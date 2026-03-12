O ex-treinador do Chelsea, Graham Potter, assina novo contrato com a Suécia, apesar de não ter vencido nenhum jogo e de as esperanças para a Copa do Mundo ainda estarem em jogo

A hierarquia da federação continua firme em sua convicção de que Potter é o homem certo para liderar a nação escandinava em uma nova era. Eles priorizaram sua filosofia de treinamento e suas características de liderança em detrimento da recente sequência sem vitórias em partidas competitivas.

“Estou extremamente feliz com a continuação da colaboração com Graham Potter, que é uma pessoa sólida cuja liderança aprecio e na qual tenho muita fé”, afirmou o secretário-geral da Federação Sueca de Futebol, Niclas Carlnen, ao siteoficial da FederaçãoSueca de Futebol.

“A perspectiva de longo prazo dá aos jogadores e treinadores tranquilidade e a oportunidade de criar continuidade em suas atividades com vistas a futuros campeonatos. Nossas seleções nacionais são de grande importância para o futebol sueco e para muitas pessoas em todo o país. Agora, estamos ansiosos pelos próximos anos, mas, antes de tudo, esperamos um verão de Copa do Mundo.”