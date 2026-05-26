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O famoso torcedor do Arsenal, Piers Morgan, se pronuncia em meio a críticas sobre como conseguiu acesso ao campo do Crystal Palace para as comemorações do título da Premier League
Celebridades geram reações negativas
Morgan e seus filhos, Bertie, Stanley e Spencer, que se juntaram às comemorações pós-jogo ao lado de figuras de destaque como Jack Whitehall e Jake Wood, enfrentaram uma forte reação negativa da torcida após invadirem o campo após a vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Crystal Palace na última rodada.
Os Gunners já haviam garantido seu primeiro título da Premier League em 22 anos antes de chegarem ao Selhurst Park. Os torcedores questionaram imediatamente como Morgan contornou os protocolos do estádio para garantir acesso exclusivo para fotos ao lado de Mikel Arteta e dos jogadores titulares do time principal.
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Morgan defende sua presença
As imagens da comemoração geraram indignação imediata na internet, com um torcedor questionando diretamente a presença da família em campo ao escrever: “Por que Piers Morgan e seu clã estavam em campo no Selhurst? Não há nada pior do que torcedores famosos se intrometendo. Especialmente alguém que pediu a cabeça de Arteta em várias ocasiões nos primeiros anos.”
Respondendo às críticas no X, Morgan disse: “Talvez porque tive a perspicácia de comprar quatro ingressos no início de março, quando tive a sensação de que poderia ser um dia memorável para o clube que torço há 55 anos. Quanto a Arteta, ele provou que eu e muitas pessoas estávamos errados, e eu não poderia estar mais feliz com isso.”
Interações em campo detalhadas
A reação negativa nas redes sociais se intensificou bastante quando torcedores rivais questionaram como ingressos comuns de dia de jogo permitiram à família Morgan acesso físico direto ao campo. “Para esclarecer, em 4 de março, paguei o preço integral (750 libras + IVA cada) por quatro ingressos para a excelente suíte de hospitalidade do Clube 2010 do Palace”, disse Morgan. “Então fomos convidados a entrar na sala da diretoria e nos ofereceram a chance de ir até a beira do campo para a cerimônia de levantamento do troféu. Nos sentimos muito sortudos.”
Ao comentar sobre uma interação com o meio-campista Declan Rice, Morgan acrescentou: “Não paguei para que Declan corresse até mim e colocasse sua medalha de campeão no meu pescoço para uma foto de lembrança, isso é verdade. Mas fiquei emocionado por ele ter feito isso.”
Mais tarde, ele respondeu “Só os bonitos” depois que um torcedor perguntou se todos os torcedores visitantes recebiam privilégios semelhantes após a partida.
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O objetivo é a glória europeia
Os recém-coroados campeões nacionais de Arteta precisam se concentrar novamente de imediato, em busca de uma dobradinha continental sem precedentes. Os Gunners, que encerraram sua campanha triunfante na Premier League com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City, devem viajar para Budapeste para a final da Liga dos Campeões contra o atual campeão Paris Saint-Germain no sábado. Morgan declarou publicamente estar “muito, muito confiante” de que esta equipe em alta vai conquistar sua primeira Taça da Europa.