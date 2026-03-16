O ex-jovem craque do Chelsea, Carney Chukwuemeka, recebe sua primeira convocação para a seleção nacional após mudar de nacionalidade da Inglaterra para ter uma chance na Copa do Mundo sob o comando do ex-técnico do Manchester United

A decisão de Chukwuemeka representa um revés para o planejamento de longo prazo da FA, já que o meio-campista já foi considerado uma das maiores promessas do futebol inglês. Apesar de ter passado pelas categorias de base dos Três Leões, o astro do Borussia Dortmund considerou que o caminho para ter minutos na seleção principal era mais claro com a Áustria.

Nascido em Viena, filho de pais nigerianos e criado em Northampton, Chukwuemeka tinha várias opções no cenário internacional. No entanto, a atração de uma participação imediata sob o comando de Rangnick e um caminho claro para um grande torneio revelaram-se tentativas demais para recusar. Sua transição, que agora foi oficialmente ratificada pela FIFA, juntamente com sua primeira convocação para a seleção, põe efetivamente fim a qualquer esperança de ele vestir a camisa da Inglaterra na seleção principal.