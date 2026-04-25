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O ex-técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, consegue novo cargo no futebol ao visitar Anfield para sua primeira grande missão
Postecoglou volta aos palcos de elite com a UEFA
Postecoglou voltou oficialmente aos holofotes do futebol após ser nomeado Observador Técnico da UEFA. O ex-técnico do Tottenham e do Nottingham Forest, que está afastado das linhas laterais desde o final de 2025, assumiu uma função analítica de alto nível destinada a ajudar a entidade reguladora do futebol europeu a identificar tendências táticas no futebol moderno.
O australiano assumiu oficialmente suas funções em janeiro de 2026, juntando-se a um conceituado painel de especialistas em tática que inclui Southgate, Roberto Martinez e Solskjaer. Sua transição do banco de reservas para a cabine de diretores mantém-no no centro da Liga dos Campeões e de outras competições de elite.
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Elogios táticos ao motor do meio-campo do Liverpool
Para sua primeira grande missão, Postecoglou voltou a Anfield — a casa do clube que ele torcia desde criança. Ele foi encarregado de analisar detalhadamente a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões do Liverpool contra o Paris Saint-Germain. Embora a partida tenha terminado com uma derrota por 0 a 2 para os Reds, o relatório técnico de Postecoglou destacou alguns pontos positivos na defesa.
Em sua análise, Postecoglou observou: “A abordagem do Liverpool foi: ‘Vamos manter nossa formação, mas, dentro dessa formação, passaremos a marcar homem a homem assim que a pressão for iniciada’”. O ponto-chave é que, às vezes, quando as pessoas se referem à marcação homem a homem, elas dizem: ‘Todos têm um jogador específico para marcar’, enquanto o aspecto zonal disso significa que não havia um jogador específico que o Liverpool marcasse. Havia um jogador específico na área deles que eles marcavam.”
O retorno a Anfield gera debate entre os torcedores
A presença de Postecoglou nas arquibancadas gerou imediatamente um burburinho nas redes sociais entre a torcida do Liverpool. Dada sua tradicional ligação com o clube e a pressão atual sobre o técnico Arne Slot, alguns torcedores não puderam deixar de especular sobre o motivo de sua presença. No entanto, a entidade reguladora enfatizou que a visita foi puramente profissional e estritamente parte de seu mandato na UEFA.
O relatório do técnico de 60 anos contribuirá para a análise técnica oficial da UEFA sobre a temporada 2025-26, fornecendo aos treinadores de todo o continente dados e insights sobre como as principais equipes da Europa estão adaptando suas estruturas nas eliminatórias de alto risco.
- AFP
Postecoglou visa as últimas tarefas da temporada 2025-26 em função analítica
Com a Liga dos Campeões chegando à fase das semifinais, espera-se que Postecoglou seja enviado a outros grandes estádios europeus para concluir sua análise da temporada. Seu trabalho com o painel de Observadores Técnicos da UEFA é visto como uma ponte essencial entre a prática do treinamento e o estudo acadêmico do futebol. Para o Liverpool, o foco passa a ser a busca desesperada por um lugar entre os quatro primeiros, a fim de garantir o retorno à competição que Postecoglou está analisando neste momento.