O ex-jogador do Manchester City, Joey Barton, se declara inocente após suposto ataque com taco de golfe

Barton teve uma longa carreira no mais alto nível do futebol inglês. Depois de entrar para o time principal do Manchester City em 2002, ele passou a jogar por times como Newcastle, QPR, Burnley e Rangers. Ele se aposentou em 2018, após sua segunda passagem pelo Burnley. O jogador de 43 anos passou então a atuar como técnico, comandando o Fleetwood e o Bristol Rovers, mas não está mais no banco de reservas desde 2023.