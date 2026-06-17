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O ex-técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pode estar prestes a retornar de forma surpreendente ao comando de um time de futebol inglês
Solskjaer é cotado para a vaga no Portman Road
O Ipswich Town está considerando uma jogada ousada para contratar Solskjaer, segundo a BBC, enquanto se prepara para voltar à primeira divisão. O técnico norueguês está fora dos holofotes desde que deixou o Besiktas no verão passado e, ao que tudo indica, está ansioso por um novo desafio na Inglaterra. Solskjaer já passou três anos em Old Trafford, onde ficou famoso por levar os Red Devils ao segundo lugar na temporada 2020-21.
A ligação com os “Tractor Boys” é particularmente significativa depois que Kieran McKenna confirmou sua saída do clube, poucas semanas após garantir o retorno imediato à Premier League. McKenna atuou como assistente de Solskjaer durante o período em que trabalharam juntos no Manchester United, criando uma ligação direta entre o herói que está de saída e o possível novo técnico.
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O'Neil também está na disputa
Embora Solskjaer seja um nome que chama a atenção da imprensa, ele não é o único candidato sendo discutido pela diretoria do Ipswich. Gary O’Neil, atualmente no comando do Estrasburgo, também está sendo seriamente considerado. O’Neil conquistou uma sólida reputação como técnico após suas passagens pelo Bournemouth e pelo Wolves, e já mantém uma relação profissional com o diretor executivo do Ipswich, Mark Ashton, desde a época em que ambos estavam no Bristol City.
O Strasbourg estaria interessado em manter O’Neil, que assumiu o comando do time francês em janeiro, mas a perspectiva de um retorno à Premier League com o Ipswich pode ser difícil de recusar. Os dirigentes do clube estão empenhados em contratar um técnico capaz de manter o ritmo de crescimento conquistado nas últimas temporadas.
A busca pelo sucessor de McKenna
A vaga em Portman Road representa um grande golpe para os torcedores do clube, que esperavam que McKenna os liderasse no retorno à primeira divisão do futebol. O técnico de 40 anos decidiu deixar o cargo, apesar das conquistas que alcançou no clube. Embora houvesse fortes rumores sobre uma possível contratação pelo Fulham, McKenna esclareceu que sua saída é motivada pelo desejo de recarregar as energias.
Em sua declaração de despedida, McKenna disse: “Sinto que este é o momento certo para me afastar. Faço isso com muito orgulho pelo incrível progresso que alcançamos e com enorme esperança e otimismo em relação ao futuro do clube.” Sua saída deixa um vazio significativo, já que ele foi responsável por levar o time das profundezas da League One de volta à terra prometida da primeira divisão.
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A trajetória de Solskjaer de volta ao topo
Para Solskjaer, isso representa uma grande oportunidade de provar seu valor longe do intenso escrutínio do Manchester United. Depois de deixar os Red Devils em 2021, ele fez uma pausa antes de sua breve passagem pela Turquia. Curiosamente, há relatos de que ele foi considerado para um retorno a Old Trafford na última temporada, mas acabou sendo preterido em favor de Michael Carrick, já que o clube buscava uma nova direção.
O Ipswich representa um desafio totalmente diferente. O clube se tornou o primeiro, desde o Southampton em 2012, a garantir promoções consecutivas da terceira divisão para a Premier League sob a orientação de McKenna, e as expectativas serão altas. Seja Solskjaer ou O’Neil quem assumir o comando, ambos herdarão um elenco que já demonstrou saber vencer sob a maior pressão.