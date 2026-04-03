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O ex-técnico da Alemanha, Joachim Löw, revela a verdade por trás dos rumores sobre uma possível contratação pela seleção de Gana antes da Copa do Mundo
- AFP
Gana procura substituto para Addo
A vaga no comando da seleção de Gana surge após a saída de Otto Addo, que foi demitido do cargo de técnico da seleção nacional poucas horas após a derrota por 2 a 1 para a Alemanha no início desta semana.
Addo estava no cargo há dois anos, tendo atuado anteriormente como técnico interino durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. As Estrelas Negras precisam urgentemente de uma liderança firme enquanto se preparam para uma fase de grupos desafiadora em 2026. Gana tem enfrentado dificuldades recentemente, sofrendo uma goleada de 5 a 1 em um amistoso contra a Áustria e não conseguindo impressionar em partidas oficiais recentes.
Low se pronuncia sobre rumores envolvendo a seleção ganesa
Recentemente, começaram a circular rumores sugerindo que Löw estaria prestes a assumir o comando da seleção de Gana. As notícias afirmavam que Löw estaria perto de assinar um contrato de curto prazo voltado especificamente para o próximo torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.
No entanto, Low agiu rapidamente para esclarecer sua situação e se distanciar de uma nomeação imediata. Quando questionado sobre as especulações, Low disse à Sky Sport: “Oficialmente, ninguém de Gana falou comigo.”
- AFP
O futuro continua em aberto para o vencedor da Copa do Mundo
Apesar de negar os rumores atuais sobre uma ligação com o país da África Ocidental, o homem que levou a Alemanha à glória em 2014 não descartou a possibilidade de voltar a treinar. Depois de recusar várias ofertas após a Euro 2020, incluindo um suposto interesse do Uzbequistão no ano passado, Löw admite que ainda está ansioso por encontrar o projeto certo.
“Basicamente, eu disse que não quero me aposentar agora. Especialmente se houver outra oferta interessante e uma boa perspectiva”, disse Löw.
Ele esclareceu ainda mais sua preferência pelo futebol internacional, afirmando: “No que diz respeito à minha experiência, isso também seria o melhor para mim.”
Um caminho difícil pela frente na Copa do Mundo
Quem quer que venha a assumir o comando de Gana enfrentará uma tarefa difícil na fase final ampliada de 2026. As Estrelas Negras foram sorteadas para um grupo competitivo ao lado de Inglaterra, Croácia e Panamá. Superar esse grupo exigirá o tipo de perspicácia tática que Löw demonstrou durante sua lendária passagem pela seleção alemã.
O pedigree de Low é inquestionável, tendo chegado pelo menos às semifinais em cinco grandes torneios entre 2008 e 2016, incluindo a conquista da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2017.