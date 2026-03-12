AFP
O ex-treinador do Chelsea, Graham Potter, assina novo contrato com a Suécia, apesar de não ter vencido nenhum jogo e de as esperanças para a Copa do Mundo ainda estarem em jogo
Potter se compromete com projeto de longo prazo
A Federação Sueca de Futebol concedeu a Potter uma surpreendente extensão de contrato de quatro anos, vinculando-o à seleção nacional até 2030. A decisão causou espanto no mundo do futebol, já que o inglês ainda não conquistou nenhuma vitória desde que foi nomeado em outubro passado para um contrato de curto prazo.
A gestão de Potter começou devagar, com uma pesada derrota por 4 a 1 para a Suíça e um empate em 1 a 1 contra a Eslovênia. Apesar da falta de resultados imediatos e da situação precária nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a federação optou pela estabilidade em vez de uma mudança na liderança.
A Federação Sueca de Futebol apoia o processo
A hierarquia da federação continua firme em sua convicção de que Potter é o homem certo para liderar a nação escandinava em uma nova era. Eles priorizaram sua filosofia de treinamento e suas características de liderança em detrimento da recente sequência sem vitórias em partidas competitivas.
“Estou extremamente feliz com a continuação da colaboração com Graham Potter, que é uma pessoa sólida cuja liderança aprecio e na qual tenho muita fé”, afirmou o secretário-geral da Federação Sueca de Futebol, Niclas Carlnen, ao siteoficial da FederaçãoSueca de Futebol.
“A perspectiva de longo prazo dá aos jogadores e treinadores tranquilidade e a oportunidade de criar continuidade em suas atividades com vistas a futuros campeonatos. Nossas seleções nacionais são de grande importância para o futebol sueco e para muitas pessoas em todo o país. Agora, estamos ansiosos pelos próximos anos, mas, antes de tudo, esperamos um verão de Copa do Mundo.”
Arco de redenção no norte
Potter chegou ao banco da Suécia com o objetivo de recuperar a reputação que sofreu um golpe durante períodos difíceis na Premier League. Sua passagem pelo Chelsea terminou abruptamente sob o comando de Todd Boehly, e uma temporada subsequente no West Ham o viu demitido após vencer apenas seis das 25 partidas.
“É um dia de muito orgulho para mim, um dia muito feliz”, disse Potter sobre a renovação. “É uma oportunidade fantástica para fazer algo realmente importante. Não muda nada no curto prazo, porque queremos vencer duas partidas para ir à Copa do Mundo. Depois disso, é bom ter a oportunidade de trabalhar com todos no futebol sueco para criar algo realmente especial.”
Play-off de alto risco aguarda
A Suécia enfrenta um momento decisivo em duas semanas, quando enfrentará a Ucrânia em uma partida de desempate. Uma vitória garantiria uma disputa final contra a Polônia ou a Albânia por uma vaga na próxima Copa do Mundo.
Apesar de contar com opções como Alexander Isak e Viktor Gyokeres no ataque, a Suécia tem enfrentado dificuldades, registrando apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Atualmente em um momento crítico, Potter precisa conquistar sua primeira vitória imediatamente para evitar uma ausência no torneio que ofuscaria seu novo contrato de longo prazo.
