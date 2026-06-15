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O ex-técnico do Lens, Pierre Sage, assina contrato de três anos com o Crystal Palace para substituir Oliver Glasner
Começa uma nova era no Selhurst Park
O Crystal Palace chegou a um acordo com o ex-técnico do Lens, Sage, para que ele assuma o cargo de novo treinador do clube. De acordo com uma reportagem do The Athletic, o técnico de 47 anos comprometeu-se com o time do sul de Londres por meio de um contrato de três anos, em um momento em que o clube busca iniciar um novo capítulo após um período de conquistas históricas sob o comando de Glasner.
O francês já obteve a permissão de trabalho e deve assumir o cargo em 6 de julho. Esse cronograma permite que ele se adapte ao sul de Londres antes que o elenco principal retorne para o início dos treinos de pré-temporada, em 10 de julho. Sage, que construiu um currículo diversificado, incluindo funções como diretor técnico e olheiro, está agora pronto para colocar à prova sua perspicácia tática na Premier League.
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Substituindo um vencedor em série
Sage chega ao Selhurst Park para preencher a lacuna deixada pelo técnico Glasner, que se despediu após uma passagem bem-sucedida, culminada com a conquista da Conference League. A base deixada para trás é sólida, com o clube ainda em euforia pelas recentes conquistas europeias e pela perspectiva de disputar a Liga Europa na próxima temporada.
Embora a saída de Glasner tenha marcado o fim de uma era repleta de troféus, incluindo a conquista da FA Cup em 2025, a nomeação de Sage visa proporcionar continuidade e novas ideias táticas. Ele será acompanhado por seu assistente de confiança do Lens, Jamal Alioui, enquanto o clube confirmou que os atuais treinadores Paddy McCarthy e Andy Quy permanecerão na comissão técnica da equipe principal para garantir uma transição tranquila para os jogadores.
Um aumento histórico na França
A reputação do técnico de 47 anos cresceu rapidamente após seu impressionante trabalho na Ligue 1. Antes de sua passagem pelo Lens, a experiência de Sage como técnico principal se limitava a uma temporada de um ano no Lyon, entre 2024 e 2025. No entanto, foi sua chegada ao Lens no verão de 2025 que realmente chamou a atenção dos olheiros da Premier League.
Durante sua passagem pelo Lens, Sage levou o clube a um impressionante segundo lugar na Ligue 1, terminando a apenas seis pontos do bicampeão europeu Paris Saint-Germain. Ainda mais impressionante, ele conduziu o time francês ao seu primeiro título da Coupe de France, derrotando o Nice na final para gravar seu nome nos livros de história do clube antes de se transferir para a Inglaterra.
- AFP
Realizando o sonho da Premier League
Para Sage, a mudança para o Crystal Palace representa a realização de uma ambição de longa data. Em uma entrevista ao The Athletic em abril de 2025, o francês falou abertamente sobre seu desejo de treinar na primeira divisão inglesa, descrevendo-o como seu “sonho” e referindo-se à Inglaterra como o “melhor país” para o futebol, ao mesmo tempo em que elogiava a qualidade geral da Premier League.
Ele agora assume um cargo com grandes expectativas. Apesar de ter perdido figuras importantes como Eberechi Eze e Marc Guehi recentemente, a diretoria do Palace acredita que Sage tem o perfil certo para liderar um elenco que já demonstrou ser capaz de disputar títulos. Com um contrato de três anos em mãos, o novo técnico terá tempo para implementar sua filosofia e liderar os Eagles na próxima campanha da Liga Europa.