O ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, consegue novo cargo no futebol ao visitar Anfield para sua primeira grande missão

Para sua primeira grande missão, Postecoglou voltou a Anfield — a casa do clube que ele torcia desde criança. Ele foi encarregado de analisar detalhadamente a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o Paris Saint-Germain. Embora a partida tenha terminado com uma derrota por 0 a 2 para os Reds, o relatório técnico de Postecoglou destacou alguns pontos positivos na defesa.

Em sua análise, Postecoglou observou: “A abordagem do Liverpool foi: ‘Vamos manter nossa formação, mas, dentro dessa formação, passaremos a marcar homem a homem assim que a pressão for iniciada’”. O ponto-chave é que, às vezes, quando as pessoas se referem à marcação homem a homem, elas dizem: ‘Todos têm um jogador específico para marcar’, enquanto o aspecto zonal disso significa que não havia um jogador específico que o Liverpool marcasse. Havia um jogador específico na área deles que eles marcavam.”