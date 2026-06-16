Como era de se esperar de um ícone da moda como Edwards, a estética do casamento foi um dos principais assuntos abordados durante sua entrevista à British Vogue.

A cantora falou sobre os detalhes minuciosos de seu look de noiva e a atmosfera do evento, que combinou glamour sofisticado com um toque profundamente pessoal. “O melhor dia da minha vida”, repetiu Edwards durante a entrevista, reforçando que, apesar de todos os prêmios e sucessos no topo das paradas que conquistou, esse marco pessoal continua sendo sua lembrança mais querida.

A famosa cantora, que usou três vestidos brancos em seu casamento, falou sobre o único problema que a incomodou no grande dia, dizendo: “Alex me deu um colar de diamantes depois que eu dei à luz o Axel, e eu o uso todos os dias. Mas, na véspera de minha viagem para Portugal, ele sumiu. Chorei o dia inteiro, e procuramos em todos os lugares — chegamos até a checar o aspirador de pó —, mas ele tinha sumido. Eu estava convencida de que alguém o havia roubado.”



