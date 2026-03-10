O famoso torcedor do Manchester United, Frank Illet, revela seu plano para “continuar relevante” após o fim da campanha publicitária hilária com o corte de cabelo

Em um novo anúncio satírico para a Paddy Power, Ilett participa de um seminário sobre “como diversificar o impulso viral” ao lado de outros ícones da internet, como Wealdstone Raider e Guy Goma. O esquete zomba da natureza efêmera da cultura meme enquanto o grupo discute como manter a fama depois que o “truque” original perder o efeito.

Durante o vídeo, Ilett expressou seus temores sobre sua marca quando o United finalmente encontrar consistência. Ele disse ao grupo: “Quando o Man United conseguir essas cinco vitórias consecutivas, será o fim para mim. Preciso permanecer relevante e diversificar minha marca e, para fazer isso, vou precisar de ajuda.

“A aula não é bem o que eu esperava, para ser sincero. Mas preciso crescer como artista. Meu cabelo não vai durar para sempre. O Man United vai ganhar cinco jogos consecutivos, não vai?”