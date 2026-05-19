O ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, deve assumir o comando do bicampeão da Liga dos Campeões em seu primeiro cargo como técnico desde que deixou Old Trafford

Amorim está prestes a voltar ao comando técnico após ter sido demitido pelo Manchester United em janeiro. O técnico de 41 anos está sem clube desde que deixou Old Trafford, mas agora é cotado para substituir Mourinho no Benfica. De acordo com o jornal The Sun, o gigante português vê Amorim como o principal candidato ao cargo.

Apesar das dificuldades na Inglaterra, sua reputação continua sólida em Portugal após uma passagem bem-sucedida pelo Sporting CP. A vaga no Estádio da Luz surgiu porque Mourinho estaria prestes a se transferir para o Real Madrid. O Benfica, portanto, começou a planejar a próxima temporada com Amorim visto como a opção preferida para liderar a equipe.