra na final diante de uma oportunidade importante para recolocar a seleção da Arábia Saudita no pódio de campeões, depois de ter conseguido liderar a Arábia Saudita até a partida decisiva. Mas ele sabe, ao mesmo tempo, que chegar à final não será suficiente para a torcida, que aguarda o título.

A importância da partida aumenta porque a seleção da Arábia Saudita a disputa em casa e diante de sua torcida, o que eleva o teto das expectativas e torna qualquer resultado diferente do título ainda mais doloroso.

Em contrapartida, Donis terá de lidar com a pressão física e técnica que cerca a partida, especialmente depois de a Arábia Saudita ter disputado o confronto contra o Catar, que se estendeu por 120 minutos e terminou nos pênaltis.

Tudo o que aconteceu em 2019 já se tornou parte do passado, mas o futebol concede agora à seleção da Arábia Saudita uma nova oportunidade de apagar aquela lembrança por meio do título diante dos Emirados Árabes Unidos, em uma partida que será diferente em seus detalhes, em sua atmosfera e em seus cálculos.

A Arábia Saudita chegou à final pela primeira vez desde a edição de 2019, e os Emirados Árabes Unidos estão em seu caminho rumo ao título, enquanto a torcida espera que o estádio Al-Inmaa seja testemunha de um desfecho diferente para a história que começou anos atrás e terminou em amargura no Catar.

E entre o fantasma de Renard e as lembranças da final de 2019, a Arábia Saudita entra na partida de amanhã sabendo que a história não se apaga com palavras, mas sim com uma nova vitória que acrescenta uma taça aos cofres da seleção e dá à torcida saudita um momento há muito esperado.