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O ex-jogador do Real Madrid, James Rodríguez, promete estar em “boa forma” para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Colômbia, após ter feito sua primeira partida como titular na MLS pelo Minnesota United
Uma estreia histórica para o Minnesota United
Rodriguez jogou 63 minutos na derrota do Minnesota United por 1 a 0 para o LAFC no sábado. A participação do jogador de 34 anos marcou sua primeira partida como titular pelo clube e, diante de quase 20 mil torcedores, o experiente meio-campista impressionou os espectadores, incluindo o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo. Esse marco foi fundamental para Rodriguez após uma recente internação hospitalar por desidratação grave. “Me senti bem, sendo esta minha primeira partida como titular aqui”, disse Rodriguez aos repórteres após a partida. “Infelizmente, perdemos o jogo. Tivemos muitas oportunidades, oportunidades claras, mas temos que continuar neste caminho.”
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O foco passa a ser o cenário global
Cada minuto passado em campo é um passo em direção à Copa do Mundo para o capitão da Colômbia. Atualmente, ele tem um contrato de curto prazo no Minnesota, destinado a mantê-lo em forma até o anúncio da convocação. Ansioso por silenciar as dúvidas que ainda pairam sobre sua condição física, ele continua totalmente comprometido com seu regime de treinos. Ele afirmou enfaticamente: “Vou chegar em boa forma. Vou chegar em excelente forma. Ainda falta um mês, e bem, estou treinando duro — treinando ao máximo, dando tudo de mim, como sempre fiz. Então, seja qual for o tempo de jogo que eu tiver aqui, acho que vai correr tudo bem.”
Elogios da linha lateral
Embora o resultado do fim de semana tenha sido frustrante, o técnico do Minnesota, Cameron Knowles, destacou a inteligência tática que sua nova contratação traz. Knowles acredita que Rodriguez oferece um nível de percepção espacial que eleva todo o elenco, mesmo enquanto ele recupera a forma física para os jogos. A comissão técnica está priorizando o ritmo do meia, já que a equipe enfrenta um calendário lotado. “Ele é um jogador de alta qualidade, mas essa qualidade se manifesta exatamente onde você precisa”, explicou Knowles. “Ele está se colocando em posições e espaços incômodos para o adversário ter que lidar com ele. E então, no fim das contas, você vê que, quando ele recebe a bola ali, seu passe final, sua tomada de decisão, é o que faz dele um jogador de alto nível.”
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Em busca dos títulos nacionais e da glória no verão
Olhando para o futuro, o Minnesota enfrenta um calendário exigente, incluindo uma partida pela U.S. Open Cup na terça-feira contra o San Jose Earthquakes. Rodriguez espera continuar ganhando impulso antes de voltar sua atenção para a campanha da Colômbia no Grupo K da Copa do Mundo. A Colômbia estreia contra o Uzbequistão no dia 18 de junho, seguida por confrontos cruciais contra a República Democrática do Congo e Portugal, nos dias 24 e 27 de junho, respectivamente.