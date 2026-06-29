O ex-técnico do Chelsea, Liam Rosenior, deve retornar ao comando de um time da Ligue 1, com data marcada para a apresentação oficial

Rosenior está prestes a retornar ao banco de reservas do Paris FC, da Ligue 1, embora sua apresentação oficial tenha sofrido um pequeno atraso. Originalmente programada para esta quarta-feira, o jornal L’Équipe sugere que a confirmação de sua contratação foi adiada para 9 de julho.

O técnico inglês não é um rosto novo no futebol francês, já que atuou pelo Strasbourg antes de se transferir para a Premier League. Agora, ele deve suceder Antoine Kombouaré no Stade Jean-Bouin, em um momento em que o clube parisiense busca seguir uma nova direção após uma temporada de relativa estabilidade na primeira divisão.