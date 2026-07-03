O ex-jogador do Manchester City, Riyad Mahrez, anuncia a aposentadoria da seleção após a eliminação da Argélia da Copa do Mundo

Mahrez anunciou sua decisão durante entrevista à beIN SPORTS após a eliminação da Argélia. O ponta afirmou que a derrota na Copa do Mundo marcou o fim de sua trajetória na seleção, após mais de uma década representando seu país.

“Esta foi minha última partida pela seleção nacional. Foi meu último jogo”, admitiu Mahrez.

O ex-jogador do Manchester City deixa a seleção da Argélia com 119 partidas disputadas, encerrando uma carreira na qual se tornou um dos jogadores mais influentes do país.







