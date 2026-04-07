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O ex-jogador do Manchester City, Joey Barton, se declara inocente após suposto ataque com taco de golfe
Foi apresentada uma contestação formal
O ex-jogador do Manchester City compareceu para se declarar inocente da acusação de lesão corporal grave com intenção, após uma suposta agressão a Kevin Lynch, de 51 anos, um ex-técnico de times fora da liga profissional. O incidente teria ocorrido no Huyton and Prescot Golf Club, em Merseyside, no dia 8 de março, com a polícia sendo chamada ao local pouco depois das 21h (horário de Londres) para atender a um homem que havia ficado ferido.
- AFP
Data do julgamento marcada para setembro
O juiz Andrew Menary, de Liverpool, presidiu a audiência e marcou a data do julgamento para 1º de setembro deste ano. Nas fases iniciais do processo, os promotores levantaram sérias preocupações quanto à gravidade dos ferimentos sofridos por Lynch, segundo o The Athletic. Foi declarado em tribunal que havia receios de que a vítima pudesse perder a visão de um olho em consequência dos ferimentos sofridos durante o suposto ataque.
Não é o único réu
Barton é acusado juntamente com Gary O’Grady, de 50 anos, residente na Seel Road, em Huyton. No entanto, O’Grady não apresentou sua defesa durante a audiência de terça-feira e deverá comparecer novamente ao tribunal para uma audiência de gestão do processo no dia 3 de junho.
- Getty Images Sport
A carreira de jogador e treinador de Barton
Barton teve uma longa carreira no mais alto nível do futebol inglês. Depois de entrar para o time principal do Manchester City em 2002, ele passou a jogar por times como Newcastle, QPR, Burnley e Rangers. Ele se aposentou em 2018, após sua segunda passagem pelo Burnley. O jogador de 43 anos passou então a atuar como técnico, comandando o Fleetwood e o Bristol Rovers, mas não está mais no banco de reservas desde 2023.