O ex-zagueiro da Seleção Masculina dos EUA e técnico do LAFC, Steve Cherundolo, assumirá o comando da Seleção Sub-23 dos EUA rumo às Olimpíadas de 2028

A Federação de Futebol dos EUA anunciou a contratação de Cherundolo na quinta-feira, três dias após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo de 2026, disputada em casa. Com Cherundolo, a federação contratou um técnico da seleção sub-23 com vasta experiência na Seleção Masculina dos EUA, além de seu próprio currículo como treinador.

Como jogador, Cherundolo disputou um total de 87 partidas pela Seleção Masculina dos EUA entre 1999 e 2012, participando de três Copas do Mundo. Além disso, ele jogou 15 temporadas pelo Hannover 96, na Alemanha, o que o torna o jogador americano com mais tempo de serviço na história da Bundesliga. Em 2013, ele foi eleito para o Melhor Time de Todos os Tempos da Seleção dos EUA e é membro do Hall da Fama do Futebol Nacional.

Após encerrar a carreira de jogador, Cherundolo seguiu novos caminhos como técnico. O ex-lateral, que possui a Licença Profissional da UEFA, começou treinando categorias de base na Alemanha antes de assumir o comando do Las Vegas Lights, da USL, em 2021. Em 2022, foi contratado para comandar o LAFC, conquistando a MLS Cup e o Supporters’ Shield já na primeira temporada, além de vencer a U.S. Open Cup em 2024, antes de deixar o clube em 2025.