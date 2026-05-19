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O ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, deve assumir o comando do bicampeão da Liga dos Campeões em seu primeiro cargo como técnico desde que deixou Old Trafford
Amorim é alvo de especulações enquanto o Benfica se prepara para uma mudança na comissão técnica
Amorim está prestes a voltar ao comando técnico após ter sido demitido pelo Manchester United em janeiro. O técnico de 41 anos está sem clube desde que deixou Old Trafford, mas agora é cotado para substituir Mourinho no Benfica. De acordo com o jornal The Sun, o gigante português vê Amorim como o principal candidato ao cargo.
Apesar das dificuldades na Inglaterra, sua reputação continua sólida em Portugal após uma passagem bem-sucedida pelo Sporting CP. A vaga no Estádio da Luz surgiu porque Mourinho estaria prestes a se transferir para o Real Madrid. O Benfica, portanto, começou a planejar a próxima temporada com Amorim visto como a opção preferida para liderar a equipe.
- AFP
Mourinho é especulado como possível reforço do Real Madrid
Notícias sugerem que Mourinho está prestes a retornar ao Real Madrid após concluir uma temporada invicta no campeonato com o Benfica. Apesar desse recorde, o clube terminou em terceiro lugar na classificação e fora das vagas de qualificação para a Liga dos Campeões.
Após menos de um ano no comando em Lisboa, Mourinho teria sido abordado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para assumir o comando do gigante espanhol. O desdobramento provocou uma reorganização na comissão técnica que poderia abrir caminho para a chegada de Amorim ao Benfica.
Um ambiente familiar para o ex-técnico do United
Uma transferência para o Benfica teria um significado especial para Amorim. Durante sua carreira como jogador, ele defendeu o clube de Lisboa e se aposentou lá em 2017, quando Rui Costa ocupava o cargo de diretor esportivo. Posteriormente, Amorim consolidou sua reputação como um dos jovens treinadores mais promissores da Europa, conquistando o Campeonato Português duas vezes com o Sporting, em 2021 e 2024. Ele também conquistou a Taça da Liga Portuguesa duas vezes com o Sporting, após ter vencido a competição com o Braga em 2020. Costa, que agora é presidente do clube, continua sendo um grande admirador de Amorim, e acredita-se que essa relação seja fundamental para o interesse do Benfica em contratá-lo.
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Amorim pretende se reerguer após uma fase difícil na Premier League
A passagem de Amorim pelo Manchester United chegou ao fim após tensões internas e maus resultados. O técnico foi demitido logo após o Ano Novo, na sequência de um empate contra o Leeds na Premier League. Durante sua passagem por Old Trafford, ele comandou 63 partidas, com 25 vitórias e 23 derrotas. Um retorno a Portugal para treinar o Benfica poderia agora oferecer a Amorim a oportunidade de reconstruir sua carreira como técnico em um ambiente mais familiar.