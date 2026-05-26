O famoso torcedor do Arsenal, Piers Morgan, se pronuncia em meio a críticas sobre como conseguiu acesso ao campo do Crystal Palace para as comemorações do título da Premier League

A reação negativa nas redes sociais se intensificou bastante quando torcedores rivais questionaram como ingressos comuns de dia de jogo permitiram à família Morgan acesso físico direto ao campo. “Para esclarecer, em 4 de março, paguei o preço integral (750 libras + IVA cada) por quatro ingressos para a excelente suíte de hospitalidade do Clube 2010 do Palace”, disse Morgan. “Então fomos convidados a entrar na sala da diretoria e nos ofereceram a chance de ir até a beira do campo para a cerimônia de levantamento do troféu. Nos sentimos muito sortudos.”

Ao comentar sobre uma interação com o meio-campista Declan Rice, Morgan acrescentou: “Não paguei para que Declan corresse até mim e colocasse sua medalha de campeão no meu pescoço para uma foto de lembrança, isso é verdade. Mas fiquei emocionado por ele ter feito isso.”

Mais tarde, ele respondeu “Só os bonitos” depois que um torcedor perguntou se todos os torcedores visitantes recebiam privilégios semelhantes após a partida.