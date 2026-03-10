Getty/Instagram
O famoso torcedor do Manchester United, Frank Illet, revela seu plano para “continuar relevante” após o fim da campanha publicitária hilária com o corte de cabelo
A United Strand se prepara para os cortadores
Ilett, conhecido online como “The United Strand”, viu seu cabelo atingir comprimentos extraordinários desde outubro de 2024. O dedicado torcedor prometeu não ir ao barbeiro até que o Manchester United conquistasse cinco vitórias consecutivas, uma tarefa que se mostrou difícil durante duas temporadas turbulentas em Old Trafford.
Sob o comando do técnico interino Michael Carrick, a equipe recentemente provocou Ilett com uma sequência de quatro vitórias consecutivas. No entanto, um empate contra o West Ham interrompeu o ímpeto, deixando a máquina de cortar cabelo do torcedor na gaveta. Com apenas nove jogos restantes na campanha, Ilett agora se prepara para o dia inevitável em que seu visual característico desaparecerá.
Um crossover repleto de estrelas nas redes sociais
Em um novo anúncio satírico para a Paddy Power, Ilett participa de um seminário sobre “como diversificar o impulso viral” ao lado de outros ícones da internet, como Wealdstone Raider e Guy Goma. O esquete zomba da natureza efêmera da cultura meme enquanto o grupo discute como manter a fama depois que o “truque” original perder o efeito.
Durante o vídeo, Ilett expressou seus temores sobre sua marca quando o United finalmente encontrar consistência. Ele disse ao grupo: “Quando o Man United conseguir essas cinco vitórias consecutivas, será o fim para mim. Preciso permanecer relevante e diversificar minha marca e, para fazer isso, vou precisar de ajuda.
“A aula não é bem o que eu esperava, para ser sincero. Mas preciso crescer como artista. Meu cabelo não vai durar para sempre. O Man United vai ganhar cinco jogos consecutivos, não vai?”
Revelação chocante na sala de aula
O comercial toma um rumo bizarro quando Ilett tenta mostrar seu “verdadeiro eu” por trás do cabelo. “Sim, há tantas pessoas que não me conhecem. Eu realmente tenho talentos ocultos”, acrescenta.
Então, um “apresentador” no comercial pergunta: “Frank, se você quer levar sua jornada para o próximo nível, precisa nos mostrar o seu verdadeiro eu, o que há dentro de você. Vamos lá, campeão”.
Ilett então responde: “Sim, sou o cara com uma cabeça cheia de cabelo, mas há muito mais em mim do que isso.” Ele abre o zíper da camisa para revelar uma espessa camada de pelos no peito, levando as outras estrelas virais a saírem da sala com nojo.
Carrick reconhece o entusiasmo
Até mesmo Carrick comentou sobre a dedicação dos torcedores, confirmando que a história chegou ao vestiário do United. O técnico interino observou que, embora a ação tenha proporcionado um alívio bem-humorado, ela continua sendo uma nota de rodapé nas ambições profissionais do clube.
“Posso dizer que estou ciente disso, sim. Meus filhos me mostraram, mas certamente não será um assunto para a equipe discutir em nível profissional. Entendo o que aconteceu e isso me faz sorrir, mas, no fim das contas, não terá impacto”, disse Carrick.
Com nove jogos restantes na Premier League, os Red Devils vão tentar manter a pressão para terminar entre os três primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Atualmente, eles têm apenas uma vantagem no saldo de gols sobre o seu próximo adversário, o Aston Villa, e estão apenas três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool, que estão em quinto e sexto lugar, respectivamente.
