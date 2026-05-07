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O ex-jogador do Manchester United, Jesse Lingard, recebe elogios especiais do técnico do Corinthians após sua “melhor partida” em altitude na Copa Libertadores
Lingard brilha em altitude elevada
Lingard teve uma de suas atuações mais animadoras desde que chegou ao Corinthians, ao completar seus primeiros 90 minutos inteiros pelo clube na partida de quarta-feira contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá.
O jogador de 31 anos permaneceu em campo durante toda a partida, na qual o Corinthians empatou em 1 a 1, apesar das condições adversas da capital colombiana, localizada a aproximadamente 2.640 metros acima do nível do mar. Para um jogador que ainda está recuperando o ritmo ideal, a atuação marcou um passo importante em sua adaptação ao futebol sul-americano.
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"Talvez tenha sido o melhor jogo dele"
O técnico do Corinthians, Diniz, elogiou a atuação de Lingard durante a coletiva de imprensa pós-jogo, destacando a impressionante resistência física do meio-campista inglês em condições adversas.
Em comentários destacados pelo Bolavip, o técnico brasileiro disse: “Jesse fez uma de suas melhores partidas hoje. Se considerarmos a dificuldade do jogo, talvez tenha sido sua melhor partida. Contra o Peñarol ele foi bem, mas a equipe estava muito inspirada. Ele finalizou bem a partida; ainda tinha fôlego.”
O papel do departamento médico do Corinthians
Diniz também fez questão de dar crédito à comissão técnica do clube por garantir que Lingard estivesse preparado para uma partida tão exigente. Apesar dos riscos de repetir a mesma escalação titular logo após uma partida nacional e um voo de longa duração, os dados apoiaram a inclusão do craque inglês para os 90 minutos completos.
Ele acrescentou: “Quando algo acontece, alguma pessoa desinformada aparece e diz: ‘Ah, mas ele repetiu a equipe’. O departamento de fisiologia, desempenho e médico é ótimo; reúne o melhor conjunto de elementos possível para tomar as melhores decisões.” Essa abordagem calculada parece estar dando frutos, à medida que Lingard começa a se integrar mais plenamente ao elenco do Alvinegro.
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A atenção se volta para o confronto em São Paulo
Desde que chegou ao Corinthians, Lingard disputou 11 partidas e marcou dois gols pelo time brasileiro, sendo que a partida em Bogotá marcou apenas sua quinta vez como titular pelo clube.
Tendo agora demonstrado que consegue aguentar uma partida inteira em condições difíceis, espera-se que o ex-meio-campista do Manchester United esteja na disputa por mais uma vaga no time titular quando o Corinthians enfrentar o rival São Paulo FC no domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão.