O ex-jogador do Leicester, Ulloa, critica Ranieri: “É um ótimo treinador, mas como pessoa é um desastre. Eu disse a ele que nunca mais jogaria para ele”

"Como técnico, Ranieri é muito bom; como pessoa, um desastre. Estávamos em Los Angeles, eu tinha duas ofertas de clubes da Premier League que me dariam o dobro do salário e me permitiriam jogar, o que não acontecia no Leicester. Pois sim, ganhamos campeonatos, mas eu não jogava. Então, sentei com ele e disse: ‘Claudio, tenho essas duas ofertas para ir para outro lugar e ganhar mais’. Mas ele me respondeu: ‘Não, Leo, quero que você fique comigo porque preciso de você. Este ano vamos disputar a Liga dos Campeões, o campeonato e as copas nacionais, você terá muito mais espaço em campo’. Então ele me disse que não iriam contratar ninguém, mas no último dia da janela de transferências na Inglaterra, bam, 30 milhões pelo Slimani”.

“Então eu disse a ele que não aceitava, fui ao escritório dele e ele respondeu que não sabia, que era uma questão do clube. Eu disse um monte de coisas para ele. Na verdade, ele queria que eu ficasse porque Slimani e Mahrez iriam embora no meio da temporada para a Copa Africana. Quando percebi isso, fui até o Ranieri e disse: ‘Nunca mais vou jogar para você, nem agora nem em dezembro, quando precisar de mim’. A partir daquele momento, as coisas começaram a desandar. Não foi o Leicester que me tratou mal, mas o Ranieri.Eu disse a ele que não me importava, praticamente parei de treinar e comecei a sentir dores nos quadríceps. Cumpri meus compromissos com o clube, mas não treinei. Conversei com os líderes do vestiário, explicando que não era contra eles nem uma questão para o grupo, mas que não queria mais jogar para aquele técnico e que não queria saber mais de nada.”