O ex-jogador do Manchester United, Jesse Lingard, recebe elogios especiais do técnico do Corinthians após sua “melhor partida” em altitude na Copa Libertadores

Lingard teve uma de suas atuações mais animadoras desde que chegou ao Corinthians, ao completar seus primeiros 90 minutos inteiros pelo clube na partida de quarta-feira contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá.

O jogador de 31 anos permaneceu em campo durante toda a partida, na qual o Corinthians empatou em 1 a 1, apesar das condições adversas da capital colombiana, localizada a aproximadamente 2.640 metros acima do nível do mar. Para um jogador que ainda está recuperando o ritmo ideal, a atuação marcou um passo importante em sua adaptação ao futebol sul-americano.