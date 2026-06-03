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O ex-lateral-direito da Inglaterra, Kyle Walker, aponta TRÊS convocações para a Copa do Mundo que Thomas Tuchel provavelmente errou, ao defender o trio preterido
Walker questiona a estabilidade da defesa
Em participação num evento especial de prévia da Copa do Mundo organizado pelo jornal The Sun, o ex-zagueiro do Manchester City e do Tottenham expressou sua surpresa pelo fato de Morgan Gibbs-White, estrela do Nottingham Forest, e a dupla do Manchester United, Luke Shaw e Harry Maguire, terem ficado de fora da seleção para a Copa do Mundo de 2026.
Walker admitiu ter preocupações em relação à atual linha defensiva, observando que vários jogadores incluídos estão com dificuldades para encontrar a forma ideal ou lidando com lesões. Ele disse: “A defesa... Eu realmente acho que há muitos jogadores que provavelmente não têm jogado muito bem ou que estão lidando com lesões. Será que podemos confiar totalmente neles durante todo o torneio? É aí que eu provavelmente questiono alguns deles, mas não sou o técnico.”
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As exclusões de Maguire e Shaw foram consideradas erros
A exclusão de Maguire foi uma das decisões mais marcantes da era Tuchel até agora. O experiente zagueiro, que tem sido um pilar da seleção inglesa há quase uma década, ficou “chocado e arrasado” com a decisão de deixá-lo de fora, apesar de ter disputado 25 partidas pelos Red Devils nesta temporada. Walker apoiou seu ex-companheiro de equipe, insistindo que tanto Maguire quanto Shaw mereciam suas vagas com base em suas atuações recentes em Old Trafford.
“Harry Maguire e Luke Shaw provavelmente tiveram as melhores temporadas pelo Manchester United em muito tempo e agora não estão no torneio”, acrescentou o astro do Burnley. “Eu realmente acho que Luke Shaw, na minha opinião, deveria estar no avião, e acho que Harry Maguire também deveria estar no avião.” O experiente lateral-direito também expressou preocupação com a condição física de seu ex-companheiro de equipe no Man City, John Stones, e com a disponibilidade do capitão do Chelsea, Reece James, apesar de elogiar a qualidade de ambos os jogadores.
A frustração de Gibbs-White reflete o sentimento de Walker
Walker destacou Gibbs-White como outra grande ausência para os Três Leões, colocando o caso do meia em destaque. “Eu provavelmente teria convocado Morgan Gibbs-White. Ele tem sido fantástico pelo Forest”, insistiu. O meio-campista do Forest tem sido franco sobre sua própria decepção, sugerindo que simplesmente “caiu na lista negra de alguém” após uma temporada impressionante, na qual marcou 18 gols.
A discussão também abordou a ausência de Phil Foden, outro companheiro de longa data de Walker. Embora reconhecendo que Tuchel teve a palavra final, Walker incentivou Foden a usar o revés como motivação. “Jogo com ele há oito anos, mas ele não está no avião”, comentou Walker. “É futebol. O que você faz, fica de mau humor e chora num canto, ou se esforça mais? Ele só precisa garantir que, quando a nova temporada começar... ele dê o seu melhor e garanta que seja o primeiro nome na escalação.”
- The FA
Lenda dos Três Leões descarta rumores sobre esgotamento
Apesar do torneio estar sendo disputado sob o calor sufocante dos Estados Unidos, Walker descartou qualquer desculpa relacionada ao cansaço ou esgotamento dos jogadores. Com experiência em cinco torneios importantes, ele refutou a ideia de que as equipes atuais estejam fisicamente sobrecarregadas, insistindo que a adrenalina do torneio naturalmente supera o cansaço.
“Os jogadores não ficam cansados”, declarou ele. “Ouço muito sobre o esgotamento dos jogadores... Sinto que mentalmente você está cansado, mas fisicamente não. Sinto que você entra no piloto automático e, se sua cabeça estiver dizendo às suas pernas que você pode correr, você será capaz de correr. Você está representando seu país em um grande torneio. Qualquer menino ou menina sonharia em fazer isso.”
Tuchel, no entanto, confirmou que a Inglaterra está recorrendo à expertise de ponta da Seleção Britânica para gerenciar a aclimatação ao calor e as estratégias de resfriamento. Apesar da teoria do “piloto automático” de Walker, a FA não está deixando nada ao acaso no que diz respeito à ciência do esporte e ao monitoramento biométrico durante o seu campo de treinamento na Flórida.