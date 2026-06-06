Apesar de ter sido demitido recentemente após uma temporada sem títulos, o ex-técnico do Feyenoord não estaria guardando rancor em relação à sua saída repentina de Merseyside.

Avaliando o estado de espírito atual do técnico e seu potencial futuro a longo prazo no banco de reservas, o jornalista de futebol holandês Marcel van der Kraan disse à talkSPORT: “Se Ronald Koeman deixar o cargo após a Copa do Mundo… haverá uma vaga na seleção holandesa. Acho que Arne Slot está muito, muito interessado nisso; ele é provavelmente o candidato ideal.

“Ele pode praticar seu estilo holandês de futebol – o estilo de passes, de ataque, como quer que você o chame. Acho que os holandeses ficariam felizes em tê-lo.”