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O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, deve retornar ao comando de um time da Ligue 1, com data marcada para a apresentação oficial
Rosenior volta à França
Rosenior está prestes a retornar ao banco de reservas do Paris FC, da Ligue 1, embora sua apresentação oficial tenha sofrido um pequeno atraso. Originalmente programada para esta quarta-feira, o jornal L’Équipe sugere que a confirmação de sua contratação foi adiada para 9 de julho.
O técnico inglês não é um rosto novo no futebol francês, já que atuou pelo Strasbourg antes de se transferir para a Premier League. Agora, ele deve suceder Antoine Kombouaré no Stade Jean-Bouin, em um momento em que o clube parisiense busca seguir uma nova direção após uma temporada de relativa estabilidade na primeira divisão.
- AFP
Fim da linha para Kombouaré
Kombouaré, que assumiu o comando da equipe em 22 de fevereiro deste ano, deve deixar o cargo, apesar de ter levado o clube ao 11º lugar na tabela. Embora o ex-técnico do Paris Saint-Germain e do Nantes tenha conseguido afastar a equipe da zona de rebaixamento, terminando com 12 pontos de vantagem sobre as vagas para a repescagem, há relatos de que o atrito entre o técnico e a diretoria do clube tem aumentado.
O contrato atual do experiente técnico vai até 2027, mas questões relacionadas a uma possível renovação e aumento salarial têm impedido o avanço das negociações. Diz-se que a diretoria do clube está cada vez mais frustrada com sua abordagem, abrindo caminho para que Rosenior assuma o comando, enquanto buscam consolidar a posição segura no meio da tabela.
Exigências para uma nova era
O atraso na nomeação de Rosenior parece estar relacionado às exigências logísticas de sua chegada. O técnico, nascido em Wandsworth, estaria solicitando uma reformulação significativa da equipe técnica, buscando formar um grupo composto por seis a oito pessoas para apoiar sua visão para o clube.
Em resposta a essas exigências, o clube adiou a data de retorno aos treinos de pré-temporada para 9 de julho. Esse tempo adicional é considerado essencial para que a família Arnault — os influentes acionistas do clube — finalize os compromissos financeiros necessários para apoiar as ambiciosas mudanças estruturais de Rosenior.
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Em busca de redenção após a passagem pelo Chelsea
Rosenior chega à capital francesa com o objetivo de reconstruir sua reputação após uma saída brutal de Stamford Bridge. Sua passagem pelo Chelsea durou apenas 106 dias antes de ser demitido em 22 de abril, com o clube na sétima posição da tabela. Sua demissão ocorreu após uma sequência desastrosa de cinco derrotas consecutivas no campeonato, sem marcar um único gol — o que marcou a pior sequência do clube sem vitórias e sem gols no campeonato desde 1912.