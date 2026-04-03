O ex-técnico da Alemanha, Joachim Löw, revela a verdade por trás dos rumores sobre uma possível contratação pela seleção de Gana antes da Copa do Mundo

A vaga no comando da seleção de Gana surge após a saída de Otto Addo, que foi demitido do cargo de técnico da seleção nacional poucas horas após a derrota por 2 a 1 para a Alemanha no início desta semana.

Addo estava no cargo há dois anos, tendo atuado anteriormente como técnico interino durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. As Estrelas Negras precisam urgentemente de uma liderança firme enquanto se preparam para uma fase de grupos desafiadora em 2026. Gana tem enfrentado dificuldades recentemente, sofrendo uma goleada de 5 a 1 em um amistoso contra a Áustria e não conseguindo impressionar em partidas oficiais recentes.