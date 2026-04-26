O ex-jogador do Real Madrid, James Rodríguez, promete estar em “boa forma” para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Colômbia, após ter feito sua primeira partida como titular na MLS pelo Minnesota United

Embora o resultado do fim de semana tenha sido frustrante, o técnico do Minnesota, Cameron Knowles, destacou a inteligência tática que sua nova contratação traz. Knowles acredita que Rodriguez oferece um nível de percepção espacial que eleva todo o elenco, mesmo enquanto ele recupera a forma física para os jogos. A comissão técnica está priorizando o ritmo do meia, já que a equipe enfrenta um calendário lotado. “Ele é um jogador de alta qualidade, mas essa qualidade se manifesta exatamente onde você precisa”, explicou Knowles. “Ele está se colocando em posições e espaços incômodos para o adversário ter que lidar com ele. E então, no fim das contas, você vê que, quando ele recebe a bola ali, seu passe final, sua tomada de decisão, é o que faz dele um jogador de alto nível.”