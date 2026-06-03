O ex-lateral-direito da Inglaterra, Kyle Walker, aponta TRÊS convocações para a Copa do Mundo que Thomas Tuchel provavelmente errou, ao defender o trio preterido

Em participação num evento especial de prévia da Copa do Mundo organizado pelo jornal The Sun, o ex-zagueiro do Manchester City e do Tottenham expressou sua surpresa pelo fato de Morgan Gibbs-White, estrela do Nottingham Forest, e a dupla do Manchester United, Luke Shaw e Harry Maguire, terem ficado de fora da seleção para a Copa do Mundo de 2026.

Walker admitiu ter preocupações em relação à atual linha defensiva, observando que vários jogadores incluídos estão com dificuldades para encontrar a forma ideal ou lidando com lesões. Ele disse: “A defesa... Eu realmente acho que há muitos jogadores que provavelmente não têm jogado muito bem ou que estão lidando com lesões. Será que podemos confiar totalmente neles durante todo o torneio? É aí que eu provavelmente questiono alguns deles, mas não sou o técnico.”