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O ex-jogador do Manchester City, Riyad Mahrez, anuncia a aposentadoria da seleção após a eliminação da Argélia da Copa do Mundo
Mahrez encerra a carreira na seleção da Argélia após a eliminação na Copa do Mundo
Mahrez confirmou sua aposentadoria do futebol internacional após a derrota da Argélia por 2 a 0 para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Argélia havia impressionado ao chegar à fase eliminatória, mas os gols de Breel Embolo e Dan Ndoye encerraram sua campanha na Copa do Mundo. Em declarações após o apito final, o jogador de 35 anos revelou que a derrota também seria sua última partida pela seleção nacional.
Mahrez confirma a aposentadoria após sua última partida pela seleção
Mahrez anunciou sua decisão durante entrevista à beIN SPORTS após a eliminação da Argélia. O ponta afirmou que a derrota na Copa do Mundo marcou o fim de sua trajetória na seleção, após mais de uma década representando seu país.
“Esta foi minha última partida pela seleção nacional. Foi meu último jogo”, admitiu Mahrez.
O ex-jogador do Manchester City deixa a seleção da Argélia com 119 partidas disputadas, encerrando uma carreira na qual se tornou um dos jogadores mais influentes do país.
O legado da Copa Africana de Nações de 2019
A maior conquista de Mahrez com a Argélia ocorreu em 2019, quando, como capitão, levou seu país à glória na Copa Africana das Nações. O triunfo garantiu o segundo título continental da Argélia, enquanto seu dramático gol de falta nos acréscimos contra a Nigéria, nas semifinais, continua sendo um dos momentos marcantes de sua carreira internacional. Ao longo de 12 anos na seleção nacional, Mahrez se consolidou como uma força criativa fundamental e um líder, e sua aposentadoria encerra uma era de sucesso para a Argélia.
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A atenção se volta totalmente para o futebol de clubes
Espera-se agora que Mahrez se concentre exclusivamente em sua carreira no clube Al-Ahli, após sua aposentadoria do futebol internacional. A Argélia, por sua vez, precisa começar a se preparar para a vida sem um dos jogadores mais bem-sucedidos da história do país, enquanto busca formar uma nova seleção para futuras competições internacionais.
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