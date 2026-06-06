Getty Images
Traduzido por
O ex-técnico do Liverpool, Arne Slot, recusa proposta de clube da Premier League para assumir o cargo de treinador
Holandês recusa transferência para Londres
De acordo com informações da talkSPORT, Slot recusou uma proposta do Fulham para assumir o comando técnico do clube do oeste de Londres. O Fulham está em busca ativa de um sucessor para Silva, que está deixando o clube para se juntar ao Benfica, gigante do futebol português.
Slot ficou disponível após ser demitido pelo Liverpool apenas um ano depois de levá-lo ao título da Premier League, com Andoni Iraola sendo rapidamente nomeado como seu substituto em Anfield.
- Getty Images
Slot é cotado para assumir cargo internacional
Apesar de ter sido demitido recentemente após uma temporada sem títulos, o ex-técnico do Feyenoord não estaria guardando rancor em relação à sua saída repentina de Merseyside.
Avaliando o estado de espírito atual do técnico e seu potencial futuro a longo prazo no banco de reservas, o jornalista de futebol holandês Marcel van der Kraan disse à talkSPORT: “Se Ronald Koeman deixar o cargo após a Copa do Mundo… haverá uma vaga na seleção holandesa. Acho que Arne Slot está muito, muito interessado nisso; ele é provavelmente o candidato ideal.
“Ele pode praticar seu estilo holandês de futebol – o estilo de passes, de ataque, como quer que você o chame. Acho que os holandeses ficariam felizes em tê-lo.”
A demissão foi precedida por um investimento avultado
A saída de Slot de Anfield encerrou uma passagem bastante contrastante, na qual ele venceu 66 das 113 partidas que comandou. Sua segunda temporada foi incrivelmente decepcionante; apesar de ter liderado uma intensa janela de transferências de verão, na qual o clube gastou cerca de 450 milhões de libras, o Liverpool terminou em quinto lugar na Premier League e não conseguiu conquistar nenhum título. Embora uma transferência para o AC Milan continue sendo uma possibilidade, um cargo em seleção parece ser a preferência do técnico.
- Getty Images Sport
O Cottagers busca novos alvos
Com Slot oficialmente fora da disputa, o Fulham precisa se voltar para candidatos alternativos para conduzir a reconstrução da equipe na próxima pré-temporada. O técnico do Ipswich Town, Kieran McKenna, aparentemente continua interessado na vaga, embora a contratação dele exija o pagamento de uma cláusula de rescisão de 8 milhões de libras.
Enquanto isso, o outro alvo, Thomas Frank, descartou sua candidatura, deixando o clube londrino sob pressão para fechar a contratação antes que a janela de transferências de verão ganhe ritmo.