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James Rodriguez 2025getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

O ex-jogador do Real Madrid, James Rodríguez, promete estar em “boa forma” para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Colômbia, após ter feito sua primeira partida como titular na MLS pelo Minnesota United

J. Rodriguez
Colômbia
Copa do Mundo
Minnesota United
Major League Soccer
Minnesota United x Los Angeles FC
Los Angeles FC

James Rodríguez está determinado a chegar à Copa do Mundo de 2026 em plena forma. O meia colombiano fez sua primeira partida como titular na Major League Soccer pelo Minnesota United no sábado, dissipando quaisquer dúvidas sobre sua preparação física. Apesar da derrota por uma diferença mínima para o LAFC, ele deu mostras de sua antiga grandeza antes de fazer uma promessa aos torcedores colombianos antes da campanha da seleção na Copa do Mundo neste verão.

  • Uma estreia histórica para o Minnesota United

    Rodriguez jogou 63 minutos na derrota do Minnesota United por 1 a 0 para o LAFC no sábado. A participação do jogador de 34 anos marcou sua primeira partida como titular pelo clube e, diante de quase 20 mil torcedores, o experiente meio-campista impressionou os espectadores, incluindo o técnico da seleção colombiana, Néstor Lorenzo. Esse marco foi fundamental para Rodriguez após uma recente internação hospitalar por desidratação grave. “Me senti bem, sendo esta minha primeira partida como titular aqui”, disse Rodriguez aos repórteres após a partida. “Infelizmente, perdemos o jogo. Tivemos muitas oportunidades, oportunidades claras, mas temos que continuar neste caminho.”

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  • James RodriguezGetty Images

    O foco passa a ser o cenário global

    Cada minuto passado em campo é um passo em direção à Copa do Mundo para o capitão da Colômbia. Atualmente, ele tem um contrato de curto prazo no Minnesota, destinado a mantê-lo em forma até o anúncio da convocação. Ansioso por silenciar as dúvidas que ainda pairam sobre sua condição física, ele continua totalmente comprometido com seu regime de treinos. Ele afirmou enfaticamente: “Vou chegar em boa forma. Vou chegar em excelente forma. Ainda falta um mês, e bem, estou treinando duro — treinando ao máximo, dando tudo de mim, como sempre fiz. Então, seja qual for o tempo de jogo que eu tiver aqui, acho que vai correr tudo bem.”

  • Elogios da linha lateral

    Embora o resultado do fim de semana tenha sido frustrante, o técnico do Minnesota, Cameron Knowles, destacou a inteligência tática que sua nova contratação traz. Knowles acredita que Rodriguez oferece um nível de percepção espacial que eleva todo o elenco, mesmo enquanto ele recupera a forma física para os jogos. A comissão técnica está priorizando o ritmo do meia, já que a equipe enfrenta um calendário lotado. “Ele é um jogador de alta qualidade, mas essa qualidade se manifesta exatamente onde você precisa”, explicou Knowles. “Ele está se colocando em posições e espaços incômodos para o adversário ter que lidar com ele. E então, no fim das contas, você vê que, quando ele recebe a bola ali, seu passe final, sua tomada de decisão, é o que faz dele um jogador de alto nível.”

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Em busca dos títulos nacionais e da glória no verão

    Olhando para o futuro, o Minnesota enfrenta um calendário exigente, incluindo uma partida pela U.S. Open Cup na terça-feira contra o San Jose Earthquakes. Rodriguez espera continuar ganhando impulso antes de voltar sua atenção para a campanha da Colômbia no Grupo K da Copa do Mundo. A Colômbia estreia contra o Uzbequistão no dia 18 de junho, seguida por confrontos cruciais contra a República Democrática do Congo e Portugal, nos dias 24 e 27 de junho, respectivamente.