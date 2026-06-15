O ex-técnico do Lens, Pierre Sage, assina contrato de três anos com o Crystal Palace para substituir Oliver Glasner

O Crystal Palace chegou a um acordo com o ex-técnico do Lens, Sage, para que ele assuma o cargo de novo treinador do clube. De acordo com uma reportagem do The Athletic, o técnico de 47 anos comprometeu-se com o time do sul de Londres por meio de um contrato de três anos, em um momento em que o clube busca iniciar um novo capítulo após um período de conquistas históricas sob o comando de Glasner.

O francês já obteve a permissão de trabalho e deve assumir o cargo em 6 de julho. Esse cronograma permite que ele se adapte ao sul de Londres antes que o elenco principal retorne para o início dos treinos de pré-temporada, em 10 de julho. Sage, que construiu um currículo diversificado, incluindo funções como diretor técnico e olheiro, está agora pronto para colocar à prova sua perspicácia tática na Premier League.



