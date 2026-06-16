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O ex-meio-campista do Arsenal e do Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, se casou com a cantora do Little Mix, Perrie Edwards, em uma cerimônia de casamento deslumbrante, que contou com a presença de Mason Mount e Danny Welbeck
Uma lista de convidados repleta de celebridades
A festa contou com uma forte presença do mundo do futebol, com vários ex-companheiros de equipe de Oxlade-Chamberlain presentes. Entre os convidados de destaque estavam o meio-campista do Manchester United, Mason Mount, e o atacante do Brighton, Danny Welbeck, que jogaram ao lado do noivo durante sua passagem pela Premier League e pela seleção inglesa.
O evento serviu como uma grande reunião para várias figuras do futebol, comprovando que “The Ox” — que agora defende o Celtic, gigante do futebol escocês — continua sendo uma figura popular entre seus colegas, apesar de sua recente passagem pela Turquia. A presença de jogadores como Mount e Welbeck destacou as profundas amizades que o meio-campista construiu durante suas passagens de sucesso no Emirates Stadium e em Anfield.
Comemorando um romance de longa data
Oxlade-Chamberlain e Edwards têm sido um dos casais mais badalados do Reino Unido desde que tornaram público seu relacionamento, há quase oito anos. Sua trajetória tem sido acompanhada de perto por fãs tanto do futebol quanto da música pop, culminando em seu noivado em 2022 e, agora, em sua união formal.
O casal recorreu às redes sociais para compartilhar sua alegria, com a noiva postando uma série de fotos que mostram os dois comemorando esse dia especial. As imagens capturaram a elegância da cerimônia e a felicidade do casal ao darem início a esse novo capítulo de suas vidas juntos, acompanhados por seu filho pequeno, Axel.
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Colar de diamantes desaparecido
Como era de se esperar de um ícone da moda como Edwards, a estética do casamento foi um dos principais assuntos abordados durante sua entrevista à British Vogue.
A cantora falou sobre os detalhes minuciosos de seu look de noiva e a atmosfera do evento, que combinou glamour sofisticado com um toque profundamente pessoal. “O melhor dia da minha vida”, repetiu Edwards durante a entrevista, reforçando que, apesar de todos os prêmios e sucessos no topo das paradas que conquistou, esse marco pessoal continua sendo sua lembrança mais querida.
A famosa cantora, que usou três vestidos brancos em seu casamento, falou sobre o único problema que a incomodou no grande dia, dizendo: “Alex me deu um colar de diamantes depois que eu dei à luz o Axel, e eu o uso todos os dias. Mas, na véspera de minha viagem para Portugal, ele sumiu. Chorei o dia inteiro, e procuramos em todos os lugares — chegamos até a checar o aspirador de pó —, mas ele tinha sumido. Eu estava convencida de que alguém o havia roubado.”
Conciliando futebol e família
Embora o casamento tenha sido o centro das atenções, Oxlade-Chamberlain continuou sendo uma figura essencial em campo durante sua recente passagem ao norte da fronteira. O meio-campista do Celtic provou recentemente seu valor em um ambiente de alta pressão, relembrando sua qualidade constante diante do gol em partidas decisivas do campeonato nacional.
Ele conquistou o título da Premiership escocesa em Glasgow — após um final de temporada 2025-26 extremamente dramático — e tem a opção de prorrogar por 12 meses o contrato que assinou ao retornar ao Reino Unido. A recém-casada Perrie espera que ele continue no clube, enquanto o casal inicia um novo e empolgante capítulo em suas vidas ao lado do filho Axel e da filha Alanis Valentine.