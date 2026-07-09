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O ex-zagueiro da Seleção Masculina dos EUA e técnico do LAFC, Steve Cherundolo, assumirá o comando da Seleção Sub-23 dos EUA rumo às Olimpíadas de 2028
- AFP
O que aconteceu?
A Federação de Futebol dos EUA anunciou a contratação de Cherundolo na quinta-feira, três dias após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo de 2026, disputada em casa. Com Cherundolo, a federação contratou um técnico da seleção sub-23 com vasta experiência na Seleção Masculina dos EUA, além de seu próprio currículo como treinador.
Como jogador, Cherundolo disputou um total de 87 partidas pela Seleção Masculina dos EUA entre 1999 e 2012, participando de três Copas do Mundo. Além disso, ele jogou 15 temporadas pelo Hannover 96, na Alemanha, o que o torna o jogador americano com mais tempo de serviço na história da Bundesliga. Em 2013, ele foi eleito para o Melhor Time de Todos os Tempos da Seleção dos EUA e é membro do Hall da Fama do Futebol Nacional.
Após encerrar a carreira de jogador, Cherundolo seguiu novos caminhos como técnico. O ex-lateral, que possui a Licença Profissional da UEFA, começou treinando categorias de base na Alemanha antes de assumir o comando do Las Vegas Lights, da USL, em 2021. Em 2022, foi contratado para comandar o LAFC, conquistando a MLS Cup e o Supporters’ Shield já na primeira temporada, além de vencer a U.S. Open Cup em 2024, antes de deixar o clube em 2025.
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'Jogadores com enorme potencial'
Cherundolo compartilhou sua empolgação por poder liderar um grupo promissor nas Olimpíadas.
“Representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos é uma das maiores honras do esporte, e sou grato pela oportunidade de liderar essa equipe”, disse Cherundolo. “Acredito que temos um grupo empolgante de jogadores com um potencial enorme, e estou ansioso para criar um ambiente onde eles possam se desafiar, crescer juntos e representar nosso país com orgulho. Nossa responsabilidade é competir com coragem, humildade e uma identidade clara, que reflita os valores da Federação de Futebol dos EUA e ofereça aos nossos torcedores uma equipe da qual possam se orgulhar.”
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A situação da seleção sub-23
Sem um diretor esportivo no cargo no momento, o vice-presidente de assuntos esportivos da U.S. Soccer, Oguchi Onyewu, foi fundamental na decisão de contratar Cherundolo para a nova função. A busca por um diretor esportivo, que começou com a saída de Matt Crocker em abril, continua em andamento.
“A vasta experiência de Steve como técnico e o fato de ele ter passado pelo sistema de formação de jovens jogadores dos Estados Unidos lhe conferem uma compreensão única dos estilos de jogo americano e europeu, o que lhe permitirá maximizar e desenvolver o potencial dos jogadores”, disse Onyewu. “Tendo jogado ao lado de Steve em duas Copas do Mundo, vi em primeira mão o impacto que ele pode causar no grupo. Estamos confiantes de que ele é o técnico certo para liderar esta equipe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2028.”
A equipe se reuniu duas vezes este ano, derrotando o Japão e a Coreia do Sul em março, antes que os amistosos de junho resultassem em uma vitória sobre a Ucrânia e uma derrota para o Uzbequistão. A convocação mais recente contou com rostos conhecidos como Damion Downs, Cole Campbell e Rokas Pukstas, da Europa, além de Peyton Miller, Reed Baker-Whiting e Taha Habroune, da MLS.
A seleção sub-23 dos EUA era anteriormente comandada por Marko Mitrovic, que agora é técnico do New England Revolution.
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E agora, o que vem a seguir?
Como técnico, Cherundolo terá a missão de estruturar o programa sub-23 com vistas àquele torneio olímpico. Para isso, ele treinará a equipe no novo Centro Nacional de Treinamento de Futebol dos EUA Arthur M. Blank, na Geórgia, enquanto a equipe disputa amistosos internacionais na preparação para 2028.
Após o término da Copa do Mundo, a próxima pausa oficial para jogos internacionais está marcada para começar em 21 de setembro e se estender até 6 de outubro.
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