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O ex-jovem craque do Chelsea, Carney Chukwuemeka, recebe sua primeira convocação para a seleção nacional após mudar de nacionalidade da Inglaterra para ter uma chance na Copa do Mundo sob o comando do ex-técnico do Manchester United
Rangnick confirma a convocação de Chukwuemeka
O ex-técnico interino do Manchester United é, há muito tempo, um admirador da habilidade técnica e do perfil físico do meio-campista. Ao falar sobre a decisão de trazer Chukwuemeka para o elenco, juntamente com o ex-jogador da seleção juvenil alemã Paul Wanner, Rangnick expressou sua satisfação por ter conseguido os serviços dos dois. “Nunca pressionamos nenhum dos dois, mas deixamos claro o tempo todo que os queríamos conosco. Estou convencido de que ambos serão extremamente úteis para o Austria e para a seleção nacional”, afirmou ele, segundo o Krone.
- AFP
A perda da Inglaterra é o ganho da Áustria
A decisão de Chukwuemeka representa um revés para o planejamento de longo prazo da FA, já que o meio-campista já foi considerado uma das maiores promessas do futebol inglês. Apesar de ter passado pelas categorias de base dos Três Leões, o astro do Borussia Dortmund considerou que o caminho para ter minutos na seleção principal era mais claro com a Áustria.
Nascido em Viena, filho de pais nigerianos e criado em Northampton, Chukwuemeka tinha várias opções no cenário internacional. No entanto, a atração de uma participação imediata sob o comando de Rangnick e um caminho claro para um grande torneio revelaram-se tentativas demais para recusar. Sua transição, que agora foi oficialmente ratificada pela FIFA, juntamente com sua primeira convocação para a seleção, põe efetivamente fim a qualquer esperança de ele vestir a camisa da Inglaterra na seleção principal.
O bom desempenho na Bundesliga recompensa o meio-campista
A mudança ocorre em um momento em que o ex-jogador do Aston Villa vem apresentando um desempenho impressionante na Bundesliga. Desde que se transferiu para a Alemanha, Chukwuemeka encontrou a regularidade que lhe faltava durante a fase difícil que passou em Stamford Bridge. Ele se consolidou como uma presença confiável no Signal Iduna Park, atuando como um elo dinâmico entre o meio-campo e o ataque de um Dortmund em busca de títulos.
Ao ingressar na seleção austríaca, ele se junta a outro jogador de dupla nacionalidade de destaque, Wanner. O meia de 20 anos, que se transferiu do Bayern de Munique para o PSV Eindhoven no verão passado, também optou por representar a Áustria em vez da Alemanha. Rangnick observou que essa chegada de jovens talentos só ajudaria o elenco, comentando que a disputa pelo meio-campo “é claro que não diminuirá, mas, no fim das contas, isso sempre estimula o jogo”.
- (C)Getty Images
Sonhos da Copa do Mundo no horizonte
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando rapidamente, Chukwuemeka está totalmente focado em conquistar uma vaga no time titular de Rangnick. A Áustria enfrenta uma fase de grupos desafiadora no torneio, tendo sido sorteada no mesmo grupo da atual campeã, a Argentina, além da Jordânia e da Argélia. Os próximos amistosos de março, em Viena, servirão como um teste crucial para o jogador do Dortmund provar que está à altura dos rigores do futebol internacional de seleções. Antes de embarcar para se juntar aos novos companheiros em Marbella para um breve estágio de pré-temporada, Chukwuemeka continua focado na campanha do Dortmund no campeonato. O BVB está atualmente atrás do líder Bayern de Munique na tabela, e a crescente maturidade do meio-campista será vital tanto para o clube quanto para a seleção.
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