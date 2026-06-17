O ex-técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pode estar prestes a retornar de forma surpreendente ao comando de um time de futebol inglês

O Ipswich Town está considerando uma jogada ousada para contratar Solskjaer, segundo a BBC, enquanto se prepara para voltar à primeira divisão. O técnico norueguês está fora dos holofotes desde que deixou o Besiktas no verão passado e, ao que tudo indica, está ansioso por um novo desafio na Inglaterra. Solskjaer já passou três anos em Old Trafford, onde ficou famoso por levar os Red Devils ao segundo lugar na temporada 2020-21.

A ligação com os “Tractor Boys” é particularmente significativa depois que Kieran McKenna confirmou sua saída do clube, poucas semanas após garantir o retorno imediato à Premier League. McKenna atuou como assistente de Solskjaer durante o período em que trabalharam juntos no Manchester United, criando uma ligação direta entre o herói que está de saída e o possível novo técnico.



